"Arsenal kris fortsätter - förlust i derbyt"

Derbyt! - 1. Arsenal - Chelsea

Ännu en förlust för Arsenal

Arsenal har inte vunnit en match mot engelskt motstånd sedan den första november och är i allra högsta grad indraget i bottenstriden av Premier League. Mikel Arteta verkar helt oförmögen att vända den dåliga trenden och vid förlust här skulle det inte förvåna om spanjoren får lämna klubben. Aubameyang och Partey saknas troligen igen men i övrigt kan The Gunners mönstra sitt starkaste lag.

Frågan är bara vad det starkaste laget är. Mot Manchester City i Ligacupen (1-4) fick både Martinelli och Balogun speltid och de två uträttade mer på planen än vad Willian gjort på hela säsongen. Frågan är om Arteta ändå satsar rutinerat eller om han vågar släppa fram ungdomarna. På mittfältet är Xhaka tillbaka efter sin avstängning och utmanar Elneny och Ceballos om en plats.

Lampard har hittat sin föredragna formation och är bara sex poäng från serieledning inför Boxing Day. I derbyt mot West Ham fick Tammy Abraham chansen på topp istället för Olivier Giroud och tackade för förtroendet med två mål. Engelsmannen lär starta igen med Werner och Pulisic bredvid sig. En trio som Arsenals virriga försvar lär få enorma problem med.

Chilwell skadade sig mot West Ham och kan inte delta här. Ersättare finns dock i Emerson och ett annat alternativ är att flytta över Azpilicueta till vänsterbacken och spela Reece James till höger om den sistnämnda känner sig helt kurant efter sin knäskada. Med Zouma och Thiago Silva innanför och med Mendy mellan stolparna ser det tryggt och lugnt ut bakåt för de blåklädda som överhuvudtaget har en bredare och spetsigare trupp än lördagens kombattanter.

Arsenal vann senast lagen möttes i FA-cupfinalen på Wembley men då var Aubameyang i superform och hela klubben mådde bra. Det är verkligen andra bullar nu. Ett mer harmoniskt Chelsea tar tag i matchen och visst ska Werner kunna löpa ifrån Holding när tillfälle ges. Bra match för tysken att få tillbaka sitt självförtroende. Chelsea vinner på Emirates.

Missar matchen

Thomas Partey, Arsenal (lårskada)

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal (vadskada)

Benjamin Chilwell, Chelsea (vristskada)

Osäker till spel

Reiss Nelson, Arsenal (huvudskada)

Reece James, Chelsea (knäskada)

Hakim Ziyech, Chelsea (knäseneskada)

Spiken! - 3. Manchester City - Newcastle

City vinner enkelt

Manchester Citys försvarsspel har sett bättre ut än på länge under hösten men anfallet har blivit lidande istället. De ljusblåa har gjort för få mål för att vara nära Liverpool i topp av tabellen. Skönt därför för Pep och hans mannar att ställas mot Arsenal under tisdagen så de kunde få lite självförtroende tillbaka. 4-1 slutade matchen och då Agüero hoppade in i den andra halvleken borde argentinaren vara redo att starta nu.

Det behövs för på strikerpositionen har varken Sterling, Torres eller Jesus övertygat. Agüeros kapacitet är som alla vet skyhög. Jämfört med matchen mot Arsenal lär De Bruyne, Sterling, Gündogan och Ederson kliva in i startelvan igen. Inga dåliga spelare direkt. Guardiola har faktiskt enbart García på skadelistan och på mittbackspositionen finns Laporte, Dias och Stones till förfogande. Räkna med en grymt skicklig hemmaelva.

Newcastle har haft både corona och skador inom truppen och ser inte bra ut för tillfället. I veckan föll de i sin kvartsfinal av Ligacupen mot Brentford och resultaten i ligan innan dess var 1-1 mot Fulham och 2-5 mot Leeds. Det är inte bra nog från Skatornas sida. I kryssmatchen mot Fulham var de svartvita dessutom mer eller mindre utspelade innan de kunde fixa en straff och rött kort på Andersen i Fulham-försvaret.

