"Andra titeln - Liverpool vinner finalen"

Lördagens Stryktips har ett lite speciellt utseende då inga matcher från Premier League spelas samma dag som det är final av FA-cupen. Det innebär att mötet mellan Chelsea och Liverpool i världens äldsta turnering är en av endast tre engelska matcher på kupongen tillsammans med kval mot Premier League och League One. I övrigt ska vi titta till Allsvenskan och en mängd matcher från både södra och norra Ettan i Sverige. Det hela avslutas med tre kvällsmatcher från Frankrike och Italien. Raden kan tyckas vara svår och då är det läge att jobba in 13 tillsammans med mig. Det gör ni via länken här nedanför!

Finalen! - 1. Chelsea - Liverpool Liverpool tar andra titeln Det är en repris på finalen av Ligacupen som gick hela vägen till straffläggning där Kepa hade en mardrömskväll. Den spanska målvakten byttes in för sin expertis på straffar men släppte in elva raka elvametare innan han själv blev första och enda spelare att missa från punkten. Skulle vi gå hela vägen till straffar denna gång lär Tuchel lita på Mendy som i grund och botten är en mycket bättre målvakt än Kepa. Chelsea spelade match i onsdags och fick då en enkel resa mot Leeds. Daniel James gjorde en vansinnestackling mot Mateo Kovacic redan efter 20 minuter och belönades med ett rött kort. Med en man mer på banan kunde The Blues rinna iväg och vinna med 3-0. Kovacic tvingades dock byta och Tuchel sa på en presskonferens efter matchen att det är osannolikt att kroaten kommer till spel i denna final. Med Kanté småskadad och tveksam till spel börjar det se lite tunt ut centralt. Liverpool får en dags längre vila sedan deras 2-1-seger borta mot Aston Villa. En viktoria som matematiskt håller dem kvar i striden om ligatiteln, men i praktiken måste City tappa poäng i båda sina två avslutande matcher och det är väldigt svårt att se hända. Liverpool får istället inrikta sig på att ta en historisk cuptrippel. Ligacupen är redan vunnen och The Reds är som bekant i final i både FA-cupen och i Champions League. Fabinho tvingades utgå i den första halvleken mot Aston Villa och det rapporteras om att brassen kommer missa både finalen och de två avslutande ligamatcherna, men kanske kan vara tillbaka till Champions League-finalen. Klopp har dock god täckning centralt där Henderson, Keïta och Thiago troligen tar plats. I övrigt har Liverpool inga skador alls och vi bör därför få se den magiska topptrion Salah, Mané och Díaz från start. Spelare för spelare håller jag Liverpool högre än Chelsea och här får de dessutom en dags längre vila. Med endast Fabinho på skadelistan har Klopp fler alternativ än Tuchel och det kan mycket väl fälla avgörandet. Notera att denna match spelas på Wembley så någon hemmaplansfördel råder inte. Tvåan är tveklöst första tecken att rita ned, men då de tre senaste inbördes fajterna alla har slutat oavgjort kompletteras det med ett kryss på större system. Missar matchen Ben Chilwell, Chelsea (knäskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (ryggskada)

Fabinho, Liverpool (knäseneskada) Osäker till spel Mateo Kovacic, Chelsea (fotskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (mjukdelsskada)

