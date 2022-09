Barcelona förlänger sin segersvit

Då den brittiska drottningen avled under torsdagen ställs den engelska fotbollen in under helgen. Det klassiska Stryktipset ströks då och istället har en ny europeisk kupong tagits fram. Bland annat ska storlag som Milan, Inter, Barcelona och Atlético Madrid upp i ringen. Engelsk fotboll eller ej, jag går fortfarande för 13 rätt och andelar till detta nya tips kan ni köpa via länken här nedan.