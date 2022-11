Serieledarna! - 1. Wolverhampton - Arsenal

Arsenal går in i uppehållet som serieledare

Arsenal åkte ur Ligacupen i onsdags när Brighton blev första bortalag att vinna på Emirates denna säsong. Det är dock inget som Arteta behöver ligga sömnlös över, det är trots allt den turnering som värderas lägst och The Gunners gjorde tio byten jämfört med matchen mot Chelsea förra helgen. Nu kommer den gode spanjoren ta in sitt ordinarie manskap igen och då är det ett helt annat Arsenal vi kommer få se.

På Stamford Bridge dominerade Arsenal händelserna fullständigt och mittfältsduon Partey och Xhaka styrde tillställningen helt och hållet centralt. Den duon kommer starta igen och är en garant för att vi får se ett starkt bortalag. Saka, Martinelli och Jesus är samtidigt en kvick trio längst fram medan Saliba har varit seriens bästa försvarare under hösten. Ett mer eller mindre komplett lag som kommer ta tag i taktpinnen nu trots bortaplan.

Wolverhampton har trots ett relativt enkelt spelschema endast tagit en poäng på sina fyra senaste matcher. I lördags hade de slagläge mot Brighton efter att Vargarna spottat in två mål, vilket är 25 procent av deras totala skörd under hösten, men då Semedo visades ut kunde de orangesvarta inte stå emot Fiskmåsarna. Det blev stryk med 2-3 och Wolves ligger faktiskt under nedflyttningsstrecket.

I onsdags tog Wolverhampton sig vidare i Ligacupen via en 1-0-seger mot Leeds. Då valde hemmalaget att endast rotera på fem positioner och vi bör således ha lite segare ben hos värdarna jämfört med besökarna här. Guedes, Hwang och Traoré startade i offensiv riktning i båda fajterna och det finns inte speciellt många andra alternativ där när Costa är avstängd och Jiménez samt Kalajdzic finns på skadelistan.

Neves och Moutinho är två riktiga klasslirare, men i övrigt räcker inte hemmalaget till. Kilman och Collins kan mycket väl starta i försvaret och den duon kommer bli fullständigt bortsprungna av Arsenals virvlande offensiv. Det är lite ont blod mellan lagen efter att Wolves anklagat Arsenal för att ha firat sina segrar förra säsongen för mycket och kanske kan hemmalaget hitta extra motivation där. Det räcker dock inte. Arsenal är mycket bättre och vinner igen. Tvåan spikas.

Missar matchen

Diego Costa, Wolverhampton (avstängd)

Pedro Neto, Wolverhampton (mjukdelsskada)

Sasa Kaljdzic, Wolverhampton (knäskada)

Chiquinho, Wolverhampton (knäskada)

Osäker till spel

Raúl Jiménez, Wolverhampton (oklart)

Matheus Nunes, Wolverhampton (axelskada)





Höjdaren! - 2. Newcastle - Chelsea

Chelsea tappar poäng igen

Jag har redan vidrört matchen mellan Chelsea och Arsenal här ovanför och det var en tillställning där The Blues mer eller mindre var helt utmanövrerade. Aubameyang rörde knappt bollen och Chelsea hade svårt att komma upp på offensiv planhalva med bollen under kontroll. Sterling var egentligen den enda som verkligen försökte och han kommer vara Londonklubbens största hot här också.

Mason Mount behöver ta ett större ansvar för där finns det en spelare av högsta snitt. Dessutom gör nog Potter klokt i att plocka in Kovacic på mitten. Jorginho och Loftus-Cheek fungerade inte alls tillsammans. Graham Potter är satt under ganska hård press just nu efter fyra segerlösa matcher i rad i ligaspelet samt uttåg i Ligacupen under onsdagen. Han skulle behöva en framgång, men jag tror inte den kommer här.

Newcastle ser oerhört stabila ut och i onsdagens Ligacupmatch mot Crystal Palace, som vanns på straffar, kom nästa glada nyhet. Allan Saint-Maximin var äntligen redo att spela 90 minuter igen och i sina bästa stunder har fransmannen skyhög kapacitet. Skatorna har spelat tio raka tävlingsmatcher utan förlust och har fyra raka segrar i Premier League. Det gör att de vitsvarta är trea i tabellen inför den sista omgången innan VM-uppehållet.

