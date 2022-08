Chelsea får en bra start - vinner mot klubbikonen

Äntligen är Premier League tillbaka! På veckans Stryktips tar fem matcher plats från det engelska finrummet innan The Championship tar vid med åtta bataljer. Precis som det ska vara. Dagen till ära finns det en jackpot på 13 miljoner kronor att bråka om och då det är en kupong med få klara favoriter kan det mycket väl ge bra utdelning. Givetvis ska vi jobba in 13 rätt tillsammans. Klicka bara på länken här nedanför för att komma till mitt andelsspel.

Spiken! - 1. Everton - Chelsea

Chelsea får en bra start på säsongen

Everton hade en hemsk säsong i fjol och var inte alls speciellt långt ifrån att behöva börja om i The Championship. Under sommaren har Richarlison försvunnit och tanken är nu att Dominic Calvert-Lewin, som fick fjolåret spolierat av skador, ska leda klubben mot nya framgångar. DCL skadade sig dock på en av de sista träningarna inför premiären och kommer inte finnas med här. Ett stort avbräck för The Toffees.

Everton har faktiskt ingen riktig anfallare tillgänglig då Salomón Rondón är avstängd och ingen ny striker har hämtats in i fönstret. De enda nyförvärven är James Tarkowski och Dwight McNeil som värvats in från degraderade Burnley. Den sistnämnda fick visserligen en bra start i den blåa tröjan då han gjorde två mål på 30 minuter i försäsongsmatchen mot Dynamo Kiev, men det är inga lirare som kommer göra Everton till ett topplag.

Chelsea är ett annat gäng som det är svårt att veta vart de står. Lukaku, Christensen och Rüdiger har försvunnit och det är ändå tre spelare som gjorde mycket nytta för Londonklubben. Bakåt har Kalidou Koulibaly hämtats in istället och det blir spännande att se vad han kan prestera i Premier League. Längre fram i banan har Raheem Sterling tillkommit och hans speed kommer göra mycket nytta.

Chelsea är inte på långa vägar klara med sitt transferfönster och det ryktas om spelare som Marc Cucurella och Frenkie de Jong. Här och nu lär Tuchel dock starta med Silva, Koulibaly och Azpilicueta i trebackslinjen samt Kanté och Jorginho centralt på mittfältet. Det lär knappast räcka mot Liverpool och Manchester City i toppen av ligan, men mot Everton räcker de spelarna utan problem.

Chelsea åkte på en riktig smäll när de krossades av Arsenal i Orlando för ett par veckor sedan, men Tuchel har jobbat hårt med sina spelare sedan dess. Mot ett Everton utan någon tillgänglig anfallare ska The Blues gälla som klara favoriter. Det finns risk att tvåan streckas lite väl hårt, men det finns bättre skrällchanser på annat håll. Tvåan singlas!

Missar matchen

Salomón Rondón, Everton (avstängd)

Dominic Calvert-Lewin, Everton (knäskada)

Asmir Begovic, Everton (vristskada)

Séamus Coleman, Everton (ljumskskada)

Andros Townsend, Everton (knäskada)

Osäker till spel

Timo Werner, Chelsea (knäseneskada)

Ross Barkley, Chelsea (lårskada)

Överstreckningen! - 2. Tottenham - Southampton

Spurs streckas hårt

Tottenham har gått som tåget sedan Antonio Conte tog över klubben i vintras och under sommaren har italienaren fått de nyförvärv han har velat. Perisic, Lenglet, Spence, Richarlison och Bissouma finns på plussidan och det är inga dussinlirare. Spelet har dock hackat en del under försäsongen och här får Conte klara sig utan ett par av sina profilerade spelare. Richarlison är nämligen avstängd medan Bissouma dras med en skada och är tveksam till spel.

Tottenham har ändå ett starkt lag till förfogande där trion Son, Kane och Kulusevski sticker ut. De var stundtals omöjliga att stoppa under våren och kommer verkligen hota Southamptons försvar. På mittfältet lär Höjbjerg och Bentancur få förtroendet medan Romero styr upp backlinjen. Det kommer bli bra på sikt och Spurs lär vara med och slåss i tabelltoppen vad det lider. I premiären är jag dock inte helt övertygad om att det blir tre poäng.

