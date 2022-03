"AIK får en perfekt start på Allsvenskan"

Äntligen är klubblagsfotbollen tillbaka på Stryktipset. Hela sex matcher från Premier League samsas med lika många tillställningar från The Championship. Dessutom drar Allsvenskan igång under helgen och det häftiga mötet mellan Häcken och AIK på Bravida Arena avslutar kupongen. Detta är också sista omgången av Tips-SM så glöm inte att skicka in era 64-raders. För den som istället vill gå för den 14 miljoner kronor stora jackpotten tillsammans med mig är det länken här nedan som gäller.

Höjdaren! - 1. Manchester United - Leicester Manchester United närmar sig Arsenal Det har varit en nattsvart säsong för Harry Maguire som inte alls har lyckats leva upp till de högt ställda förväntningarna. Under landslagsuppehållet buades han ut av publiken på Wembley när England slog tillbaka Elfenbenskusten med 3-0. Räkna ändå med att världens dyraste kylskåp startar denna match tillsammans med Varane medan Nilsson Lindelöf får nöta bänk. På vänsterkanten bör Luke Shaw få chansen från start medan det är en hård konkurrens mellan Wan-Bissaka och Dalot på den andra sidan. Det inre mittfältet har flera alternativ beroende på hur Rangnick vill formera sitt lag. Fred och McTominay har startat flest matcher tillsammans men kompletterar varandra ganska illa. Det ser bättre ut när Pogba eller Matic tar en av de platserna. Längre fram i banan handlar det bara om att få ut det bästa av alla sina storstjärnor. Bruno Fernandes kommer till spel med gott självförtroende efter sina två mål mot Nordmakedonien och Ronaldo behöver inte många chanser för att hitta nätet. Leicester har haft en stökig säsong, mycket på grund av enorma skadebekymmer. Det har börjat ordna upp sig något, men å andra sidan gick Ndidi sönder i Rävarnas sista match innan uppehållet. 2-1 slutade den matchen hemma på King Power Stadium när Brentford kom på besök. Maddison stod för en av fullträffarna och har varit formstark mot slutet. Han bildar ett offensivt mittfält med Barnes och nya stjärnskottet Dewsbury-Hall som sett väldigt fin ut under säsongen. På topp lär Ihenacho starta då Jamie Vardy med största sannolikhet inte kan delta. Längre bak i banan bildar Mendy och Tielemans ett starkt defensivt block på mitten och även i försvaret finns det fler alternativ att välja mellan än på länge. Jonny Evans är tillbaka efter sin långvariga skada och bör ta plats bredvid Söyüncü och Amartey. Viktigt för fortsättningen att nordirländaren, som är chefen i försvaret, kan spela fotboll igen. Läget är bättre för Leicester än på länge och de har besegrat Manchester United i tre raka inbördes möten. De har dock inget att spela för i mitten av tabellen medan det för värdarna är extremt viktiga poäng på spel. Leicester har bara vunnit tre av 13 bortamatcher i ligaspelet och är med det ett av ligans sämre bortalag. De förbättrar knappast den statistiken här. Trolig etta. Missar matchen Mason Greenwood, Manchester United (avstängd)

Edinson Cavani, Manchester United (vadskada)

Wilfred Ndidi, Leicester (knäskada)

Danny Ward, Leicester (knäskada)

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada) Osäker till spel Marc Albrighton, Leicester (muskelskada)

Jamie Vardy, Leicester (knäskada)

Derbyt! - 2. Chelsea - Brentford Tuff match för Chelsea Chelsea riskerade under en period att på allvar bli indraget i streckstriden kring fjärdeplatsen, men Tuchels mannar har tagit sig i kragen och vunnit fem raka matcher i ligaspelet. Under den perioden har The Blues dessutom tagit sig vidare i både FA-cupen och Champions League. Det finns fortfarande alla möjligheter för att detta ska bli en grymt framgångsrik säsong Chelsea. Innan uppehållet slog Chelsea ut Middlesbrough ur FA-cupen med 2-0. Romelu Lukaku nätade då och det är viktigt att den väldige belgaren kommer igång. Han har faktiskt inte gjort ett enda ligamål under hela 2022. Mason Mount glänste också med två assist och det är spelare som i sina bästa stunder tillhör ligans bästa på sin position. Överhuvudtaget finns det klass på alla platser i detta Chelsea. Brentford torskade mot Leicester i sin sista match innan uppehållet, men segrarna mot Norwich och Burnley dessförinnan gör att The Bees har relativt långt ner till nedflyttningsstrecket. Ivan Toney visade fin form innan vilan då strikern smällde dit lagets samtliga fem mål i segermatcherna mot bottengängen. Han och Mbeumo är en stark duo som inte är helt enkel att hantera. Dessutom stod Wissa för målet i 1-2-matchen mot Leicester och är ett annat offensivt hot. Det intressantaste med Brentford är dock Christian Eriksen som äntligen är tillbaka på fotbollsplanen igen. Han har som bekant en underbar högerfot och helt plötsligt ser de rödvita giftigare ut på fasta situationer. Lyckas inte anfallarna knoppa in Eriksens servar finns det ett par fyrtorn i försvaret som kan göra jobbet i form av Pinnock, Ajer och den svenske kaptenen Pontus Jansson. Chelsea vann höstens möte med 1-0 och slog även ut Brentford ur Ligacupen med 2-0 på bortaplan. Det är inget snack om att hemmalaget ska gälla som favoriter på The Bridge. På Tips-SM är detta en no-brainer, då är det bara att spika av ettan, men på större system som söker utdelning är det inte samma sak. Brentford är inget lag man bara städar av och när ettan sticker iväg en bit över 80 procent måste den garderas med åtminstone krysset. Missar matchen Ben Chilwell, Chelsea (knäskada) Osäker till spel Julian Jeanvier, Brentford (knäskada)

