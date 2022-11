Ångestmatch väntar Argentina

Den andra rundan av FA-cupen ska spelas under lördagen och hela sju matcher från den turneringen tar plats på Stryktipset. I övrigt är det matcher från den andra gruppspelsomgången i VM som ska tas i hamn och allra mest lockar stormötet mellan Tyskland och Spanien. Köp era andelar via länken här nedan så jobbar vi in 13 tillsammans!