"Vansinnig underhållning senast - nu blir det målrikt igen"

Efter en vilodag är de europeiska landslagen tillbaka och jag tar en extra titt på tre stycken kvalfajter på tisdagens Trippel. Jag tror på målrika bataljer i Danmark och Holland medan det kan bli betydligt mer tillknäppt i Montenegro.

Danmark - Israel: Över 2,5 mål @ 1,78

Kasper Hjulmand spelade ett högt spel när han valde att vila i stort sett hela sin ordinarie elva i bortamötet med Färöarna i helgen. Mikronationen slet för varje centimeter mot storebror (Färöarna är som bekant en del av det danska kungariket) och hade faktiskt en boll i virket vid ställningen 0-0. Med fem minuter kvar kunde dock Wind skalla in 1-0 på en fast situation och därmed står Danmark på maximala 15 poäng och galna 17-0 i målskillnad efter fem omgångar.

Nu kommer Hjulmand plocka in lirare som Poulsen, Damsgaard, Kjaer och Höjbjerg från start igen och då är de rödvita tunga att möta. Israel är dock inget enkelt lag att avfärda. De blåvita besökarna har haft en lysande samling så långt med sex poäng och hela nio gjorda mål mot Färöarna och Österrike. Dabbur, Zahavi, Bitton och Solomon är en offensiv kvartett av hög klass och dessutom finns Shon Weissman att tillgå. Spelare som danskarna måste hålla ett extra öga på.

När dessa två lag möttes i Israel tidigare under året vann Danmark med 2-0 och givetvis ska de rödvita gälla som solklara favoriter igen. Jag finner dock inget värde i 1X2-marknaden utan tittar på målspelen. Israel har för dålig defensiv för att hålla tätt mot de allra bästa nationerna och lär få plocka bollen ur nät ett antal gånger på Parken. Däremot är det ganska troligt att Zahavi eller någon av hans kamrater slår hål på Schmeichels kvalnolla. Att vi ska få se tre mål i matchen tror jag hårt på och 1,78 på den saken är bra betalt.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,78

Nederländerna - Turkiet: Över 2,5 mål @ 1,60

Kvalgrupp G är något i hästväg. Efter fem spelade omgångar leder Turkiet på elva poäng med Norge och Nederländerna jagandes en pinne var bakom. Turkarna har varit minst sagt svängiga under kvalet och har en målskillnad på 15-7. Över fyra mål i snitt per match således. Framåt glänser lirare som Yazici, Yilmaz och Ünder, men det finns gott om luckor i defensiven, något som också visade sig i EM där de rödklädda släppte in åtta mål på tre matcher.

Nederländerna hade svårt att bryta ner Montenegro, men efter att Depay satt dit 1-0 på straff sänktes axlarna på spelarna. Målen fortsatte att rulla in i stadig takt och det slutade till sist 4-0. Depay är såklart den stora härföraren, men även Gakpo och Berghuis såg vassa ut i den matchen. Dessutom har Oranje två dödliga mittfältare i Klaassen och Wijnaldum som följer med i varje anfall.

När nationerna ställdes mot varandra på turkisk mark i mars vann Turkiet med 4-2 i en vansinnigt underhållande match där Nederländerna missade straff i slutskedet. Jag tror vi får se många mål även denna gång och 1,60 är godkänt på överspelet. Den tar vi genast.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,60

Montenegro - Lettland: Lettland +1,25 @ 1,88

Montenegro hade till slut ingen lyckad afton i Nederländerna. 0-4-förlust och en skada på Stefan Savic var ungefär det sämsta som kunde hända. Savic är dessutom avstängd i den här matchen och kan i vilket fall som helst inte delta. Sedan tidigare saknas Jovetic i truppen och även om Haksabanovic, Marusic och Mugosa är hyfsade spelare är det ingen superelva montenegrinerna ställer på benen under tisdagen.

Lettland försvarade sig tappert mot Norge, men föll till sist med 0-2. Inte mycket att säga om den matchen, norrmännen var överlägsna då. Att det finns kvalité hos balterna har de dock visat tidigare under kvalet, speciellt när en poäng plockades borta mot Turkiet. Gutkovskis och Ikaunieks är en duktig offensiv duo som kan orsaka en del problem. Bakåt återstår det att se om Steinbors, som gick av skadad mot Norge, kan vakta buren. Annars kliver Ozols in och det är ingen större försämring.

Montenegro är såklart stora favoriter och ska de ha möjlighet att blanda sig i striden om topp 2 är seger det enda som räknas. Det är dock inget landslag som bara går ut och kör över en motståndare av Lettlands kaliber. Jag tror vi får se en tät och målsnål drabbning och lockas då av pluslinan. +1,25, som innebär att halva insatsen ger vinst vid uddamålsförlust för Lettland, spelas till höga 1,88.

Spel: Lettland +1,25 @ 1,88

