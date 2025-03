"Årets säkraste seger - Liverpool ett steg närmare titeln"

Att tänka på

Den fjärde omgången i Tips-SM innehåller 12 miljoner i jackpot.

Wolves saknar viktiga Cunha och kan få det svårt mot ett formtoppat Everton.

Crystal Palace har stundtals problem när de förväntas vara spelförande och jag försöker gärna fälla den betrodda ettan mot ett inte oävet Ipswich.

Bristol City har bara förlorat tre av sina 17 hemmamatcher i The Championship.

Blackburn har tappat poäng i tolv av 17 bortamatcher.

Middlesbrough har vänt på skutan efter två raka segrar och är en spänstig spik borta mot Swansea.

Cardiff har fått färre dagars vila än Sunderland inför mötet i norra England.

Övriga skrälldrag

Luton - Vanligtvis är det ett par spikförslag som tar plats i kolumnen under analyserna, men denna lördag tycker jag att det är mer vettigt att fokusera på skrälldragen. Kupongen är favoritbetonad, men jag fortsätter att gå emot Burnley som återigen – och återigen och återigen – fick med sig en trepoängare från en helt jämn tillställning när The Clarets slog Cardiff med 2-1. Segern i Wales bärgades dock i veckan och mot ett utvilat Luton ser jag inte värdarna som lika stora favoriter som tipparna gör. I grund och botten håller jag The Hatters som jämbördiga med detta Burnley och trots att gästerna haft en hemsk säsong ska de fördelaktiga fysiska förutsättningarna vägas in på Turf Moor. När ettan streckas till månen drar jag öronen åt mig. Alla tecken och skrälljobb.

Preston - Preston fick nöja sig med 0-0 mot Swansea i tisdags, men var det något lag som förtjänade att vinna matchen var det The Lilywhites. När Paul Heckingbottoms manskap har sin dag kan de störa alla lag i The Championship och jag ser inte uppgiften borta mot Sheffield United som omöjlig. Snarare tvärtom. Sheffield United har överpresterat så det förslår i toppen och jag tror att matchbilden på Bramall Lane kan passa de rödvita illa. Preston trivs som fisken i vattnet mot torftiga gäng och jag tänker inte missa X2 som skapar korsdrag bland kuponghögarna. Högersidan ges plats för den som jagar hög utdelning.

Avstängningar på tipset

Matheus Cunha (Wolves)

Tariq Lamptey (Brighton)

Sasa Lukic (Fulham)

Will Hughes (Crystal Palace)

Emmanuel Dennis (Blackburn)