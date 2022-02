"Årets lag - siktet är inställt på titeln"

Lördagen den 26:e februari drar alltså Tips-SM igång och då det är 25-årsjubileum kittlar det lite extra. Det gäller att via ett 64-raderssystem pricka in så många rätt som möjligt de kommande sex veckorna och det går utmärkt att tävla både individuellt och i lag. Samla ihop ditt lag och utmana oss, du hittar oss under namnet Arsenal-fansen och den missanpassade ynglingen!

Följande personer ingår i mitt team:

Johan Larsson

Ålder: 44

Hemort: Varberg

Favoritlag i England: Arsenal

Lagets Kim Källström med motiveringen att han har dålig rygg och har spelat för mycket vänsterback. Veteranen i gänget som i likhet med Källström har avslutat sin professionella spelarkarriär och nu nöjer sig med att vara en (väldigt envis) soffexpert. Vill garanterat visa att gammal är äldst och jag räknar med att han smäller in 13 minst en gång på ren trots. Kan denna välväxte Adonis bara ha en jämnhet under veckorna att tala om blir han ankaret i laget.

Du är utvald som en i det exklusiva laget ”Arsenal-fansen och den missanpassade ynglingen”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM?

Vet inte om jag har några förväntningar på Tips-SM, men förhoppningen är att jag inte ska vara ankaret som drar ner laget. Minimikravet är väl annars som vanligt, att försöka lära mig något av min stora idol Liss.





Vad har du för relation till Stryktipset?



Stryktipset har jag haft med mig sedan jag som liten pojk satt hemma i soffan och liverättade farsans kupong varje gång det plingade i rutan. Engelsk ligafotboll och Stryktipset var en stående punkt varje lördag och så är det fortfarande. Enda skillnaden idag är att det är min egna kupong och rättandet sköts av en app istället för med penna och papper.



Du är utnämnd till lagets Kim Källström. Vad har du för kommentar till det?

Att liknas vid Kim Källström tar jag självklart som en komplimang. Det är lätt att se likheterna såklart. Han hade en fantastisk karriär inom fotbollen, jag spelade fotboll. Han hade en vänsterfot som svensk fotboll inte sett maken till igen förrän Albin Winbo äntrade den allsvenska scenen, jag har också en vänsterfot. Enda skillnaden är väl att där en ryggskada satte stopp för mitt fotbollsspelande, fick Kim skriva kontrakt med Arsenal och uppleva några magiska månader i norra London trots sin skada. Jag nöjer mig istället med några magiska helger i norra London då och då, tillsammans med mina stryktipskompisar.

Jens Nitér

Ålder: 36

Hemort: Göteborg

Favoritlag i England: Arsenal

Lagets Granit Xhaka. En spelare med skyhög kapacitet men som kanske inte är den vassaste kniven i besticklådan. Jens föredrar istället gaffeln då han brukar bjuda på ett antal ett-tvåor varje omgång. Är, precis som Xhaka, i sina bästa stunder en världsklasslirare och en riktig ledare i TV-soffan och ska räknas som lagets riktiga kapten, även om det är jag som bär bindeln. Jag förväntar mig minst ett par fullträffar men också någon omgång där Jens får hjärnsläpp och går bort sig totalt. Tur då att en omgång av sex kan räknas bort.

Du är utvald som en i det exklusiva laget ”Arsenal-fansen och den missanpassade ynglingen”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM?

Mina förväntningar på Tips-SM är att jag inte ska vara sämst i gänget då jag vet att några av de andra lägger ner mer tid på det. Det skulle vara skönt att knäppa de andra på fingrarna.





Vad har du för relation till Stryktipset?



Min relation till stryktipset är att jag spelar det under tiden som Premier League och The Championship spelas då jag inte bryr mig så mycket om de andra ligorna. Eventuellt så spelar jag även när PL har sitt sommaruppehåll ifall vi är några kompisar som går ihop. Annars försöker jag alltid hugga en andel i Mathias system då han är lite av min förebild inom tippning.



Du är utnämnd till lagets Granit Xhaka där det insinueras att du (och han) kanske inte alltid tänker efter före så att säga. Vad har du för kommentar till det?