De två senaste ligamatcherna har slutat 4-0 mot Aston Villa och 4-1 mot Southampton. En stor del av framgången kan tillskrivas Miguel Almirón som tveklöst spelar sitt livs fotboll just nu och bidrar med mängder av poäng. Bruno Guimaraes bossar samtidigt över mittfältet medan backlinjen är seriens bästa ihop med Arsenals. Botman är en jätte i mittförsvaret och Trippier har visat på sin högerbacksplats att han ska vara en startman i Qatar-VM.

Det enda lilla trubblet finns på topp. Alexander Isak är skadad sedan tidigare och Callum Wilson har varit sjuk. Kan inte han delta blir det statiska Chris Wood som tar hand om strikerpositionen. Stalltipset är dock att Wilson startar och då håller jag The Magpies klart högre än ett Chelsea som faller i bitar. Här finns det ingen mening att plocka med tvåan. 1X klickas istället i.

Missar matchen

Alexander Isak, Newcastle (muskelskada)

Matt Ritchie, Newcastle (vadskada)

Emil Krafth, Newcastle (knäskada)

Paul Dummett, Newcastle (vadskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäseneskada)

Kepa, Chelsea (fotskada)

Reece James, Chelsea (knäskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Osäker till spel

Callum Wilson, Newcastle (sjuk)

Jorginho, Chelsea (fotskada)

Målkalaset! - 4. Tottenham - Leeds

Tottenham går inte säkert i norra London

Antonio Conte är inget stort fan av rotation och den koleriske italienaren behöll hela sju spelare i startelvan från mötet med Liverpool till veckans Ligacupfajt mot Nottingham. Bland annat fick Harry Kane starta båda mötena och frågan är hur mycket den engelska landslagsanfallaren egentligen orkar med. Det blev förlust mot både Liverpool och Nottingham och Spurs har torskat tre av sina fyra senaste ligafajter.

Det ska sägas att de vitklädda har haft ett tufft spelschema under denna period, men samtidigt har det sett helt bedrövligt ut spelmässigt, bortsett den andra halvleken mot Liverpool där Spurs var riktigt bra. Segern mot Bournemouth var också oerhört knapp då Londonklubben vände 0-2 till 3-2 på sydkusten. Nu får dock Contes gäng en enorm boost när både Richarlison och Dejan Kulusevski är redo att starta igen. Två spelare som verkligen höjer kvalitén på laget.

Leeds tog en annan approach till Ligacupen och vilade tio spelare av de som startade i förra helgens ligamatch mot Bournemouth. Det blev uttåg ur turneringen, men mot The Cherries lyckades Leeds vända 1-3 till vinst 4-3 efter att Summerville satt dit avgörandet med fem minuter kvar att spela. Han har en ganska bra månad, det var ju som bekant Summerville som avgjorde mot Liverpool veckan innan dess.

Två raka ligasegrar således för The Peacocks som därmed har gjort ett skutt upp till en tolfteplats i tabellen. Det ska dock sägas att det är oerhört jämnt och det skiljer alltjämt endast tre poäng ner till bottentrion. Gästerna behöver således alla poäng de kan få. Offensivt ser de riktigt spännande ut även fast Bamford och Sinisterra är skadade. Förutom Summerville har även Rodrigo och Harrison imponerat.

Leeds har bara vunnit en bortamatch under hösten, men det var å andra sidan på Anfield Road och kan de vinna där kan de vinna vart som helst. Tottenham ser ut att få klara sig utan Romero igen och då känns försvaret helt plötsligt betydligt svagare. Dier, Lenglet och Davies är ingen trio att hålla i handen när det blåser snålt. Visst ska Spurs gälla som favoriter hemma i norra London, men när ettan streckas hårt finns det ingen tanke på att lämna det tecknet ensamt. Jag väljer därför att gardera med tvåan i en förmodat målrik drabbning.

Missar matchen

Christian Romero, Tottenham (oklart)

Heung-Min Son, Tottenham (ögonskada)

Patric Bamford, Leeds (muskelskada)

Luis Sinisterra, Leeds (fotskada)

Adam Forshaw, Leeds (vristskada)

Stuart Dallas, Leeds (benbrott)

Osäker till spel

Archie Gray, Leeds (tåskada)

MISSA INTE LÖRDAGENS FULLTRÄFF