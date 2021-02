"Premiär för Fantasy Premier League-tipset"

Stormötet! - 1. Mohammed Salah - Raheem Sterling Helgens stora match i Premier League är tveklöst den mellan Liverpool och Manchester City och där har en head-to-head plockats ut mellan Mohammed Salah och Raheem Sterling. Det gäller alltså alltid i detta spelet att tippa på den spelare som plockar flest Fantasy-poäng i helgen av dessa två. Poäng ges bland annat till mål, assist och hur länge spelaren är på plan. Dessutom får försvarare, backar och mittfältare poäng om ens lag håller nollan, något som kan spela roll här då både Salah och Sterling räknas som mittfältare i Fantasy. I den senaste omgången löste Mohammed Salah bara två poäng då han spelade mer än 60 minuter men inte var inblandad i något roligare än så. Dessutom höll inte LIverpool nollan vilket hade gett Salah ytterligare en pinne. Överhuvudtaget kändes det som att Liverpool hade kunnat spela en timme till utan att göra mål själva. Salah är givetvis alltid en spelare som är kapabel till att vräka in poäng, det är trots allt den pjäs som tagit näst flest Fantasy-poäng av samtliga under säsongen. Här tror jag dock att han och Liverpool kommer få svårt att hitta nätet. Raheem Sterling fick åtta poäng när Manchester City besegrade Burnley med 2-0, två pinnar för sin speltid, fem poäng för målet City gjorde och en pinne för att City höll nollan. Totalt sett är den före detta Liverpool-yttern långt efter Salah när det kommer till poäng då det inte blivit lika många mål denna säsong som i fjol från Sterlings fötter. Här tror jag dock det är fördel engelsmannen. Manchester City har helt slutat släppa in mål samtidigt som Liverpool inte gjort ett enda framåt på sina tre senaste hemmamatcher. Det är inte alls omöjligt att Klopps manskap går mållösa av plan igen och då blir det inte mer än två poäng för Salah. Jag tror City vinner detta och då ska också Sterling vara favorit i denna h2h så länge inte Guardiola får för sig att sätta sin guldklimp på bänken. Då det är en målfarlig herre kan dessutom Sterling vara uppe och nosa på bonuspoängen från matchen. Tvåan är därmed given i utgång, men det är inte fel att plocka med krysset då risken för 0-0 (eller 2-2 i poäng) trots allt finns där.

Anfallskampen! - 2. Anthony Martial - Dominic Calvert-Lewin Lördagens kvällsmatch går av stapeln på Old Trafford. Där ska Manchester United och Everton drabba samman. På Challenge hittas matchen i matchen mellan Anthony Martial och Dominic Calvert-Lewin. En match som jag tror kan bli betydligt jämnare än vad svenska folket tycks tro. Många tippare blir nämligen förblindade av Manchester Uniteds insats mot Southampton senast, men där hade Solskjaers gäng god hjälp av ett par utvisningar. Anthony Martial hoppade då in i den andra halvleken och hann med att fixa en straff samt sätta dit två mål. Viktigt för fransmannens självförtroende då det var hans blott tredje och fjärde ligamål för säsongen. Det är alltid lurigt att gå på United-spelare i dessa h2h då Solskjaer roterar en hel del och det såklart gör massor om spelaren inte startar. Med Cavani småskadad bör dock Martial ta plats från start. Dominic Calvert-Lewin har stått för en betydligt bättre säsong än Anthony Martial med sina tolv ligamål. Dessutom har engelsmannen tagit en plats i landslaget och målat även där. Evertons stjärnstriker är första namnet som Carlo Ancelotti ritar ner i sitt block och Calvert-Lewin är inblandad i nästan allt framåt för Everton. Det gör att han ofta samlar på sig bonuspoäng som kan bli avgörande. När Everton och Manchester United möttes i Liverpool i höstas vann United med 3-1. Trots det tog Dominic Calvert-Lewin fem poäng medan Anthony Martial fick nöja sig med två pinnar för deltagande. Jag har inte varit imponerad av Martial under säsongen och jag tror inte han är inblandad i speciellt mycket här. Everton kan mycket väl förlora matchen men Calvert-Lewin tar fler poäng än Martial ändå. Tvåan är en väldigt spännande spik.

SPIKFÖRSLAG Patrick Bamford - Patrick Bamford erkände i en härlig intervju efter 3-1-segern mot Leicester att han har sig själv i Fantasy och att han därför nästan var sugen på att skjuta istället för att passa fram till lagets tredje mål. Nu ställs Leeds mot Crystal Palace och det är ett lag som Bielsas mannar har revansch att utkräva mot. Senast dessa två lag möttes slutade det nämligen 4-1 till Palace. Värt att notera är att Patrick Bamford ändå gjorde mål i den matchen och samlade ihop sju poäng. Willian José, som knappast har sig själv i FPL, fixade straff åt Wolverhampton när Vargarna besegrade Arsenal med 2-1, men var i övrigt ganska anonym. Det kommer ta en stund för José att anpassa sig till tempot i Premier League och Wolves ställs mot svåra Leicester, en match jag tror de får väldigt svårt i. Bamford löser flera sköna poäng och spiken är ett faktum.

AVSLAG Lukasz Fabianski - Det är lite lurigt med målvakter i Fantasy då de främst får poäng för hållna nollor och räddningar. En nolla ger fyra poäng medan tre räddningar genererar ytterligare en pinne. West Ham ställs mot Fulham, en match där jag tror The Hammers kommer dominera. Samtidigt är Fulham giftiga framåt med Mitrovic, Lookman och Cavaleiro bland annat. Det skulle inte förvåna mig alls om The Cottagers hittar nätet. Fabianski kommer dock inte ha allt för mycket att göra och därmed är det tveksamt om han löser speciellt många poäng med räddningar. Guaita lär vara betydligt aktivare när hans Crystal Palace ställs mot Leeds. Marcelo Bielsas mannar satsar alltid offensivt och Guaita kommer säkerligen få fler skott på sig än vad Fabianski får. Då jag inte tror att någon av målisarna håller nollan lockar inte den högt streckade ettan. Här är det läge att chansa bort Fabianski helt.