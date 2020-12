"Arsenals vändning - tredje raka segern"

Det var väldigt nära att bli stora pengar under tisdagen när Europatipset gick av stapeln. En gaffel i Southampton - West Ham och en Blackburn-spik var det enda som skiljde från 13 rätt. Det blev åtminstone 11 gröna bockar och lite plus i boken. Denna lördag finns det 16 miljoner kronor i jackpot att tampas om så chansen till rejäl utdelning är väldigt god. Tre matcher från Premier League och tio fajter från The Championship ska avhandlas. Köp andel via länken här nedan så jobbar vi in fullträffen tillsammans!