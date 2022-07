"Allsvenskans formstarkaste lag vinner igen"

Favoriten! - 1. Djurgården - IFK Värnamo

Djurgården streckas hårt

Djurgården är Allsvenskans formstarkaste lag just nu med sina fyra raka segrar och ser ut att vara en allvarlig kandidat i jakten på Lennart Johanssons pokal. Hien och Ekdal trivs ypperligt i varandras sällskap som mittbackar, något som inte minst återspeglas i att Järnkaminerna hållit nollan tre gånger under rådande segersvit. Lyckas Bosse Andersson förstärka backlinjen med en fåhårig hemvändare är jag övertygad om att DIF slåss om guldet hela vägen in på målsnöret.

I offensiv riktning tycker jag att värdarna sett bättre ut sedan Haksabanovic lämnade skutan. Fler lirare tar för sig i anfallsspelet och en herre som Asoro ser äntligen ut att leva upp till förväntningarna. 23-åringens snabbhet är slående och han blir ett viktigt vapen i omställningarna som Värnamo väntas bjuda på. En annan yngre förmåga som tagit stora kliv är Hampus Finndell.

Mittfältaren behärskar spelets samtliga delar och fortsätter han på inslagen väg hägrar en flytt till en större europeisk liga runt hörnet. Gustav Wikheim följde upp sitt derbyavgörande mål med att chippa in en läcker strut mot Helsingborg och även norrmannens formkurva ser ut att peka åt rätt håll. Andra bullar råder för IFK Värnamo som inte har vunnit någon match sedan återstarten av Allsvenskan.

Bara en poäng mot Kalmar, Varberg och Sundsvall är inte mycket att skriva hem om och det ska dessutom påpekas att Giffarna låg klart närmast segern (1-1) i den senaste omgången. Viktige de Vries saknades då och ser ut att bli borta resten av säsongen. Även Oscar Johansson missade matchen och utan honom tyckte jag att Hellberg och company hade stora problem i offensiven.

Ajdin Zeljkovic är ett nyförvärv som heter duga från Örgryte, men det lär samtidigt ta ett tag innan fjolårets skyttekung i Superettan lär känna sin nya miljö. 1-1-5 på resande tass är en dyster resultatrad för gästerna som får svårt att bättra på den skörden i Stockholm. Allt har dock sitt pris och när ettan ser ut att flirta med 80 procent är det inte fel att fundera på garderingar. Åtminstone krysset är ett vettigt komplement till rådande streck.

Missar matchen

Elliot Käck, Djurgården (knäskada)

Francis de Vries, IFK Värnamo (knäskada)

Evaldo Netinho, IFK Värnamo (okänt)

Osäker till spel

Oscar Johansson, IFK Värnamo (okänt)





Höjdaren! - 3. Danmark - Spanien

En kvartsfinalplats står på spel i London

Det är upplagt för drama i Grupp B, åtminstone sett till tabellen. Danmark och Spanien står båda noterade för tre poäng och skulle någon av nationerna lyckas dubbla sin skörd i gruppspelets sista omgång är en kvartsfinalplats i hamn. Det ska dock påpekas att det räcker med en poäng för Spanien och att döma av aktörernas tidigare insatser råder det inga tvivel om att detta är La Rojas fight att förlora.

Jorge Vildas adepter spelar stundtals en magisk fotboll och spanjorskorna har visat att de kan klara sig utan skadade stjärnduon Hermoso/Putellas. De rödtröjade gick förvisso på pumpen i gruppfinalen mot Tyskland – EM:s klart bästa match så här långt – men ska trots det inte känna sig alltför missnöjda med insatsen. Spelmässigt var det knapp fördel sydeuropéerna och utan Sandra Panos blunder hade Spanien kunnat ta sig an kampen på annat vis.

