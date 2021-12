"Urstarka på hemmaplan"

Tisdagens trippel var en bit ifrån att sitta, men måndagens rullade in hur fint som helst. En bra start på veckan således och nu är det läge att bygga vidare på den framgången. Det gör jag genom att plocka in ett drag från Europa Conference League samt två stycken från Europa League. Trippeln tickar in till ett totalt odds kring 6,50 och det känns väldigt bra på förhand. Ryggar du?

Spelstopp: 18.44 Sparta Prag - Bröndby: Bröndby +0,75 @ 1,90 Sparta Prag inledde gruppspelet i Europa League på bästa sätt, men tre raka förluster har gjort att tjeckerna är borta från slutspelet redan innan denna match. Poäng här skulle dock göra att Sparta lägger beslag på tredjeplatsen som innebär vidare spel i Europa Conference League. Celustka saknas för värdarna och det är ett tungt avbräck. Känslan är att tjeckerna blir övervärderade i denna match. Bröndby har gjort en ganska intressant höst och är med i toppstriden av den danska ligan. I Europa har de blågula endast mäktat med två pinnar så långt, men kapacitet finns i truppen. Inte minst hos Mikael Uhre som är en anfallare av väldigt högt snitt. Elva mål på 16 ligamatcher och spel i det danska landslaget är några av hans höjdpunkter de senaste månaderna. Tillsammans med svensken Hedlund kommer han komma till en del lägen här. Sparta Prag målas upp som stora favoriter, men detta är två väldigt jämna manskap i grunden. Första mötet slutade 0-0 och jag tror absolut att Bröndby kan göra match av det igen. Jag kliver då in på pluslinan. +0,75, som innebär att halva insatsen förloras vid en uddamålsseger, spelas till höga 1,90. Ett extra bra drag med tanke på att Sparta Prag kommer satsa defensivt om det skulle stå oavgjort i slutet av matchen. Spel: Bröndby +0,75 @ 1,9

Tävling: Europa League

Plats: Generali Ceska pojistovna Arena

Tid: 18.45 Napoli - Leicester: Över 2,5 mål @ 1,72 Napoli och Leicester var de två stora favoriterna till att ta sig vidare från sin Europa League-grupp, men inför den sista omgången ser det ut som att endast ett av lagen kommer ta sig vidare. För britterna räcker det med kryss medan Napoli måste gå för segern hemma i Neapel. Räkna därför med full fart redan från den första minuten. De ljusblå saknar Insigne och Osimhen, men Mertens och Lozano är två spelare som vet vart målet är beläget. Leicester har läckt bakåt under i stort sett hela hösten och nu är dessutom Kasper Schmeichel småskadad och tveksam till spel. Fofana saknas sedan tidigare och utan honom ser försvaret ihåligt ut. Framåt finns det däremot gott om klass. Barnes, Maddison, Lookman, Daka, Iheanacho och inte minst Vardy är offensiva pjäser av hög klass. Ett Napoli utan Koulibaly i försvaret får svårt att hålla tätt. När dessa lag möttes på King Power Stadium slutade det 2-2 och det mesta tyder på att vi får se ett målkalas igen. Båda lagen har gått över 2,5 mål i sina fem senaste tävlingsmatcher och att det blir samma visa igen spelas till finfina 1,72. Ett odds som lär droppa när vi närmar oss spelstopp. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Europa League

Plats: Stadio Diego Armando Maradona

Tid: 18.45 Union Berlin - Slavia Prag: Hemmaseger @ 2,00 Vi byter Europa League mot Europa Conference League där Slavia Prag har greppet om andraplatsen i sin grupp bakom Feyenoord. Tjeckerna får dock svårt att försvara den placeringen då de måste ta poäng i den tyska huvudstaden under torsdagen. Detta utan flera bärande spelare som skadade Kudela och Boril samt avstängda Kuchta. Räkna med ett defensivt bortalag som försöker hålla sig kvar i matchen så länge som möjligt. Union Berlin är samtidigt urstarka på hemmagräs och kommer närmast från en 2-1-seger över RB Leipzig på den här arenan. Taiwo Awoniyi stod för ett av målen då och nigerianen har varit en sensation under hösten med nio ligamål. Urs Fischers lagbygge är stabilt även i övrigt och här lär de ta tag i taktpinnen från den första minuten. De har dessutom revansch att utkräva på Slavia. Det var tjeckerna som drog det längsta strået när lagen möttes tidigare under hösten, men då åkte Union på en tidig utvisning. Kan de hålla elva man på banan hela matchen ska tyskarna ses med ypperlig chans att plocka en nödvändig trepoängare. Dubbeldeg är bra betalt för den raka ettan som blir en bra avslutning på trippeln. Spel: Hemmaseger @ 2,00

Tävling: Europa Conference League

Plats: Olympiastadion

Tid: 21.00 Trippeln Sparta Prag - Bröndby: Bröndby +0,75 @ 1,90

Napoli - Leicester: Över 2,5 mål @ 1,72

Union Berlin - Slavia Prag: Hemmaseger @ 2,00 Totalt odds: 6,53 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.