13 rätt på Stryktipset - experten efter succén

Grattis till framgångarna på slutet, hur är känslan just nu? Tack så mycket! Det är verkligen jättekul när allt studsar med och mina trogna andelsköpare får valuta för pengarna. Denna gång gav varje andel, som kostade en dryg hundralapp, 9000 kronor och det är något som givetvis känns väldigt bra. Inför sista matchen i lördags mellan Everton och Leicester satt vi med X2 och krysset hade gett närmare en miljon i utdelning, men man ska inte vara åpen. Jag är såklart oerhört stolt och glad över 13 rätt och en halv mille in på kontot. Om vi tittar på Stryktipset, var det någon match där som du är extra nöjd med? Det var flera fina skrällar som boostade utdelningen på kupongen. Det var viktigt att jag fick med Cardiff, Birmingham och Coventry. The Championship är en så oerhört jämn serie så där brukar det betala sig att ta med låga streck. Kryssen som Bristol City och Wigan löste var också viktiga för utdelningen. Var det någon match där du hade medstuds? Det kan man lugnt säga. Med fem minuter kvar att spela satt vi med 9 rätt. Sedan rullade målen in åt helt rätt håll. Jag hade spikat Leeds, Manchester City och Brighton som alla avgjorde sent, City efter en mjukt dömd straff som Haaland nästan brände. Dessutom satt vi med 1X i Nottingham - Brentford och Forest kvitterade med matchens sista spark. Ett mål som troligen inte hade godkänts om inte domaren hade haft goal line technology. Mycket mer tur än så är svårt att ha. Om vi blickar framåt till onsdagens Europatips, vad säger du om den kupongen? Den ser riktigt intressant ut med stort fokus på Ligacupen. En turnering som är känd för att storlagen roterar i sina trupper vilket gör att skrällar sker titt som tätt. Dessutom har vi ligamatcher i Serie A, La Liga och Bundesliga att se fram emot. Vi var oerhört nära 13 rätt även på söndagens Europatips så tanken är såklart att jag ska vara med och hugga igen. Har du något tips till de som kämpar med att få 13 rätt? Mitt bästa tips är att köpa en andel i ett större system. Det är givetvis oändligt mycket enklare att få alla rätt ju fler garderingar som det finns råd till. Spelar man för någon hundralapp per omgång ska det väldigt mycket till för att det ska gå hela vägen. Dessutom är det såklart viktigt att spela för att det är roligt och ta det lugnt med insatserna. I ett andelssystem blir det mycket spänning för en liten peng. Vill ni köpa andel i Mathias framtida andelssystem är det bara att hålla utkik på tipshörnan!