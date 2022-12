Chansen att ta en historisk medalj

Lördagens Stryktips inleds med bronsmatchen från Qatar där Kroatien och Marocko ska försöka torka sina tårar för att kunna komma hem med en medalj. I övrigt är det fullt fokus på matcher från The Championship och League One där det både hittas stabila spikar och fina skrälldrag. Med 9 miljoner kronor i jackpot gäller det att göra en noggrann analys och det kan ni lita på att jag har gjort. Andelar till mitt system hittar ni via länken här nedan.