Saman Ghoddos, Brentford (corona)

Saúl Niguez, Chelsea (corona)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (hälseneskada)

Andreas Christensen, Chelsea (muskelskada)

Reece James, Chelsea (muskelskada)

Premiären! - 13. Häcken - AIK AIK får en perfekt start på Allsvenskan AIK tog sig till kvartsfinal i Svenska Cupen där de åkte ur mot storfavoriterna Malmö FF efter förlängning. Det var en helt jämn batalj som avgjordes på en minst sagt tveksamt dömd straff. Bittert för Gnaget att åka ut på det sättet, men prestationen visade på att de svartgula kommer vara med och tampas i toppen av Allsvenskan även denna säsong. En som visade framfötterna under cupspelet var Nabil Bahoui med sina sex mål på fyra matcher. AIK behöver någon som kliver fram och levererar mål. I fjol blev Stefanelli bästa målskytt med sina tolv baljor, men han har sett ganska kall ut under försäsongen trots målet mot J-Södra i genrepet. I försvaret har det hänt en del sedan förra säsongen. Mikael Lustig lär kliva in ett snäpp i banan och främst agera mittback tillsammans med Milosevic. På så sätt sätts Papagiannopoulos, som alltid ser ut att ha ett misstag i sig, på bänken. På vänsterkanten finns duracellkaninen Otieno medan unge Mendes troligen får chansen till höger. En intressant uppställning. På mittfältet är Sebastian Larsson fortfarande den stora ledaren, men han lär inte få sällskap av Bilal Hussein som skadade sig när Sveriges U21-landslag torskade mot Irland för några dagar sedan. Ett jobbigt avbräck att hantera. Häcken började sitt gruppspel i cupen bra med 13-0 mot Ytterhogdal och 5-0 mot Falkenberg, men sedan tog det stopp. I gruppfinalen mot Hammarby, där kryss hade räckt för avancemang, torskade istället de gulsvarta från Hisingen med hela 0-4. Det var en match där ingenting fungerade. Träningsmatcherna efter uttåget har inte heller gett några positiva svar. 4-3 mot Utsikten, 1-2 mot Odd och 3-3 mot Vålerengen är inga resultat som skrämmer. Det ska dock sägas att offensivt var Häcken helt okej mot Vålerengen. Leo Bengtsson stod för ett av målen och har sett riktigt fin ut under stora delar av försäsongen. Dessutom smällde Samuel Gustafson och nye dansken Mikkel Rygaard till med varsin fullträff. I övrigt har Per-Mathias Högmo vänt sig en hel del till vårt västra grannland och nya för säsongen är spelare som Even Hovland, Tomas Totland och Lars Olden Larsen. Det blir väldigt intressant att se hur väl de nyförvärven faller ut. Häcken är ett av de lag som jag har haft svårast att placera inför starten av säsongen. Faller alla bitar på plats kan de vara med och bråka i toppen av tabellen, men det kan lika gärna bli en undanskymd tillvaro på den nedre halvan. AIK är jag däremot säker på kommer tillhöra toppen och solnaiterna känns mer färdiga än Häcken. Det tror jag fäller avgörandet här. Troligen blir tvåan något överstreckad men jag väljer att spika ändå, åtminstone på andelssystemet. Missar matchen Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Bénie Traoré, Häcken (oklart) Osäker till spel Samir Maarouf, Häcken (oklart)

Jetmir Haliti, AIK (oklart)

Bilal Hussein, AIK (oklart)