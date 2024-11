"Underliggande siffror - lika bra som topplagen"

Premier League: Slutplacering (10 bästa): Fulham @ 1,90 Det finns olika sätt att genomföra ett transferfönster på och Fulhams tillvägagångssätt i somras tillhör ett av de smartare när plånboken inte är lika stor som konkurrenternas. Palhinha skickades iväg för en stor summa till Bayern München medan The Cottagers dessutom fick hutlöst betalt för Jay Stansfield som flyttade till Birmingham. Där lades grunden för nyförvärv som Andersen, Smith Rowe och Berge. Spelare med något att bevisa från tidigare klubbar. Andersen har växt ut till en självklar ledare i backlinjen under sin andra sejour i klubben medan Smith Rowe är en fantastisk addering i offensiven där de gamla Arsenal-kamraterna Nelson och Iwobi också tar plats. Silva har dessutom lyckats få firma Traoré/Jiménez att se ut som under glansdagarna i Wolverhampton. Berge är i sin tur, tillsammans med Lukic, en av ligans mest underskattade innermittfältare. Jag är imponerad av Fulhams lagbygge som gjorts lite i skymundan och ser det inte alls som otänkbart att de vitsvarta hamnar på den övre halvan. 1,90 är ett kanonodds på detta. Premier League: Slutplacering (6 bästa): Fulham @ 9,00 Den absolut största anledningen till att jag även spelar Fulham att komma topp 6 är de underliggande siffrorna. Expected Points skvallrar om att Silvas gäng är på samma nivå som topplagen – bara Liverpool är vassare – medan Expected Goal Difference säger att Fulham är ett av ligans fyra bästa lag. Elva omgångars underlag säger en hel del och 9,00 gånger på Fulham som ett av Premier Leagues sex bästa lag är ett spel jag tänker jobba in fram till säsongen tar slut. Häng med!