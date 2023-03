Chelsea bryter den negativa sviten

Sex matcher från Premier League, sju från The Championship, fjärde omgången av Tips-SM och 16 miljoner kronor i jackpot. Lördagen ser verkligen aptitlig ut. Kupongens största favorit Arsenal pallar trycket, men chansen till utdelning är god ändå. Visst hänger ni med mig i jakten på 13 rätt genom att köpa andelar via länken här nedan?

Krossen! - 1. Arsenal - Bournemouth

Fjärde raka för Arsenal (till Stryktipset)

Arsenal hade svårt att bryta sig igenom Evertons köttmur i onsdagens hängmatch på Emirates. Sean Dyche lirade Sean Dyche-fotboll och det är något som passar The Gunners ganska illa. Bukayo Saka smällde dock in ett förlösande 1-0-mål i slutet av den första halvleken efter ett briljant förarbete av Zinchenko och efter det var det bara ett lag på banan. I den andra akten kunde de rödvita spela ut och det var bara för att Arsenal gick på halvfart som de inte satte dit ett par bollar till.

Det stannade vid 4-0 och Martinelli blev tvåmålsskytt utan att för den sakens skull spela speciellt bra. Viktigt för brassens självförtroende. Thomas Partey spelade 45 minuter och tog tag i mittfältet på ett helt annat sätt än vad Jorginho hade gjort dessförinnan. Känner sig ghananen fräsch bör han starta denna lördag och det är goda nyheter för värdarna vars trupp ser allt starkare ut.

Bournemouth möter nu sitt andra topplag i rad efter att ha fått stryk hemma mot Manchester City med 1-4 förra helgen. Det var dock siffror i överkant sett till hur matchbilden var och det finns ett antal intressanta lirare i detta rödsvarta gäng. Ouattara och Traoré är två spännande nyförvärv som gillar att utgå från kanterna och där får White och Zinchenko se upp i omställningarna.

Lerma och Billing är givna på mitten och det är två dugliga centrala mittfältare. Den duon kommer dock få fullt upp med Ödegaard, Xhaka och Partey. Bakåt verkar det som att O’Neil föredrar en fembackslinje med Stephens, Senesi och Mepham centralt. Här lär Bournemouth försöka kopiera Evertons första halvlek med ett lågt stående försvar där straffområdet packas för fullt för att tvinga ut värdarna på kanterna. I inläggsspelet hotar sällan Arsenal.

Precis som för Everton kan det möjligen hålla i 30-35 minuter, men knappast en hel match. Förr eller senare kommer Arsenal få hål på nästjumbon och då kommer ytorna öppna upp sig. I höstas vann Londonklubben mötet mot Bournemouth med 3-0 och det var spel mot ett mål den gången. Det kommer det sannerligen bli på Emirates också. Ettan kommer ticka upp över 80 procent, men det kan inte hjälpas. Spika på.

Missar matchen

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Matías Vina, Bournemouth (knäskada)

Ilya Zabarnyi, Bournemouth (vristskada)

David Brooks, Bournemouth (knäseneskada)

Osäker till spel

Mohamed Elneny, Arsenal (knäskada)

Marcus Tavernier, Bournemouth (muskelskada)

Lloyd Kelly, Bournemouth (mjukdelsskada)

Lewis Cook, Bournemouth (knäskada)

Junior Stanislas, Bournemouth (muskelskada)

Spiken! - 3. Chelsea - Leeds

Äntligen vinner Chelsea igen (till Stryktipset)

Det kommer mixade rapporter från Chelsea-lägret. Å ena sidan säger de backa Graham Potter hela vägen, men å andra sidan kan hans framtid ses som över om det skulle bli ett par förluster till. Det är lätt att förstå varför. Potter i kombination med denna trupp kan bli riktigt bra på sikt när han fått lite mer tid på sig, men samtidigt går det inte att fortsätta att förlora matcher i all evighet. Det är trots allt närmare nedflyttning än Champions League just nu.

Ett enda mål har pressats in framåt på de sex senaste tävlingsmatcherna och det är för dåligt. Det finns dock minst sagt lirare som kan göra skillnad. Här har Potter Joao Félix, Mudryk, Sterling, Havertz och Mount till sitt förfogande. Jag tror vi har en islossning framför oss denna lördag. Thiago Silva skadade sig senast mot Tottenham, men både Badiashile och Fofana kan kliva in i försvaret och det är spelare som tveklöst hade tagit plats i Leeds elva.