Playoff-semin! - 2. Sheffield United - Nottingham Sheffield United övervärderas Playoff-spelet mot Premier League har dragit igång och här ska vi titta till första mötet av två i semifinalen mellan Sheffield United och Nottingham. Hemmalaget, som åkte ur Premier League i fjol, tog femteplatsen i serien efter en stark avslutning med tre raka segrar. Den sista omgången besegrades serieledarna Fulham med hela 4-0, men det ska sägas att The Cottagers var klara serievinnare och inte hade något att spela för. Morgan Gibbs-White och Iliman Ndiaye gjorde det väldigt bra på topp i den tillställningen och även norrmannen Sander Berge såg vass ut i en släpande roll. De blev alla målskyttar och den trion behöver vara påkopplad igen då Billy Sharp saknas igen samtidigt som McGoldrick, Brewster och McBurnie är tveksamma till spel på grund av skavanker. Det är rejäla avbräck för The Blades om samtliga skulle missa denna batalj. Nottingham gick som tåget under våren och utmanade faktiskt om en direktplats till Premier League. De föll dock i den avgörande bortamatchen mot Bournemouth och när hoppet om en andraplats var ute spelade Forest 1-1 i en betydelselös avslutning mot Hull. Det ska sägas att mot Tigrarna valde Steve Cooper att rotera friskt i sin elva och vi kommer få se ett helt annat lag här. Även Nottingham har offensiva avbräck då Lewis Grabban är borta medan Keinan Davis är tveksam till spel, men de ser hyperintressanta ut ändå. Surridge och Johnson har hittat ett fint samarbete på topp och bakom den duon är Zinckernagel en riktig trollgubbe. Dessutom fyller Colback och årets succé Spence alltid på längs med kanterna. Bakåt sätts ett frågetecken kring Steve Cook som hade en minst sagt tuff match mot sin gamla klubb Bournemouth. Han åkte själv på en huvudskada och innan matchen drabbades hans pappa av hjärtstillestånd på läktaren, men kunde lyckligtvis räddas av medicinsk personal på plats. Nottingham har varit otroligt starka sedan det nya året startade och har i alla tävlingar raden 17-4-4. Då ska det sägas att ett av nederlagen var med uddamålet mot Liverpool i FA-cupen. Tidigare har Forest slagit ut både Leicester och Arsenal ur den turneringen. Sheffield United får bära favoritskapet här, men jag håller faktiskt Nottingham snäppet högre och när ettan ser ut att överstreckas är det X2 som blir lösningen. Missar matchen Billy Sharp, Sheffield United (vadskada)

Charlie Goode, Sheffield United (knäskada)

Jayden Bogle, Sheffield United (knäskada)

Lewis Grabban, Nottingham (knäseneskada) Osäker till spel Oliver McBurnie, Sheffield United (fotskada)

David McGoldrick, Sheffield United (lårskada)

Rhian Brewster, Sheffield United (knäseneskada)

Jack O’Connell, Sheffield United (knäskada)

Steve Cook, Nottingham (huvudskada)

Keinan Davis, Nottingham (knäseneskada)

Max Lowe, Nottingham (ljumskskada)

Spiken! - 4. Sirius - Elfsborg Elfsborg vinner enkelt Kupongens enda allsvenska match ska spelas i Uppsala och där hoppas hemmalaget Sirius kunna rida vidare på självförtroendevågen från 2-0-segern borta mot Varberg. Moustafa Zeidan visade då klassen med både mål och assist och det är en spelare med ett brett register. Detta var dock hans första poäng för säsongen och det finns mycket mer att kräma ut av den 23-årige kroppen. Det gäller fler spelare. Laorent Shabani stod också för säsongen första mål i Varberg och han måste leverera mer än vad som varit fallet. Annars är det främst Kouakou som ska göra det framåt. Bakåt såg det tryggt ut med Ssewankambo, Mathisen och Da Graca. En fysisk trio som inte blir lätt att trycka sig förbi. Det är dock inte de snabbaste spelarna så Elfsborg ska kunna löpa ifrån de blåsvarta försvararna. Elfsborg spelade 0-0 mot Djurgården i den senaste omgången och det var en underhållande match där båda lagen missade jättelägen. Per Frick drog på sig en onödig varning och är därmed avstängd. Det behöver inte betyda för mycket då Sveinn Aron Gudjohnsen, son till den isländska legendaren Eidur Gudjohnsen, sett fin ut när han har fått chansen på topp. Bredvid den isländske anfallaren lär Okkels och Alm starta men även Ondrejka och Bernhardsson finns tillgängliga. Samtliga är kvicka spelare som ska kunna löpa sönder värdarnas försvar. I övrigt får Thelin formera om laget lite på mitten där Boateng är avstängd. Olsson och Römer får troligen sällskap av Söderberg centralt i banan och det är en intressant lirare. Innan vinsten mot Varberg hade Sirius tre raka förluster och 0-10 i målskillnad. Trots alla skickliga spelare har inte laget hängt ihop och här tror jag att de blåsvarta kommer avslöjas igen. I fjol vann Elfsborg med 3-0 hemma och med 2-0 borta och boråsarna är ett par nivåer för bra även i år. Det finns risk att tvåan streckas lite väl hårt, men jag tycker ändå det är en vettig spik på en i övrigt svår kupong. Missar matchen Emmanuel Boateng, Elfsborg (avstängd)

Per Frick, Elfsborg (avstängd)

Gustav Henriksson, Elfsborg (axelskada) Osäker till spel August Ahlin, Sirius (oklart)

Patrick Nwadike, Sirius (knäskada)