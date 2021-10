"Vi vill ha mål, mål, mål"

Spelstopp: 20.29 Hoffenheim - Köln: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål @ 1,72 Fjolårets usla säsong är glömd sedan länge för FC Köln som inlett Bundesliga strålande med poäng i sex av sju matcher. Den stora skillnaden är målproduktionen som verkligen hackade under 2020/21. Sebastian Andersson är tillbaka efter sin skada och gör massor av nytta tillsammans med Anthony Modeste. Ehizibue, Kainz, Duda och Uth hjälper dessutom till med det offensiva spelet. Tyvärr saknas den defensiva mittfältaren Skhiri och även Ljubicic är skadad. Det är något som Hoffenheim skulle kunna utnyttja, det bör bli större ytor på mitten. Det blir alltid sevärda matcher när värdarna är i farten och framåt finns målskyttar som Dabbur, Bebou och Kramaric att tillgå. Danskarna Bruun Larsen och Skov samt Adamyan från Armenien är tre andra pjäser som vet vart målet är beläget. Bakåt ser det tunnare ut och det sätts frågetecken kring mittbacken Richards som bör vara jetlaggad efter sin tripp med det amerikanska landslaget. Det är två målglada lag som ställer upp och båda snittar över tre mål per match i Bundesliga denna höst. Dessutom brukar det blir mängder av baljor när lagen möts. 30 fullträffar på de åtta senaste inbördes talar sitt tydliga språk. Jag tror vi får se minst tre strutar nu och att båda lagen står för minst en var. 1,72 är taget på den kombinationen. Spel: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Bundesliga

Plats: PreZero Arena

Tid: 20.30 Club Brugge - Kortrijk: Club Brugge -1 @ 1,74 Club Brugge har fått en helt otrolig start på Champions League-äventyret med kryss mot självaste PSG och seger mot RB Leipzig. På tisdag väntar Manchester City och där lär poängsviten ta slut. Nu gäller det istället att plocka pinnar i Jupiler League där de blåsvarta ligger på en fjärdeplats. Offensiven ser rent ruggig ut med Dost, Lang, De Ketalaere, Vanaken och Wesley som alternativ. De bör hitta nätet ett antal gånger denna fredag. Kortrijk har fått en okej start på säsongen, men har bara mäktat med en pinne på de fyra senaste bortafajterna. Faiz Selemanie från Komorerna har sett sylvass ut med poäng i sex raka omgångar, men i övrigt är det få spelare som hade tagit plats i Brugges startelva eller ens värdarnas trupp. Sätter bara hemmalaget fart på bollen lär det bli tufft för Kortrijk att hänga med. Club Brugge har sju segrar och två oavgjorda på sina nio senaste mot Kortrijk och på hemmaplan har de totalt 7-0 på de tre senaste. Det blir en klar hemmaseger denna fredagskväll och att segermarginalen blir minst två bollar stor spelas till godkända 1,74. Spel: Club Brugge -1 @ 1,74

Tävling: Jupiler League

Plats: Jan Breydel Stadion

Tid: 20.45 West Bromwich - Birmingham: Båda lagen gör mål @ 1,95 West Bromwich siktar på att snabbt ta sig upp till Premier League igen och det har börjat bra för klubben utanför Birmingham. Poäng i tio av elva omgångar imponerar, även om den enda förlusten kom precis innan uppehållet. Då var det Stoke som vann med 1-0 i en match där WBA inte kom upp i normal nivå. Dara O’Shea är långtidsskadad och det är ett avbräck, men truppen är förhållandevis bred. Framåt finns Grant, Robinson, Hugill och Diangana som alla är skickliga målskyttar. Birmingham har ett spännande spelarmaterial, men fick inte alls till det innan landslagen tog vid. En pinne på fem matcher och tolv insläppta var inte alls bra. Defensivt finns det mycket att jobba på för Lee Bowyer. Offensivt har The Blues däremot gott om spelare av hög klass. Hogan, Jutkiewicz och Chong inledde hösten på ett bra sätt och som bekant har Troy Deeney värvats in under sommaren. Birmingham har på senare år gått sämre än sina rivaler från West Midlands och vill säkerligen visa upp sig från sin bästa sida nu. Samtidigt är det svårt att hålla ett lag av West Bromwich kaliber borta från målet i 90 minuter. Jag tror vi får se en sevärd tillställning där båda gängen hittar nätet, 1,95 är ett väl tilltaget odds på den saken. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,95

Tävling: The Championship

Plats: The Hawthorns

