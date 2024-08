"Ångestladdat på Gamla Ullevi - räkna inte bort Värnamo mot Blåvitt"

Att tänka på

Bodö/Glimt spelade en tuff CL-kvalmatch mot Jagiellonia så sent som i onsdags.

Ham-Kams poängchans gillas borta mot ett läckande Haugesund.

Bristol Rovers streckas alldeles för hårt för att spikas mot Northampton.

Jag är långt ifrån övertygad om Rotherhams förmåga i League One.

Stockport tog hem League Two i fjol och bör kunna stå sig väldigt bra även i League One.

Pass upp för streckningen på Wrexham i match 13. Garderingar är högst troligt på sin plats när klockan närmar sig spelstopp.

Övriga spikförslag

Blackpool - Blackpool missade playoff mot The Championship med blott tre poäng i fjol. The Seasiders har dock fått behålla stommen i sitt lag och med adderingarna av Baggott och Fletcher anser jag att de orangeklädda kan ta sikte mot topp 6 även i år. Bortaspelet svek under fjolåret men i min bok är Crawley en passande opponent i premiären. Värdföreningen är nykomlingar i League One efter ett lyckat playoff i League Two, men jag har inga större förhoppningar på The Red Devils. Orsi-Dadomo (19 mål i fjol) har stannat kvar men här får anfallaren rikta in sig på att hjälpa till i defensiven. Tvåan är en sund spik att luta sig mot.

Charlton - Anrika Charlton var faktiskt bara nio poäng ifrån degradering i fjol. The Addicks har i många år brottats med interna stridigheter men den här säsongen ser det ut att finnas ett ljus i tunneln. Dobson och May är tunga tapp för Londonlaget, men när dessa herrar ersatts av Berry och Godden finns det ändå gott om spets i Nathan Jones lagbygge. Premiären mot Wigan blir ingen lätt uppgift men när tipparna ger The Latics ett klart favoritskap i en på förhand öppen tillställning lockas jag av tvåan. Shaun Maloneys mannar var ett stabilt mittenlag under fjolårssäsongen och går troligen samma öde till mötes anno 2024/25. Hemmaplan till trots är jag likväl sugen på att fånga spelvärdet i österled. Charlton är en tänkbar chansspik.

Avstängningar på tipset

Kolbeinn Thordarson (IFK Göteborg)

Chris Martin (Bristol Rovers)