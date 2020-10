"Udda trippel - mot tre gröna bockar"

Spelstopp: 18.44 Den Bosch - Almere City: Almere City -0,5 @ 2,01 Almere City har fått en strålande start på säsongen med fyra segrar och en oavgjord på de fem omgångar som spelats av Eerste Divisie. Bland annat har Oussama Bouyaghlafen sett väldigt spännande ut och noterats för en fullträff. 22-åringen kom under sommaren från just Den Bosch och lär vara rejält spelsugen mot sin gamla klubb. Dansken Frederik Helstrup, ny från Arka Gdynia, är en annan spelare som gjort det väldigt bra inledningsvis. Den Bosch kommer närmast från en hemsk 1-6-förlust mot Telstar. Visserligen har värdarna vunnit sina båda matcher på hemmaplan, men här lär det bli tuffare. Truppen ser ganska tunn ut efter att klubben tappat flera tongivande spelare under sommaren och det ska mycket till för att det ska bli något bättre en placering i mitten av tabellen. Detta är dessutom ett motstånd som Den Bosch brukar ha svårt för. Almere vann motsvarande möte i fjol med 2-1 och har bara förlorat ett av de tio senaste inbördes mötena. Dessutom möttes lagen i en träningsmatch inför säsongen som Almere vann. -0,5 på Almere, som är samma sak som raka tvåan men som betalar något mer, finns att hämta runt två gånger pengarna. Det är taget. Spel: Almere -0,5 @ 2,01

Tävling: Eerste Divisie

Plats: De Vliert

Tid: 18.45 Helmond Sport - Cambuur: Cambuur -1,5 @ 1,94 Det är rena rånet att Cambuur spelar i Eerste Divisie denna säsong. De ledde nämligen ligan ganska klart när allt spel avbröts i Holland i våras. Förbundet beslutade sig dock för att vare sig flytta upp eller ner något lag vilket fick Cambuur att gå till domstol. Där blev det heller ingen lycka utan det är en ny säsong i andradivisionen som väntar. Fem omgångar in på den har gästerna skrapat ihop tio poäng. Offensiven är fortfarande vass vilket 16 gjorda mål vittnar om. Issa Kallon stod för fyra fullträffar i 5-2-segern mot Jong Utrecht häromsistens och är en spelare med hög potential. Han kan mycket väl hitta nätet igen. Helmond Sport låg sist i tabellen när den förra säsongen avslutades och har en poäng på de fyra senaste omgångarna. På samtliga dessa fajter har Helmond dessutom gått mållösa av plan. Med Helmonds trubbighet framåt i åtanke tillsammans med Cambuurs flödande offensiv känns det som att gästerna kommer ta tag i matchen redan från start. Gästerna har vunnit de fyra senaste mötena mellan lagen och tre av dessa har slutat med minst två måls marginal. Att fjolårets topplag ska ta en klar seger igen känns väldigt troligt. -1,5 på Cambuur till nästan två gånger pengarna är utmärkt. Spel: Cambuur -1,5 @ 1,94

Tävling: Eerste Divisie

Plats: SolarUnie Stadion

Tid: 21.00 Nashville - Minnesota United: Över 2,5 mål @ 1,85 Nashville gör sin första säsong i MLS och ska nu ställas mot Minnesota United för första gången i klubbens historia. Formen är helt okej med poäng i sju av de åtta senaste matcherna. Mot slutet har det gått trögt med målskyttet, men i Hany Mukhtar, tidigare i Bröndby, finns det en spelare med en utpräglad målnäsa. Hemmaspelet har varit lovande och här känns det som att målskyttet kan lossna. Minnesota United är visserligen ett stabilt topplag i den västra konferensen, men i sina två senaste bortamatcher har det blivit fyra mål i baken. Dibassy och Boxall är ett ganska långsamt mittbackspar. Däremot finns det fina offensiva pjäser i United där veteranen Kei Kamara och finländaren Robin Lod sticker ut lite extra. Jan Gregus, med förflutet i FC Köpenhamn, är en annan skicklig pjäs. Nashville lär fokusera på anfallsspelet nu efter de torftiga matcherna mot slutet och det borgar för en ganska öppen matchbild. Minnesota kommer säkert bli tillbakatryckta men har samtidigt tillräckligt med kvalité i laget för att göra något mål själva. Över 2,5 mål står i 1,85 och det är godkänt. Spel: Över 2,5 mål @ 1,85

Tävling: MLS

Plats: Nissan Stadium

Tid: 02.30

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Totalt odds: 7,21