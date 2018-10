Stjärnspäckat lag redo för Tips-SM

Detta år är det ingen lek. Efter en svag fjolårssäsong är det dags att erövra Sverige och jag har plockat ut ett stekhett lag i jakt på SM-titeln. Varje måndag kommer jag följa upp helgens omgång här på Tipshörnan.

Jämfört med förra året går jag denna höst in för tävlingen ännu hårdare. Stryktipsanalysen kommer i sedvanlig ordning på torsdagar, som brukligt med “Henkes Favorit” (432 rader) och “Chansningen” (216 rader). Däremot kommer “Hundringen” utgå och jag kommer istället publicera en enkelrad som ger en hint om min rad i Tips-SM. Mitt 64-raderssystem kommer sedan först redovisas under måndagen i veckans recap.

Här har ni mitt stjärnspäckade lag i Tips-SM 2018, “PL-nördarna och tysken”!

Andreas Lindsjöö

Ålder: 27

Stad: Stockholm

Favoritlag i England: Man United

Lagets Romelu Lukaku - “Lagets kanske största stjärna sett till den potential och kunskap han besitter. Kan falla ur ramen men förhoppningsvis har han prickat in toppformen de kommande sex veckorna. Då kommer Andreas snitta minst 10 rätt!”

Du är utvald som en i det exklusiva laget ”PL-nördarna och tysken”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM?

- Förväntningarna är höga. På pappret ser vi starka ut det här året. Hoppas vi ska kunna vara med och slåss om en topplacering när det drar ihop sig.

Vad är din styrka när det kommer till Stryktipset?

- Skulle säga att min styrka mot många andra är att jag struntar helt i "magkänslan". Spikar gärna ett lag under 20 procent om de är understreckade för att kunna fälla överstreckade favoriter. Under Tips-SM får man dock strunta i spelvärdet och skifta strategi för att få så många rätt som möjligt.

Du är enormt insatt i Premier League och missar knappt en match. Hur bra koll har du på The Championship? Vilka lag tror du tar klivet upp från den engelska andradivisionen den här säsongen?

- Det blir några matcher per säsong men inte mer än så. Har kanske sett tio matcher från The Championship den här säsongen för att skaffa mig en bild av lagen. Följer främst lagen via sociala medier och har tack vare det hyfsad koll på vad som händer i klubbarna. Baserat på det jag har sett hittills så tror jag Middlesbrough och WBA löser de två direktplatserna. Båda lagen har imponerat spelmässigt och har starka trupper. Vill även varna för Brentford som är inne i lite av en formsvacka just nu. The Bees spelar enligt min mening bäst fotboll i serien och ser vi på xG (expected goals) så bör de ha en högre tabellposition än nuvarande.

Mathias Liss

Ålder: 35

Stad: Göteborg

Favoritlag i England: Arsenal

Lagets Alexandre Lacazette - “Lite av gubben i lådan. Osynlig titt som tätt men när det vankas allvar slår han till! Skulle inte förvåna om Mathias bjuder på 12- eller 13 rätt minst en gång under Tips-SM. Har en förmåga att kunna hitta rätt med små medel.”

Du är utvald som en i det exklusiva laget ”PL-nördarna och tysken”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM?

- Givetvis förväntar jag mig vinst. Med ett så stjärnspäckat lag blir vi svårslagna.

Vad är din styrka när det kommer till Stryktipset?

- Min kunskap är helt klart min styrka. Jag ser väldigt, väldigt många fotbollsmatcher varje vecka så jag har bra koll på lagen.

Du är ett fanatiskt Arsenalfan. Påverkar det hur du spelar när The Gunners är med på kupongen?

- Jag försöker att inte ta hänsyn till det för ur ett rent spelperspektiv får det inte finnas några känslor med. Jag får väl dock erkänna att jag gärna pillar ner ett Arsenal-tecken på större system även om de är stora underdogs. Som tur är har de bara en lördagsmatch de närmsta veckorna så Arsenal lär inte vara med på tipsen. Den matchen är å andra sidan en hemmamatch mot Liverpool. Spik-etta!!!

Simon Lindell

Ålder: 35

Stad: Göteborg

Favoritlag i England: Tottenham eller Liverpool (beroende på vem som frågar)

Lagets James Milner - “Kalkylerande och otroligt smart spelare som alltid levererar. En hög lägstanivå med jämna resultat och en och annan fullträff är vad jag förväntar mig från Simon som haft 13 rätt fler gånger än José Mourinho byter startelva.”

Du är utvald som en i det exklusiva laget ”PL-nördarna och tysken”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM?

- Att jag lyckas bättre än i fjol där jag föll igenom totalt under några omgångar. Det är inte lätt att få många rätt på 64 rader alltså. Sen hoppas jag förstås att laget är med och fightas i toppen, något annat vore en besvikelse.

Vad är din styrka när det kommer till Stryktipset?

- Att ha koll på oddsmarknaden och hitta värde på kupongerna. Att inte fega utan alltid jaga de höga utdelningar. Tur är jag hyfsad på med...

Du nämns i vissa communityn som ”Sveriges bästa Stryktippare”. Är det befogat och är det dags att visa det i 2018 års Tips-SM?

- Nja, det är väl mest jag själv som brukar säga det. Men nu får jag ju tillfälle att bevisa det, en gång för alla, också.

Keven Bader

Ålder: 26

Stad: Stockholm

Favoritlag i England: Man United

Lagets James Maddison - “En outsider i laget som jag tror stenhårt på detta år. Med smartness och en enorm passion för fotboll kan Keven mycket väl bli den som lyfter laget till en placering i toppen av Tips-SM.”

Du är utvald som en i det exklusiva laget ”PL-nördarna och tysken”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM?

- Mina förväntningarna är att vi ska ligga i det övre skiktet. Det känns som att vi har en bra blandning i laget och kommer kunna komplettera varandra.

Vad är din styrka när det kommer till Stryktipset?

- Min styrka är att gardera rätt matcher, samtidigt som jag singelstreckar de möten som ska spikas.

Du har en enorm kunskap om Bundesliga som du följer vecka ut och vecka in. Hur ser det ut med Premier League? Står tysken för ett grymt Tips-SM?

- Med min tyska bakgrund är jag på pappret en outsider, men jag lovar er att jag kommer leverera. Jag har bättre koll än vad de flesta tror och ibland kan även tilliten till de tyska spelarna i Premier League vara en fördel då jag tror på deras förmåga mer än andra, något som kan resultera i att vara skillnaden i en svårtippad match.