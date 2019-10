"Chelsea befäster Champions League-platsen"

Denna lördag är det hela åtta matcher från The Championship som ska analyseras och endast fyra från Premier League. Dessutom avslutas kalaset med den otroligt viktiga allsvenska bottenmatchen mellan Kalmar och Falkenberg. Som grädde på moset bjuds vi på en 13 miljoner kronor stor jackpot! Vilken härlig lördag som stundar.

Höjdaren! - 1. Brighton - Everton

Oerhört ovisst på AmEx Stadium

Graham Potter har verkligen lyckats utveckla Brighton på ett fint sätt, det syns tydligt i spelet. Tyvärr för Fiskmåsarnas del har de inte alls fått så många poäng som de förtjänat. Med nio pinnar på lika många omgångar tillhör gänget från sydkusten bottenträsket i serien. Nu har dock den tidigare så digra skadelistan krympt ihop betänkligt.

Förra lördagen spelade Brighton återigen bra borta mot Aston Villa, men efter att Aaron Mooy fick syna det röda kortet kunde Villa avgöra under matchens sista sekund. Då tog Leandro Trossard plats på bänken efter sin skada och nu ska belgaren vara redo att starta igen. Om han platsar det vill säga, det finns fin konkurrens på topp där även Maupay, Connolly och Murray är starka namn.

Everton är spelare för spelare ett lag som utan tvivel ska tillhöra den övre halvan och kanske till och med utmana om en topp 6-placering. The Toffees har dock inlett svagt och ligger faktiskt bara en pinne före Brighton inför lördagens tillställning. Senast besegrades åtminstone West Ham och därmed plockade Liverpool-gänget sin första ligatrea sedan första september.

Bernard och Gylfi Sigurdsson stod för målen då och det är just målskyttet som varit gästernas stora problem under säsongen. Åtta baljor hittills är inte godkänt, endast Watford och Newcastle har gjort färre. Märkligt med tanke på all offensiv kraft som finns i detta Everton med, förutom nyss nämnda duo, Richarlison, Walcott, Iwobi, Tosun, Calvert-Lewin och Kean.

Everton är ett mer namnkunnigt lag och kan de spela lika bra som senast mot West Ham ska de gälla som favoriter här. Samtidigt har Brighton visat upp ett fint spel under hösten och på hemmagräs är de normalt sett starka. Bland annat vann Brighton motsvarande möte i fjol med 1-0. X2 är tillräckligt i Tips-SM, men på större system ska samtliga tecken ritas dit.

Missar matchen

Aaron Mooy, Brighton (avstängd)

Jean-Philippe Gbamin, Everton (lårskada)

Osäker till spel

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Bernardo, Brighton (lårskada)

Yerry Mina, Everton (knäskada)

Cenk Tosun, Everton (ljumskskada)

Fabian Delph, Everton (knäseneskada)

Spiken! - 4. Burnley - Chelsea

Chelsea befäster Champions League-platsen

Ingen kan ha missat att det är lite av ett nytt Chelsea vi får se denna säsong. På grund av transferförbudet fick The Blues ersätta spelare som flyktade Eden Hazard med sina egna ungdomar. Hittills har det verkligen burit frukt då pjäser som Abraham, Mount och Tomori tagit stora kliv framåt i utvecklingen och visat att de håller på den här nivån.

I veckan väntade en väldigt svår bortamatch i Champions League för Frank Lampards mannar då Ajax stod för motståndet. Det var holländarna som förde den tillställningen, men till sist var det ändå de blåklädda från London som drog det längsta strået efter att belgaren Michy Batshuayi dunkat in matchens enda mål via ribban.

Chelsea har en del skadeproblem. Loftus-Cheek och Christensen saknas garanterat medan det råder osäkerhet kring Kanté och Barkley som båda missade veckans match. Gästerna har dock en bred och fin trupp och kan ändå ställa upp med en elva innehållandes spelare som Abraham, Mount, Willian, Pulisic, Jorginho, Kovacic och Hudson-Odoi. Spelare som alla hade varit givna hos Burnley.

Värdarna har sett bra ut under hösten och fjolårets fiaskosäsong är nu glömd. Förra veckan blev det visserligen stryk mot Leicester med 1-2, men det var ännu en fin insats av Sean Dyches mannar. Ashley Barnes saknades då, men ska nu vara tillgänglig igen och då lär han ta sin plats på topp bredvid Chris Wood. Ett väldigt tungt anfallspar att hantera.

Burnley är verkligen inga duvungar och På Turf Moor brukar de prestera bra. Chelsea har dock på senare år haft relativt lätt på just denna arena. De fem senaste gångerna The Blues varit på besök har de vunnit fyra gånger och spelat oavgjort den femte. Med det i åtanke känns tvåan bäst trots allt. Spika tvåan, även om det är med darr på ribban.

Missar matchen

Daniel Drinkwater, Burnley (vristskada)

Johann Berg Gudmundsson, Burnley (knäseneskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (hälseneskada)

Andreas Christensen, Chelsea (knäseneskada)

Osäker till spel

Jack Cork, Burnley (axelskada)

Ashley Barnes, Burnley (ljumskskada)

Ross Barkley, Chelsea (vristskada)

Ödesmatchen! - 13. Kalmar FF - Falkenberg

Kalmar säkrar i praktiken kontraktet

Det är två riktigt usla lag som möts på Guldfågeln Arena. Det är hårt sagt, men faktum är att Kalmar är seriens sämsta hemmalag (1-8-5) medan Falkenberg är det sämsta bortagänget (0-3-11). Här skulle framförallt Falkenberg verkligen behöva plocka säsongens första bortaseger för att inte åka ur.

Inför den 29:e omgången ligger FFF sist i tabellen med 19 poäng. En poäng före, på kvalplats, befinner sig GIF Sundsvall som under lördagen ställs mot Helsingborg på hemmaplan. Skulle Giffarna vinna där måste Falkenberg vinna här för att inte nedflyttningen ska vara ett faktum. En poäng skulle göra att de i sista omgången teoretiskt sett skulle kunna komma upp på samma poäng som Sundsvall, men med -39 i målskillnad är de överlägset sämst i serien.

Hasse Eklund har alltså inget annat val än att anfalla från start. Hallänningarna har dock bara gjort ett enda mål på sina fyra senaste matcher och det var den helt betydelselösa 1-5-baljan mot AIK. En match där för övrigt målvakten Hampus Nilsson drog på sig ett tidigt rött kort. Han är därmed avstängd här.

Kan det kanske öppna upp för Kalmar att sätta dit någon boll? Smålänningarna är med sina 20 fullträffar framåt faktiskt seriens sämsta lag i den kategorin. De har också gått mållösa från sina fyra senaste allsvenska omgångar. Senast pressade dock KFF självaste IFK Norrköping på bortaplan och med Rasmus Elm i startelvan finns här en kvalité som inte gästerna besitter.

Vinner Kalmar här har de i praktiken säkrat det nya kontraktet då GIF Sundsvall, som är tre poäng bakom, har AIK borta i sista omgången. Räkna med att Magnus Pehrssons mannar väldigt gärna vill fixa den avgörande viktorian på hemmagräset. Håller sig ettan runt 60 procent är det en vettig spik.

Missar matchen

Hampus Nilsson, Falkenberg (avstängd)

Osäker till spel

Viktor Elm, Kalmar FF (knäskada)

Samuel Adrian, Kalmar FF (knäskada)

Mahmoud Eid, Kalmar FF (sjukdom)

Tibor Joza, Falkenberg (knäskada)

Mahmut Özen, Falkenberg (knäskada)

Hampus Svensson, Falkenberg (knäskada)