"Arsenal sätter press på konkurrenterna"

Att tänka på

Raden innehåller en jackpot på 26 miljoner kronor.

Coronan härjar fortfarande i Storbritannien och flera matcher riskerar ställas in och istället lottas. Håll koll närmare spelstopp.

Chelsea har haft problem med både skador och corona och har därför bara vunnit en av sina fyra senaste ligamatcher. Det blir tufft på Villa Park också och alla tecken behövs plockas med.

Blackburn har fem raka segrar i The Championship och blir stora favoriter i sin match. Hull har dock tre raka hemmamatcher utan förlust och ska inte räknas bort. I en förmodat målrik batalj passar gaffeln (etta-tvåa) perfekt.

Bristol City har inte vunnit en bortamatch sedan början av oktober.

Sheffield United har fyra raka segrar i ryggen och närmar sig topp 6 med stormsteg.

Övriga spikförslag

West Ham - West Ham har haft stora skadebekymmer i försvarslinjen under några veckor, men det börjar lätta något och på Boxing Day är Coufal tillbaka från sin avstängning. The Hammers visar svag form med en seger på sina sju senaste i alla tävlingar, men det ska sägas att de sedan slutet av oktober har besegrat Liverpool, Tottenham och Chelsea på hemmaplan. Det imponerar oerhört mycket. Spelare som Rice, Soucek, Antonio och Benrahma är redo för spel och då är West Ham trots allt tunga att möta. Southampton gör en del bra på sydkusten, men på resande fot har de bara en pinne på sina fyra senaste omgångar. Då räcker de inte till här. Trolig etta.

Burnley - Burnley kliver in på Turf Moor med pigga ben. De har nämligen inte spelat match på två veckor på grund av uppskjutna omgångar. Innan det ofrivilliga uppehållet hade Sean Dyche fått ordning på sitt gäng som hade plockat poäng i sex av sju omgångar. Mee och Tarkowski var stabila i mittförsvaret under den perioden och Pope visade klassen mellan stolparna. De kommer starta nu också och med jätten Wood i anfallet är det alltid svårt att hantera detta Burnley. Everton har åkt på en släng av covid och vill ställa in matchen, något Premier League hittills har nekat. Kommer matchen bli av lär vi få se ett försvagat bortalag som får svårt att freda sitt mål. Trolig etta.

Avstängningar på tipset

Yves Bissouma (Brighton)