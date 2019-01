Chelsea åker på oväntat omspel

Varningen - 3. Chelsea - Nottingham

Forest pressar fram omspel?

En av de största favoriterna på kupongen hittas på Stamford Bridge där Chelsea återigen ska in i spel. I onsdags lyckades The Blues inte motsvara förväntningarna utan fick nöja sig med 0-0 mot ett lågt liggande Southampton. Nu väntar ännu ett lag som normalt ska besegras, denna gång i form av Nottingham i FA-cupen.

Det blir dock ingen enkel nöt att knäcka för Maurizio Sarris mannar. Forest har gått framåt väldigt mycket denna säsong under Aitor Karanka. Den gamla storklubben tassar med i toppskiktet av The Championship där nyförvärven Lewis Grabban och Joao Carvalho kommit in och gjort den stora skillnaden.

Under Nyårsdagen stod de rödvita för en strålande insats när serieledande Leeds besegrades med 4-2 på hemmagräs. Kapaciteten är minst sagt hög och laget har för vana att höja sig i pressade lägen. Bortaspelet har dessutom varit riktigt bra där Nottingham visat sig vara extremt svårslagna. Endast två förluster på 13 bortamatcher imponerar. Hela åtta av dessa har dock slutat oavgjort.

Här står de alltså inför en otroligt tuff uppgift i form av Chelsea på Stamford Bridge. Även om hemmalaget agerat stabilt den senaste tiden så spökar dock målskyttet för Maurizio Sarris manskap. Endast tre mål framåt på de fyra senaste matcherna trots relativt halvdant motstånd är naturligtvis något oroväckande.

Den italienska tränaren har gått hårt på sina tongivande spelare under det tuffa matchandet kring jul och nyår, något som bör innebära att han ställer över stjärnorna här. Visst är truppen bred och fin men utan exempelvis Eden Hazard på plan är det inte alls samma Chelsea som uppträder.

Sätter Nottingham försvarsspelet kan de mycket väl störa. I fjol visade Forest med besked att de kan slå tillbaka de stora lagen när de dåvarande regerande mästarna i turneringen, Arsenal, besegrades i detta skede. Att de ska vinna på Stamford Bridge känns föga troligt men däremot inte att de ska kunna tvinga fram ett omspel. Det lågt streckade krysset åker således med på samtliga system och 1X blir spelet.

Missar matchen

Pedro, Chelsea (lårskada)

Osäker till spel

Willian, Chelsea (oklart)

Victor Moses, Chelsea (ryggskada)

Oliver Giroud, Chelsea (vristskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (ryggskada)

Daniel Drinkwater, Chelsea (oklart)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (lårskada)

Spiken - 4. Everton - Lincoln

Enkelt avancemang för Everton!

Den lilla klubben Lincoln är ett av de lag som går mest framåt just nu i det engelska seriesystemet. I fjol nådde de rödvitrandiga playoff som nykomlingar i League Two och nu leder The Imps den engelska fjärdedivisionen. Dessutom skrällde de sig hela vägen till kvartsfinal i FA-cupen för två säsonger sedan innan det tog stopp mot Arsenal.

Tränaren Danny Cowley är inne på sin tredje säsong som manager för laget och han har verkligen satt sin prägel. Ett klassiskt 4-4-2 system använder sig de rödvita generellt av där nyförvärvet John Akinde är den stora målskytten och den Premier League-meriterade 35-åringen Jason Shackell, tidigare Norwich och Burnley, styr upp försvaret.

Nu väntar riktigt tufft motstånd redan i 32-delsfinal när Lincoln tar sig till Liverpool och Goodison Park för ett möte med Everton. Visst kunde lotten fallit på ännu tuffare motstånd med det var knappast några muntra miner hos League Two-gänget när det stod klart att det blir The Toffees på bortaplan.

Marco Silvas manskap har inte gjort någon vidare säsong så här långt. De blåvita placerar sig först som elva i Premier League efter att endast ha vunnit en av de åtta senaste matcherna. Framförallt försvaret har läckt men anfallsmässigt har det även sett något trubbigt ut kring nyår med två matcher i följd utan mål framåt.

Vad som är positivt är att skadeläget är optimalt. Samtliga spelare finns till förfogande och truppen är bred. Här kommer Silva troligen matcha ett par namn som fått mindre speltid, bland annat Tom Davies, Oumar Niasse och Cenk Tosun. De lär gå in med hundra procent för att visa att de ska ha en plats i förstaelvan.

Ett hemmastarkt Everton som kör på för fullt ska naturligtvis inte Lincoln kunna mäta sig med. Även om det finns gott om självförtroende hos gästerna väger de alldeles för lätt för att kunna stå upp här. Detta vinner The Toffees lätt som en plätt. Skrällarna får hittas på andra håll.

Höjdaren - 7. Derby - Southampton

Derby slår ut PL-motstånd?

Ett möte som har alla förutsättningar att bli jämnt och spännande är det som ska gå av stapeln på Pride Park Stadium. Toppen av The Championship ställs där mot botten av Premier League när Derby tar emot Southampton, två lag som traditionellt brukar ta cuperna på stort allvar.

Frank Lampard har fått en bra start på sin tränarkarriär hos Derby. The Rams ligger på en fullt godkänd sjätteplats i The Championship drygt halvvägs in i säsongen. Musklerna och truppstyrkan finns definitivt för att kunna ta sig tillbaka till det engelska finrummet för första gången sedan katastrofsäsongen 2007/08.

De vitsvarta visade sin styrka i Ligacupen tidigare under säsongen när de slog ut United på Old Trafford för att sedan pressa Chelsea in i det längsta på Stamford Bridge. Räkna med fullt motiverade Derby-spelare som kliver in på Pride Park Stadium. Här vill de definitivt visa sig från sin bästa sida inför hemmapubliken mot Premier League-motstånd.

Gästande Southampton kommer från en stark poäng borta mot Chelsea. 22-årige Angus Gunn stod där för en fin insats mellan stolparna och höll nollan i sitt första framträdande i Premier League. Den matchen, som spelades så sent som i onsdags, bör dock ha slitit relativt hård på Ralph Hasenhüttls manskap. Här lär han tvingas till att vila flera av sina tongivande spelare och breddmässigt är truppen inte speciellt övertygande.

Jag tycker mig se att Derby ska ha fin chans till avancemang här trots att hemmalaget saknar ett par tongivande spelare på grund av skada. Mötet ser ut att streckas jämnt och då gillar jag att ta ställning. Det görs för The Rams och 1X spelas där ettan är en potentiell chansspik.

Missar matchen

Marcus Olsson, Derby (korsbandsskada)

Craig Forsyth, Derby (korsbandsskada)

Mason Bennett, Derby (lårskada)

Scott Malone, Derby (ljumskskada)

Curtis Davies, Derby (hälskada)

Pierre-Emile Höjbjerg, Southampton (avstängd)

Osäker till spel

Tom Lawrence, Derby (vristskada)

Ryan Bertrand, Southampton (ryggskada)

Michael Obafemi, Southampton (lårskada)