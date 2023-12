26 miljoner i jackpot - här är expertens rad

Att tänka på

Kupongen innehåller 26 miljoner i jackpot.

Det börjar dra ihop sig för en motreaktion för Bournemouth som levde farligt senast mot Nottingham. Jag gillar spelvärda X2.

Coventry har två oavgjorda på sina tre senaste.

Blackburn har bara en(!) oavgjord match efter 23 omgångar.

I match 10 väljer jag att gardera brett i jakten på de stora pengarna.

Norwich har släppt in näst flest mål i The Championship.

Övriga spikförslag

Leicester - Efter 2-2 i derbyt mot Norwich åkte Ipswich på en riktig snyting mot Leeds. 0-4 i baken på Elland Road var ett tufft uppvaknande och jag ställer mig frågande till om The Tractor Boys hinner samla sig inför nästa toppmöte. Under Boxing Day kommer nämligen Leicester på besök till Portman Road. Är det någonstans Ipswich ska kunna rå på The Foxes är det här, men jag anser samtidigt att Leicester är ett bättre lag än nykomlingarna från League One. 3-0 mot Rotherham sparade på krafterna inför denna batalj där Maresca har ett bra truppläge att tillgå. Det har även McKenna men jag lutar ändå åt att den förstnämnda drar den längsta stickan. Tvåan är en högaktuell spik.

Stoke - Stoke dominerade matchen mot Millwall men fick ändå nöja sig med 0-0. Steven Schumacher kunde således fått en bättre debut, men jag stänger inte dörren för retroaktiv revansch mot Birmingham. På sin hemmabana tror jag att Rooneys gäng väljer att bjuda upp under tisdagen vilket bör fungera som en gynnsam faktor för Stoke. Spelare för spelare håller jag de rödvita snäppet högre och när Birmingham saknar viktiga Bielik kan jag inte ställa mig bakom den betrodda ettan. Den spelvärda tvåan tornar däremot upp som en fräck spik i ett på förhand vidöppet möte. Spiktvåa!

Avstängningar på tipset

Matty Cash (Aston Villa)

Boubacar Kamara (Aston Villa)

Raúl Jiménez (Fulham)

Jayden Bogle (Sheffield United)

Krystian Bielik (Birmingham)

Shea Charles (Southampton)