Uppförsbacken blev dock rejäl då 0-1 föll redan i den tredje minuten. Efter det arbetade sig La Roja in i matchen igen, men med mindre än tio minuter kvar av den första halvleken satte Popp 2-0 för tyskorna. Spanien gav det ett ärligt försök i den andra halvleken, men det var helt enkelt inte deras dag. Jag är med det sagt övertygad om att en liknande insats ska räcka väldigt långt mot Danmark.

Våra grannar i söder hade uppenbara problem i deras senaste match mot Finland där danskorna fick gräva djupt efter segern. Föga förvånande blev superstjärnan Pernille Harder matchvinnare då hon knoppade in 1-0 med mindre än 20 minuter kvar från slutet, men lyckas Spanien stänga ner Chelsea-spelaren är ohyggligt mycket vunnet. Harder saknar draghjälp i offensiven och de rödvita kommer få spendera stor tid på sitt försvarsspel denna lördag.

Spelmässigt är detta en uppgift som ska passa Danmark bättre än den mot Finland, men jag misstänker samtidigt att Spanien är minst ett nummer för stora trots att de haft vissa svårigheter med att sätta bollen i nät. Även om det räcker med en pinne för att La Roja ska ta sig vidare tror jag inte att de lämnar något åt slumpen. Tvåan är högst trolig och jag är beredd att lämna den allena upp till åtminstone 75 procent.

Luringen! - 11. IFK Göteborg - Mjällby

Klarar Blåvitt sig utan Berg?

Det dukas upp till mittenmöte på Gamla Ullevi där IFK Göteborg ska mäta svärd med Mjällby. De förstnämnda åkte i den senaste omgången med toppform till Tele2 Arena efter tre raka segrar, men sällan har det varit så stor skillnad mellan två allsvenska lag. Hammarby slaktade Änglarna fullständigt och segersiffrorna både kunde och borde blivit betydligt större än 3-0.

Gång efter annan lyckades Bajen trä in bollar mellan Göteborgs lagdelar och stundtals kändes det som att grabbarna från västkusten jagade skuggor på konstgräsmattan. De brutalt låga xG-siffrorna var ett kvitto på att Blåvitt inte fick ut någonting i offensiv riktning och redan efter en halvtimme tröttande Marcus Berg. Anfallaren drog på sig en varning som innebär att han är avstängd denna söndag.

Det är ett tapp av astronomiska mått då Berg är inblandad i mer eller mindre allting som har med värdarnas anfallsspel att göra. Utan honom lär firma Yakob/Norlin bilda anfallspar och även om det är dugliga lirare råder det ingen tvekan om att Moros Gracia och övriga i Mjällbys backlinje drar en lättnadens suck över att slippa stångas med Berg. Suleiman Abdullahi – nyförvärvet från Union Berlin – är spelklar från och med denna omgång men anfallaren sägs inte vara redo för lir då han rehabar en skada.

Mjällby har det bättre ställt vad gäller truppläget och bara en förlust på de fyra senaste trots tufft motstånd är inspirerande siffror. Nederlaget kom senast mot Häcken där gästerna tappade 1-0 till 1-2, men sett till matchbilden var det Brännströms gäng som förtjänade segern. Elaka tungor kan hävda att pågarna från Sölvesborg fick smaka på egen medicin efter tidigare överpresterande av underliggande siffror, men kommer MAIF upp i samma nivå här får Blåvitt problem.

Moro och Silas kan på egen hand hitta på mycket i de främre leden och det är inte otänkbart att anfallsduon lyckas navigera fram fina ytor bakom värdarnas tröga backlinje. Jag sätter ett frågetecken kring Blåvitts förmåga att föra en matchbild och när ettan sniffar på 50 procent lutar jag inledningsvis mest åt höger. På större system är det däremot inte omöjligt att jag målar hela vägen.

Missar matchen

Marcus Berg, IFK Göteborg (avstängd)

Jacob Bergström, Mjällby (huvudskada)

Osäker till spel

Hussein Carneil, IFK Göteborg (sjukdom)

Erik Sorga, IFK Göteborg (rehab)

Noah Eile, Mjällby (okänt)