"Beredd att se mellan fingrarna - Malmös vrålstarka svit förlängs"

Att tänka på

Rosenborg har bara tagit fyra poäng på sina sju bortamatcher i Eliteserien.

Bodö/Glimt kvalade mot Champions League så sent som i veckan och kan få problem med ett formstark KFUM Oslo.

Lugano fick i tisdags stryk med 3-4 i CL-kvalet mot Fenerbahce.

Anderlecht överpresterade xPTS med råge i fjolårets upplaga av Jupiler League.

Oulu har bara vunnit en av åtta bortamatcher i Veikkausliiga.

Övriga spikförslag

Nordsjälland - I tisdagens Champions League-kval mot Santa Coloma från Andorra visade Midtjylland omgående sin styrka. 3-0-segern innebär att dubbelmötet är dött inför returen nästa vecka, men jag vill höja ett varningens finger för att insatsen krävde större ansträngning än vad resultatet gör gällande. Rent spelmässigt var Santa Coloma inte oävna och jag håller dörren öppen för slitna ben när “Vargarna” ska ta sig an Nordsjälland på Right to Dream Park. De rödgula inledde Superligaen med en planenlig 3-0-viktoria mot Aalborg där bland annat Ingvartsen utmärkte sig. Anfallaren är en i mängden av många olika matchvinnare för värdarna vars segerchans gillas skarpt i den egna borgen. Jag spikar ettan.

Stabaek - Trots en spelmässigt godkänd insats fick Stabaek nöja sig med 0-0 mot Raufoss. Bob Bradleys mannar bet sig således fast inom topp 6 i OBOS-ligaen, men det kommer att krävas mer om värdarna ska slåss om topp 2 när säsongen går i mål. Jag är dock övertygad om att nivån på insatsen skruvas upp ytterligare ett hack när Daniel Nannskogs gamla lag springer ut framför publiken på Nadderud Stadion. Stabaek är erkänt starka i egen borg och med 16-årige Oscar Spiten-Nysaeter på topp finns en spetsspelare – åtta mål så här långt – av rang. Gästande Moss är inga duvungar men det måste konstateras att gästerna har överpresterat xPTS. Enligt underliggande siffror borde besökarna befinna sig utanför toppsextetten och jag tror att raset kan inledas denna lördag. Ettan lämnas allena.

Avstängningar på tipset

Sebastian Ohlsson (IFK Göteborg)

Oscar Pettersson (IFK Göteborg)

Joseph Baffoe (Halmstad)

Jostein Gundersen (Bodö/Glimt)

Jake Dunwoody (Oulu)

Kristian Strande (Moss)