Southampton har ungefär samma lag som avslutade Premier League svagt för några månader sedan. De vann faktiskt endast en ligamatch efter februari. Försäsongen har dock sett helt okej ut med vinst över Monaco och uddamålsförlust mot Villarreal. Armel Bella-Kotchap har hämtats in från Bochum och det är en mittback som har potential att ta Premier League med storm.

Southamptons största styrka är annars det centrala mittfältet där James Ward-Prowse och Oriol Romeu tar plats. Den duon känner varandra utan och innan och måste spela på topp om det ska bli poäng i premiären. Framåt ser det lite tunnare ut. Visst är Ché Adams och Elyounoussi hyfsade offensiva krafter, men The Saints var ett av de lag som gjorde minst antal mål i ligan förra året. Armando Broja finns inte med längre och då får de rödvita hoppas på att Sékou Mara, som plockats in från Bordeaux, är en fullträff.

Det är såklart inget snack om att Tottenham kommer sluta före Southampton i tabellen och att de ska gälla som favoriter även i denna premiär. Med tanke på att Conte inte fått alla bitar att stämma än tycker jag dock att runt 80 procent på ettan är alldeles för överdrivet. Southampton vann trots allt på denna arena förra säsongen. Jag garderar ettan omgående och på större system får alla tecken åka med.

Missar matchen

Richarlison, Tottenham (avstängd)

Oliver Skipp, Tottenham (mjukdelsskada)

Theo Walcott, Southampton (knäskada)

Nathan Tella, Southampton (knäskada)

Valentino Livramento, Southampton (knäskada)

Osäker till spel

Yves Bissouma, Tottenham (mjukdelsskada)

Helgarderingen! - 3. Newcastle - Nottingham

Nottingham är en spännande nykomling

Ingen har väl missat Newcastles satsning med saudiska ägare. Inom några år lär vi snacka om Big 7 i Premier League och inte Big 6. Det är dock en bit kvar för The Magpies även om vårsäsongen i fjol var alldeles strålande. Pope och Botman har hämtats in under sommaren och i vintras kom Trippier och Guimaraes. Spelare som kliver rakt in i startelvan och kommer se till att de svartvita blir svårforcerade.

Framåt skulle det däremot behöva förstärkas. Callum Wilson är en riktigt bra anfallare, men skulle han bli skadad finns det inte mycket täckning bakom. Allan Saint-Maximin är visserligen ett yrväder och i sina bästa stunder en av seriens allra mest underhållande spelare, men någon stor målskytt är det inte. Det finns ändå ett frågetecken kring vem som ska göra målen om inte Wilson har dagen.

Nottingham hade problem under hösten, men efter att Steve Cooper tog över som tränare gick de rödklädda som tåget. Det ledde till att Forest tog sig hela vägen till playoff och väl där var de rödklädda urstarka. Cooper och ledningen har dock insett att truppen inte håller för spel i Premier League och Nottingham har därför shoppat friskt under transferfönstret.

De har förstärkts i alla lagdelar. Mellan stolparna har Brice Samba försvunnit, men då både Hennessey och Dean Henderson har tillkommit känns det bättre på den positionen än tidigare. I backlinjen har Neco Williams, Omar Richards, Moussa Niakhaté och Giulian Biancone värvats medan Taiwo Awoniyi ska stå för grannlåten framåt. Nigerianen kan säkerligen hitta ett fint samarbete med Brennan Johnson. Dessutom är Jesse Lingard en spelare med hög potential.

Nottingham genrepade med att spela 1-1 mot Valencia och får de bara ihop alla bitar ska truppen vara tillräckligt bra för att lösa nytt kontrakt i Premier League. Jag tror att Forest kan chocka Newcastle på St. James’ Park och när ettan ser ut att överstreckas en hel del är det läge att gå för skrällen. Jag väljer dock att göra det enkelt för mig och målar på med alla tecken.

Missar matchen

Jonjo Shelvey, Newcastle (knäseneskada)

Omar Richards, Nottingham (mjukdelsskada)

Osäker till spel

Federico Fernández, Newcastle (vadskada)

Javi Manquillo, Newcastle (ljumskskada)

TILL MATHIAS LISS ANDELAR HÄR