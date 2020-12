"Utvilad Messi kommer glänsa - målrik tillställning väntas"

Spelstopp: 19.59 Ajax - FC Twente: Ajax över 2,5 mål @ 1,67 Detta är ett odds jag använt mig av flera gånger innan och jag kör på med samma sak under lördagen. Ajax är fantastiska att skåda och borde såklart nätat på Anfield Road i veckan. Nu väntar en direkt avgörande match mot Atalanta om några dagar vilket gör att Ten Hag troligen roterar en del. Det gör att jag blir mindre sugen på handikappspelen. Däremot tror jag på en målrik tillställning. Ajax har en otrolig bredd längst fram, mot Liverpool började till exempel Huntelaar, Traoré, Ekkelenkamp och Promes alla på bänken. Spelare som verkligen har mål i sig. Ajax har noterats för 31 mål på sina fem senaste ligafajter. Ett osannolikt facit. Twente är ett topplag i serien och ser i sina bästa stunder tajta ut bakåt. Elva insläppta på tio omgångar är inget att skämmas för. Nu lär det dock bli åka av. Ajax sätter alltid full fart på Johan Cruijff Arena och kommer skölja över stackars Twente i anfall efter anfall. Jag tror att Ajax precis som vanligt löser minst tre mål. Det får bli trippelns första val. Spel: Ajax över 2,5 mål @ 1,67

Tävling: Eredivisie

Plats: Johan Cruijff Arena

Tid: 20.00

Inter - Bologna: Båda lagen gör mål @ 1,58 Inter gav sig själva chansen i Champions League genom att besegra Borussia Mönchengladbach på bortaplan med 3-2. Lukaku noterades för två mål då och har varit fantastisk för Milano-klubben under hösten. Med en väldigt viktig tillställning mot Shakhtar Donetsk i veckan är det möjligt att belgaren vilas från start här. Med ersättare som Sánchez och Perisic i truppen bör Inter hitta nätet ändå. Bologna har fina kvalitéer framåt med Mattias Svanberg på mittfältet och offensiva pjäser som Orsolini, Palacio, Sansone, Soriano och Barrow. I sina bästa stunder kan de blåröda hota vilket lag som helst i serien. Defensivt ser det mer ihåligt ut och jag har svårt att se hur Danilo och Tomiyasu ska kunna hålla alla Inters stjärnor stången i 90 minuter. Förra säsongen slutade båda mötena mellan lagen 2-1 fördelat på varsin vinst. Jag tror att båda lagen får måljubla återigen och oddset på det, båda lagen gör mål alltså, är godkända 1,58. Den tar vi! Spel: Båda lagen gör mål @ 1,58

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore

Cádiz - Barcelona: Barcelona -1,5 @ 2,14 Cádiz är en nykomling i La Liga som har haft en fin höst. Verkligheten har dock börjat komma ikapp andalusierna som bara löst en poäng på sina tre senaste matcher. Truppen är medioker och nu blir det mycket fokus på försvarsspel när Barcelona kommer på besök. Barca ligger faktiskt efter Cádiz i tabellen, men har två matcher mindre spelade och har visat upp bra takter mot slutet. Både Messi och Coutinho vilades i veckans Champions League-match mot Ferencváros. Då glänste istället Braithwaite, Griezmann och Dembélé. Kul för Koeman om han kan få igång den sistnämnde som köptes för väldigt stora pengar men som inte motsvarat förväntningarna under sin tid i klubben. Här lär Messi och Coutinho gå rakt in i startelvan och då blir katalanerna såklart än mer svårstoppade. Barcelona har börjat tugga igång och då är de nästan omöjliga att stoppa. Jag tror på en klar vinst för de blåröda giganterna och oddset på att Barca ska vinna med minst två bollar är för bra för att motstå. Spel: Barcelona -1,5 @ 2,14

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Ramón de Carranza

Tid: 21.00

