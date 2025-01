"Urladdning - Liverpool demolerar Manchester United"

Spelstopp: 14.59

Fulham - Ipswich: Över 2,5 mål @ 1,73

Fulham fortsätter att vara oerhört svårbesegrade i Premier League. The Cottagers har bara förlorat en av sina elva senaste ligamatcher och har således känning på Europaplatserna. Jag blir inte förvånad om den fina sviten fortsätter mot Ipswich, men det ska sägas att värdarna är något bräckliga när de förväntas föra sina matchbilder. Något som inte minst blev uppenbart i 1-4-förlusten mot Wolverhampton.

Med Jiménez i spetsen kan de vitsvarta såra Ipswich på flera olika sätt, men jag gillar även gästernas förutsättningar att hitta rätt i huvudstaden. Delap är vansinnigt skicklig på att leda omställningarna för sitt lag och får han draghjälp av en lirare som Hutchinson kommer Fulhams backlinje att få fullt sjå under veckans sista dag.

2- eller 3-1 till hemmalaget ser jag som rimliga utfall och jag väljer helt sonika att spela över 2,5 mål till en bit över 1,70. Ett godkänt pris.

Liverpool - Manchester United: Liverpool -1,5 @ 1,75

Sju segrar, en oavgjord och en försmädlig förlust mot Nottingham är ett minst sagt imponerande facit för Liverpool på Anfield. Arne Slot har gjort hemmabanan till en borg och jag förväntar mig en urladdning när det vankas The North West Derby i hamnstaden denna söndag. Så sent som i september slog Liverpool söndagens motståndare med 3-0 på Old Trafford och sedan dess har The Reds tagit flera kliv i rätt riktning.

Det har inte Manchester United gjort. Jag menar fortfarande att Rúben Amorim är rätt man på rätt plats, men det är också uppenbart att projektet som är Manchester United har en lång väg att vandra innan de är tillbaka som i fornstora dagar. Defensiven har svikit Amorim och company mot slutet och jag slås knappast av förvåning om United får svårt att hålla tätt på Anfield.

Liverpool är just nu det klart bättre laget och jag väljer att trycka av på Liverpool -1,5 till 1,75 gånger degen. Ett spel och ett odds som säger det mesta om rådande nivåskillnad.

Torino - Parma: Över 2,5 mål @ 2,00

Efter 1-0-segern mot Empoli har Torino gått på pumpen mot Bologna och spelat 2-2 mot Udinese. Defensiven agerade slappt mot de sistnämnda och lyckas inte Vanoli se till att hans adepter är på tårna från start mot Parma kan mycket bli åka av för de hemmahörande. Med det sagt har Torino gott om spetsegenskaper längst fram. Adams, Sanabria, Ilic och Vlasic kan alla mer än vad de hittills har visat.

Torino borde hur som helst ha goda förutsättningar att göra mål då Parma har Serie A:s nästa sämsta defensiv. Bara Hellas Verona har släppt in fler mål än Parmas 34, men å andra sidan har det gamla svensklaget hittat rätt 25 gånger. Man och Bonny är spelare som kan såra Torino på egen hand och även om Bernabé ser ut att saknas tror jag att gästerna kan göra bra ifrån sig.

Parma är konstant inblandade i rena rama sluggerfester och när över 2,5 mål hämtas till dubbel deg är jag inte sen med att trycka av. Minst tre mål i matchen!

