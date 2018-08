14 miljoner jackpot på engelsk kupong

Löningshelg och hela 14 miljoner i jackpot är vad som stundar denna vecka! Kupongen innefattar fem matcher i Premier League och åtta drabbningar i The Championship. London-derbyt mellan Arsenal och West Ham sticker ut, samtidigt som flera fina drag hittas i den engelska andradivisionen. Förra veckan blev det skral utdelning, men detta avslutande augusti-tips kan jag närmast utlova fina pengar för de som prickar in 13 rätt. Mot miljonerna!

Höjdaren - 1. Arsenal - West Ham

Första segern för Emery!

Otroligt viktiga poäng står på spel på Emirates Stadium under lördagen. Två storsatsande Londonlag, Arsenal och West Ham, står ännu på noll poäng efter två spelade omgångar och behöver en seger för att öppningen inte ska få epitetet fiasko.

Unai Emerys Arsenal föll senast borta mot Chelsea i en svängig historia. The Blues inledde där klart bäst och gjorde två tidiga mål bakom Petr Cech. Sedan vaknade The Gunners. Henrikh Mkhitaryan krutade in reduceringen innan Alex Iwobi höll sig framme och utjämnade innan paus. Utöver det hade de rödvita flertalet målchanser den avslutande hälften i den första halvleken.

I den andra akten tog Chelsea över och kontrollerade händelserna. Marcos Alonsosavgörande 3-2 mål med tio minuter kvar att spela var därför logiskt. En tung förlust för detta nya Arsenal där prestationen ändå var ett fall framåt jämfört med premiären mot Manchester City.

West Ham föll tungt, trots en 1-0 ledning i paus, hemma mot Bournemouth i senaste omgången. Försvaret såg återigen extremt virrigt ut vilket inte minst underströks av Callum Wilsons kvittering. Bournemouth-anfallaren kom nämligen där själv mot fem försvarare i The Hammers, men det var inga som helst problem. West Ham-spelarna agerade koner när Wilsonretligt enkelt kunde dribbla sig igenom och hitta in bakom Lukasz Fabianski. Därefter avgjorde Paul Cook på nick för gästerna efter svag markering i eget straffområde från Londonlaget.

Det är tydligt att den nya tränaren Manuel Pellegrini har massvis att jobba på. Anfallsspelet byggs än så länge enbart på individuella prestationer och bakåt är backlinjen allt annat än synkad. Den paraguayanska mittbacken Fabian Balbuena, som hämtats in från Corinthians, har hittills varit en säkerhetsrisk och allt annat än övertygat.

Ett virrigt försvar kommer inte hålla mot ett Arsenal som har massvis med kvalité offensivt. På Emirates Stadium har dessutom West Ham svag statistik. I våras blev det hela 4-1 till The Gunners efter bland annat två mål av Alexandre Lacazette. Jag tror på liknande siffror här och inleder kupongen med en bergsäker etta.

Missar matchen

Laurent Koscielny, Arsenal (hälskada)

Sead Kolasinac, Arsenal (knäskada)

Ainsley Maitland-Niles, Arsenal (benskada)

Carl Jenkinson, Arsenal (vristskada)

Andy Carroll, West Ham (vristskada)

Manuel Lanzini, West Ham (korsbandsskada)

Winston Reid, West Ham (ligamentskada)

Draget - 2. Bournemouth - Everton

Everton vinner på sydkusten?

Nere på sydkusten är det allt annat än två krislag som ska drabba samman. Både Bournemouth och Everton har öppnat säsongen inspirerande och är obesegrade efter två omgångar. Nu ska de mäta sina krafter på Vitality Stadium.

Hemmalaget kommer som sagt ifrån en fin trepoängare borta mot West Ham. Där visade Eddie Howes manskap karaktär när de vände på steken i den andra halvleken. Den segern innebär också att de rödsvarta är ett av sex lag som står på maximala sex poäng efter två spelade omgångar.

The Cherries agerar överlag stabilt och har en fin grund att stå på. Med en inte så stor spelaromsättning som hos övriga lag syns det tydligt att spelarna vet sina roller till punkt och pricka. Det, tillsammans med offensiv spets i Callum Wilson och Joshua King, kan mycket väl ge en placering på den övre halvan denna säsong.

