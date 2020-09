"15 miljoner i potten - här är stora analysen"

Stryktipspodden tar er som vanligt igenom kupongens samtliga 13 matcher och bjuder på de bästa spikarna och hetaste dragen.

Dagens gäst, Expressen-krönikören Niklas Borg, går in och spikar Everton medan Bengan tycker att Brentford är omgångens bästa singelstreck. Giganten går emot ett överstreckat QPR och Simon "Dybban" Lindell går all in på att chanspika Öster mot ett skadedrabbat Brage.

Lyssna på hela podden i spelaren ovan.