Jag har en viss förmåga att ”chansa” lite grann när jag pratar och ibland faller inte mina kommentarer väl ut. Men med min dalacharm så kommer jag oftast undan med det ändå, möjligen då dialekten är så grov så folk brukar ha svårt att förstå vad jag säger.

Johan Engvall

Ålder: 30

Hemort: Göteborg

Favoritlag i England: Arsenal

Lagets Martin Ödegaard. Mannen som ger hybrisen ett ansikte och alltid försöker den svåra vägen istället för att bara slå en enkel passning eller spika en enkel etta. Samtidigt ska det sägas att när Johan får allt att fungera kan han precis som den norska mittfältaren leverera magi, något jag räknar med att han gör åtminstone ett par gånger under SM. Då han jobbar i Norge har han tagit del av vårt västra grannlands kynne och hävdar bestämt att han sätter tio straffar av tio möjliga på vilken målvakt som helst i världen. Hybris som sagt.

Du är utvald som en i det exklusiva laget ”Arsenal-fansen och den missanpassade ynglingen”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM?

Förväntningar på tips-SM är givetvis att Calle Thorén är den som i slutändan kommer att kosta oss titeln.





Vad har du för relation till Stryktipset?



Min relation till stryktipset är en ensidig form av kärlek där jag bara ger och ger men får noll tillbaka. Förhoppningsvis är det dags att ändra på det nu!



Du är utnämnd till lagets Martin Ödegaard då du är grovt övervärderad, men ibland får till riktiga fullträffar på ren hybris. Vad har du för kommentar till det?

Jag gillar inte liknelsen med Ödegaard för fem öre då jag anser mig själv vara mer oberäknelig, typ som Emmanuel Eboue. Jag lovar att jag kommer vara först fram och fira med den som får 13 rätt i sann Eboue-anda.

Carl Thorén

Ålder: 30

Hemort: Göteborg

Favoritlag i England: Tottenham

Varför går det snett i livet för vissa människor? Det är en svår fråga att svara på och en fråga som i allra högsta grad är aktuell när det kommer till Carl Thorén som håller på en huvudstadsklubb som egentligen inte ska tas i mun. Beror det på en taskig självkänsla eller en trasig DNA-stege? Frågorna är många. Jag vet dock att Calle innerst inne drömmer om att vara en del av Arsenal-familjen och han kommer förr eller senare komma till sans. Han blir därmed lagets Sol Campbell då Carl har en skyhög kapacitet och mycket väl kan sopa hem hela tävlingen. Han behöver bara byta klubb.. I övrigt är det värt att nämna att 30-åringen lovat att döpa sina framtida barn till Yaya och Kolo. Yaya Thorén och Kolo Thorén är verkligen magiska namn!

Du är utvald som en i det exklusiva laget ”Arsenal-fansen och den missanpassade ynglingen”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM?

Mina förväntningar på tips-SM är ganska höga. Vanligtvis spelar man som bekant stryket själv mot svenska folket så det känns kul att få in en lagdimension i det hela. Som lagets liljevita hoppas jag kunna tillföra ett spelsätt och tankemönster utanför boxen.





Vad har du för relation till Stryktipset?



Relationen till stryktipset? Den är varm men hård som ett bastugolv för att använda ett något modifierat citat. Jag har haft 13 rätt mängder med gånger, på pappret. Sen har klockan slagit fyra…



Du är utnämnd till lagets Sol Campbell då du för tillfället tillhör en kvartersklubb i norra London, men innerst inne längtar till den stora röda delen av staden. Vad har du för kommentar till det?

Om dagen skulle komma då jag kände den minsta attraktion till lillebrorsan från Woolwich i söder. Då är det dags att söka professionell hjälp för något allvarligt är på tok. Men jag får väl erkänna att jag är avundsjuk på alla era framgångar och ni verkar ha mycket roligare där borta på andra sidan gatan. Kanske ändå..



Mathias Liss

Ålder: 38

Hemort: Stenkullen

Favoritlag i England: Arsenal

Då jag har skrivit här i några år redan tänker jag inte presentera mig närmare, men jag utnämner mig själv till lagets Jack Wilshere då jag anser att jag fortfarande är en oerhört talangfull fotbollsspelare, men egentligen är en medelålders föredetting med framtiden bakom mig.

Nu kör vi!