Ångestmöte väntar Manchester United

Oktober innebär att det snart är dags för Tips-SM och månaden rivstartar med en jackpot på 12 miljoner! Stryktipset ser i sedvanlig ordning riktigt spännande ut med Premier League i fokus, kryddat med ovissa bataljer från The Championship och ett ångestfyllt allsvenskt möte. I PL riktas blickarna främst mot Old Trafford där två underpresterande lag ställs mot varandra. Kan United ta första segern på fem matcher eller blir krisen allt djupare för The Red Devils?