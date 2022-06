Vassa offensiva lag

Över 2,5 mål @ 2,29

Historiskt sett har Sverige alltid byggt sitt lag med defensiven i främsta rum, men det är något som börjar luckras upp. På senare år har vi nämligen fått fram flera offensiva pjäser av högsta klass, men inte så många duktiga försvarare. Mot Slovenien startade Sverige med Joel Andersson, Carl Starfelt, Joakim Nilsson och Ludwig Augustinsson i backlinjen. Ingen kvartett som inger förtroende direkt och med Starfelt skadad blir situationen ännu värre. Milosevic lär kliva in där och hur han ska lyckas stoppa Haaland är svårt att se.

Samtidigt har Sverige en oerhört spännande offensiv. Dejan Kulusevski visade klassen mot Slovenien med ett riktigt vackert mål och ett skott som Oblak gjorde en jätteräddning på. Isak hade det desto tyngre, men där vet vi alla vilken spelare som finns. Emil Forsberg flöt runt och var den liraren som satte fart på bollen medan Claesson som alltid levererade i landslaget och fixade straffen som innebar 1-0. Den uppställningen lär knappast gå mållös av planen nu heller.

Båda lagen har sina styrkor i offensiven och då tycker jag oddset (2,29) på över 2,5 mål är för högt. Det blir min första rek.

Båda lagen gör mål @ 1,94

Motiveringen till detta spel är väldigt lik motiveringen till min förra rek. Båda lagen har offensiva stjärnor av hög klass, men inte lika mycket trygghet i försvaret. Sverige går sällan mållösa från Friends Arena och Norges offensiv med Haaland, King, Elyounoussi och Ödegaard går inte av för hackor. Båda lagen gör mål i denna match och 1,94 är ett jättefint odds på den saken.

Halvlek med flest mål: 2:a halvlek @ 2,12

Både Sverige och Norge tappade stundtals sina formationer i premiäromgången av Nations League och det är säkerligen något de vill rätta till. Räkna därför med en något avvaktande inledning där båda nationerna är noggranna med att inte tappa för många spelare i offensiven. Jag ser framför mig att det står 0-0 eller 1-0 till något av lagen i paus och att de vågar släppa loss ordentligt först i den andra akten.

Båda landslagen har fler offensiva stjärnor att slänga in från bänken och i detta prestigemöte vill de verkligen visa sig från sin bästa sida. Det kommer bli fler målchanser i den andra akten när spelarna börjar tröttna och när mittfältarna inte riktigt orkar ta de där maxlöpningarna hemåt. Får spelare som Isak, Kulan, Haaland eller King ytor att operera på smäller det och jag tror definitivt de får mer ytor i den andra halvleken jämfört med i den första. 2,12 på att vi får se fler mål under matchens avslutande 45 minuter är därmed ett riktigt fint odds.

HT/FT + Ö/U: Oavgjort/Sverige + Över 2,5 mål @ 12,10

Vi avslutar det hela med en riktig högoddsare som på sätt och vis bakar samman alla andra rekar jag skrivit om här ovanför. En avvaktande inledning där båda lagen känner på varandra lite gör att 0-0 är ett tänkbart resultat i paus, men även 1-1 funkar fint för denna reken. Sedan tror jag som sagt att hela havet kommer storma under matchens sista 45 minuter och då stänker båda nationerna in bollar i nät. På Friends är Sverige normalt sett väldigt svåra att rå på och Blågult ska trots allt gälla som knappa favoriter i detta möte. 0-0 i paus och 2-1 efter full tid är därför ingen dum gissning och då kommer vi in på reken. Kryss i paus, svensk seger efter 90 minuter och minst tre mål i matchen betalar 12,10 gånger pengarna och det kan jag inte motstå. Det är knappast någon rek ni ska lägga hela semesterkassan på, men en TV-peng på detta spel tycker jag helt klart kan vara värt.