Under lördagen väntar dock den hittills svåraste uppgiften när Everton kommer på besök till Vitality Stadium. The Toffees hade en fiaskobetonad säsong i fjol men har sett pigga ut under nya tränaren Marco Silva. 2-2 i premiären borta mot Wolverhampton följdes upp med en 2-1 seger på Goodison Park mot Southampton.

Mot The Saints spelade återigen nyförvärvet Richarlison huvudrollen. Han stod för ett av målen och har nu gjort tre baljor de inledande två omgångarna. Tillsammans med Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson och Cenk Tosun bildar brassen en sylvass offensiv kvartett.

Det finns många dimensioner i detta Everton som jag gillar och jag tror faktiskt de blåvita kan vara med och hota om topp 6. Då krävs naturligtvis poäng i en bortamatch likt denna. Det är jag övertygad om att Marco Silvas lag löser och X2 spelas med goda förhoppningar. Tvåan kan rentav vara en intressant chansspik.

Missar matchen

Diego Rico, Bournemouth (avstängd)

Junior Stanislas, Bournemouth (knäskada)

Phil Jagielka, Everton (avstängd)

Yerry Mina, Everton (fotskada)

André Gomes, Everton (lårskada)

James McCarthy, Everton (brutet ben)

Osäker till spel

Jefferson Lerma, Bournemouth (oklart)

Morgan Schneiderlin, Everton (lårskada)

Yannick Bolasie, Everton (magproblem)

Chansspiken - 5. Southampton - Leicester

The Saints plockar säsongens första trea?

Vi håller oss kvar på sydkusten, men tar oss cirka fem mil österut, när blickarna riktas mot St Mary’s Stadium. Där ska Southampton försöka ta säsongens första trepoängare när Leicester kommer på besök.

The Saints hade som bekant en bedrövlig säsong i fjol men klarade till sist kontraktet med nöd och näppe. Då var Mark Hughes mannen som räddade Southampton kvar efter att ha ersatt argentinaren Mauricio Pellegrino på tränarposten i mars. Ledningen tackade genom att signa ett treårskontrakt med walesaren under sommaren.

Om det var rätt beslut återstår att se. Southamptons öppning på säsongen har nämligen inte varit övertygande. I premiären mot Burnley (0-0) ska de tacka målvakten Alex McCarthy att det blev poäng och senast mot Everton (1-2) övertygade inte spelet nämnvärt. Det ska dock sägas att den andra halvleken där var fullt godkänd och att nyförvärvet Danny Ings fick premiärmåla.

Mot Leicester ska trots allt goda möjligheter finnas till säsongens första seger. Gästerna vann senast hemma mot Wolverhampton (2-0) men var i ärlighetens namn utspelade under större delen av den matchen. Marginalerna var minst sagt på The Foxes sida. Wolves hade bland annat två träffar i virket och offensivt gjordes målen genom ett självmål och en styrning som ställde gästernas målvakt Rui Patrício.

Bortsett från de tre poängen var det inte mycket att glädjas över spelmässigt för Claude Puel. En av få ljusglimtar var dock att nyförvärvet James Maddison återigen stod för en stark insats och fick kröna den med ett mål. Där har Leicester gjort en strålande värvning.

Inför lördagens möte får Puel klara sig utan storstjärnan Jamie Vardy. Den engelska landslagsmannen stod för en horribel tackling mot Southampton och fick syna det röda kortet. Han är avstängd Leicesters tre kommande matcher.

Med Vardy frånvarande och hemmafördel för Southampton måste jag hålla The Saints som favoriter. Visst finns det tämligen stor kryssrisk i denna drabbning, men det faktum att det dukas upp med alltför fint värde på ettan gör att singelstrecket lockar. Jag chansspikar Southampton!

Missar matchen

Jamie Vardy, Leicester (avstängd)

Matthew James, Leicester (hälskada)

Osäker till spel

Mohamed Elyounoussi, Southampton (lårskada)

Çağlar Söyüncü, Leicester (lårskada)