Callum Wilson slog in den elvametaren och är helt klart gästernas stora (enda?) hot. Den före detta Bournemouth-strikern har noterats för åtta mål på tolv framträdanden i ligan. Det är dubbelt så många fullträffar som Citys bästa målskytt i ligan. Märkligt nog spelade han 90 minuter under tisdagen. Skulle Wilson känna sig sliten blir det jobbigt för Newcastle.

Senast Newcastle var på besök här var i juli. Då fick de stryk med 0-5 i en match som hemmalaget dominerade fullständigt. City kommer såklart ta hand om bollinnehavet här också och det är svårt att se hur The Magpies ska bryta igenom Citys stabila försvar. Den enda frågan är om värdarna kommer till fler lägen än vad de gjort under hösten. Jag tror att City visar klassen och kör över Newcastle fullständigt. Ettan singlas.

Missar matchen

Eric García, Manchester City (oklart)

Martin Dúbravka, Newcastle (vadskada)

Allan Saint-Maximin, Newcastle (corona)

Jamaal Lascelles, Newcastle (corona)

Osäker till spel

Javi Manquillo, Newcastle (corona)

Fabian Schär, Newcastle (corona)

Federico Fernández, Newcastle (muskelskada)

Bortasegern! - 4. Fulham - Southampton

Southampton hänger på i toppstriden

Ralph Hasenhüttl har fått väldigt mycket beröm för hur han har fått Southampton att spela. Helt välförtjänt, de rödvita hänger med i kampen om Europaplatserna. Visst har The Saints bara plockat en poäng på sina två senaste matcher men 1-1 borta mot Arsenal och 0-1 mot Manchester City är knappast några katastrofresultat. Gänget från sydkusten förtjänade dessutom mer i båda fajterna.

Danny Ings skadade sig igen mot City och ser därför ut att saknas under resten av året. Trots det ser Southampton giftiga ut framåt. Che Adams har verkligen växt in i kostymen och är väldigt jobbig att möta. Med snabba spelare som Walcott, Redmond och Djenepo bredvid sig kan Adams mer inrikta sig på att arbeta som en targetspelare. Mittfältaren Romeu är avstängd nu men Ward-Prowse är tillgänglig och det är en riktig klasslirare.

Fulham hade en jobbig start på kampanjen men har spottat upp sig de senaste veckorna. The Cottagers har tre raka kryss i ryggen där 1-1 mot Liverpool sticker ut lite extra, en match där det dessutom ska sägas att Fulham mycket väl kunde fått med sig alla tre poängen. Senast mot Newcastle åkte London-klubben på en utvisning i den andra halvleken. Det var den danska försvararen Joachim Andersen som såg rött.

Tungt för Scott Parkers mannar då Andersen stundtals varit briljant sedan han kom till klubben. Amerikanen Tim Ream är en tänkbar ersättare och även om det är en skicklig spelare gör han betydligt mer misstag än Andersen. Framåt har Ivan Cavaleiro varit en frisk fläkt men nu är han skadad och tveksam till spel. Stort ansvar läggs då på Mitrovic. Serben är alltid målfarlig men inte speciellt rörlig på topp.

Även om Fulham spelat upp sig mot slutet kommer London-klubben slåss i botten av Premier League hela säsongen lång. Kvalitén finns inte riktigt där för att klättra ordentligt. Southampton däremot är ett gäng som definitivt ska vara med och hota om en Europaplats och här visar de klassen. Tvåan spikas på Craven Cottage!

Missar matchen

Joachim Andersen, Fulham (avstängd)

Terence Kongolo, Fulham (fotskada)

Oriol Romeu, Southampton (avstängd)

Danny Ings, Southampton (knäseneskada)

Osäker till spel

Kenny Tete, Fulham (vadskada)

Ivan Cavaleiro, Fulham (oklart)