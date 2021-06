"Belgien övervärderas mot Portugal"

Ur led är tiden då Stryktipset denna gång infinner sig under söndagen och går i mål under måndagen. Det är med det sagt en snitsig kupong där EM, Ettan Norra, Ettan Södra, Eliteserien och Copa América står för underhållningen. Förra gången det begav sig höll det på att gå riktigt bra, men efter Gerard Morenos straffmiss stannade vi vid 12 försmädliga rätt. Nu ska vi gå hela vägen och andelar finns att köpa via länken nedan. Framåt, kamrater!