"Visade på övermänsklighet - MFF går mot ny seger"

Elfsborg - AIK: Under 2,5 mål @ 1,88 - till Oddset Jag tror inte att vi får se något mylverkeri när Elfsborg tar emot AIK på Borås Arena. Boråsarna fungerar normalt inte som bäst i spelförande kostym vilket borgar för att Gnaget ska kunna freda sitt egna mål mer än väl i Knalleland. Jimmy Thelins gäng har dock fina underliggande siffror i sin defensiv som borde släppt in betydligt färre mål än vad de hittills har gjort. AIK har i sin tur fått väldigt bra betalt på det de skapat i offensiv riktning. Mot Sirius föll produktionen tillbaka när stockholmarna gick på pumpen med 1-3, men det var inte siffror som speglade matchbilden. Här tror jag att Berg och company kommer att agera försiktigt vilket är ytterligare en faktor som pekar på en målsnål historia. Under 2,5 mål spelas med god feeling till 1,88. Kalmar - Norrköping: Över 2,75 mål @ 1,93 - till Oddset Kalmar och överspel är en kombo som gått hand i hand under inledningen i Allsvenskan. Henrik Jensens manskap spelar fotboll som allt annat än ett bottenlag förutom ur en synvinkel. Nämligen den defensiva. Smålänningarna bjuder sina motståndare på mängder av baklängesmål och mot ett Norrköping som gillar att pressa högt ser jag nya dråpliga mål slinka in bakom KFF:s burväktare. Med det sagt imponerar inte heller Andreas Alms mannar i de bakre leden. Det är snarare svängdörrar även där. Mittbackarna håller inte det fysiska måttet som krävs på allsvensk nivå och Peking tvingas lägga väldigt mycket kraft på Traustason, Nyman och Prica för att få med sig poäng i sina matcher. Som en frukt av det blir gästerna framtunga och jag väljer att spela över 2,75 mål i matchen till 1,93. Malmö FF - GAIS: Under 3,25 mål @ 1,85 - till Oddset Malmö FF vände hem med en 3-0-seger från mesta mästarmötet mot IFK Göteborg. Nanasi, Rieks och Botheim låg bakom segern mot ärkerivalerna, men jag vill snabbt föra till protokollet att MFF visade snudd på övermänsklig effektivitet i lägena som gavs. Föga förvånande präglas oddsmarknaden av skåningarnas imponerande inledning och drar upp mållinan mot GAIS till höga höjder. I egenskap av nykomlingar torde Makrillarna få svårt att hävda sig på Eleda Stadion, men mot slutet tycker jag att Holmberg fått väldigt bra snurr på sin defensiv. Försvaret stängde effektivt ned IFK Göteborg i derbyt och senast höll GAIS sin första nolla för säsongen mot Västerås. Någon ny nolla blir det troligen inte i Skåne, men jag tycker likväl att underspelet lockar mest. Under 3,25 mål klickas till 1,85.