Leeds tog klivet upp på säker mark när Southampton besegrades med 1-0 förra helgen och det var första segern i ligan sedan början av november. Tidigare i veckan var de vitklädda dock tillbaka i förlorande vanor när Fulham blev för svåra i FA-cupen. En match där nye tränaren Gracia roterade en del, men det var långt ifrån någon reservelva han ställde på benen. Både McKennie och Adams startade på mitten till exempel.

Den duon är nyckeln i Leeds jakt på nytt kontrakt och kommer säkerligen starta igen. Frågan är om de är slitna efter matchen på Craven Cottage eller om de har ork nog för att jaga fatt på Joao Félix. Framåt kommer Gnonto, Bamford och Harrison spela viktiga roller och det är en trio med spets. Rodrigo saknas dock alltjämt och det är ett avbräck modell större. Bakåt ser det dessutom ganska ihåligt ut.

Chelsea har sett håglösa ut en längre period och frågan är om Graham Potter är på väg att tappa omklädningsrummet. Samtidigt kräver fansen en bättre insats än de senaste veckornas prestationer och det är inte så att alla världsspelare i hemmalaget har blivit usla helt plötsligt. Jag är inne på att det lossnar denna helg mot ett tacksamt motstånd och väljer därför att spika ettan.

Missar matchen

Thiago Silva, Chelsea (knäskada)

Christian Pulisic, Chelsea (knäskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada9

Osäker till spel

Mateo Kovacic, Chelsea (sjukdom)

Cesar Azpilicueta, Chelsea (hjärnskakning)

Édouard Mendy, Chelsea (fingerskada)

Skrällchansen! - 5. Wolverhampton - Tottenham

Tottenham överskattas (till Stryktipset)

Tottenham valde att ge lite välbehövlig vila till spelare som Romero, Kane och Kulusevski i onsdagens FA-cupmatch mot Sheffield United från divisionen under. Trots det dominerade Spurs spelet, men fick inte in bollen. I den andra akten kom Kane och Kulan in för att säkra avancemanget, men istället åkte Londonklubben på ett baklängesmål och är därmed ute ur cupen. En rejäl missräkning.

Tottenham är inte direkt kända för att stapla titlar på hög och nu har de endast en chans kvar denna säsong att vinna något stort. Att detta tröga Tottenham ska vinna Champions League är dock extremt osannolikt. Nederlaget mot Sheffield United var deras tredje raka på bortaplan där senaste ligafajten på resande tass slutade 1-4 mot Leicester. Det kan mycket väl gå illa igen denna lördag.

Wolverhampton stod länge emot på Anfield Road, men med 20 minuter kvar att spela släppte de in två bollar och därmed blev det inga poäng för Lopetegui och hans adepter. En okej insats från Vargarnas sida även om de klart och tydligt var näst bäst i den matchen. Bueno skadade sig då och ersattes av Aït-Nouri. Ett byte som mycket väl kan göras till denna match också och frågan är hur han klarar av Kulusevski.

Mittfältskampen ska Wolves däremot ha bra chans att vinna, speciellt när Tottenham har Bentancur på skadelistan. Lemina, Neves, Moutinho och Nunes startade alla mot Liverpool och det är spelare som inte hade gjort bort sig i en större klubb. Vargarnas problem är däremot alltjämt vem som ska göra målen. Sarabia och Jiménez hade ingen lycka mot Liverpool och Traoré gjorde inte mycket av sitt inhopp.

Tottenham blandar och ger hejvilt i sina prestationer och jag vågar inte lita på detta bortalag som saknar Bentancur och Lloris. Utan den franske veteranen står Forster mellan stolparna och han osar osäkerhet. I SM streckar jag från höger, men på mitt andelssystem går jag ingenstans utan att även få med ettan.

Missar matchen

Matheus Cunha, Wolverhampton (vristskada)

Hee-Chan Hwang, Wolverhampton (knäseneskada)

Boubacar Traoré, Wolverhampton (muskelskada)

Sasa Kaljdzic, Wolverhampton (knäskada)

Chiquinho, Wolverhampton (knäskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (knäskada)

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada)

Yves Bissouma, Tottenham (vristskada)

Hugo Lloris, Tottenham (knäskada)

