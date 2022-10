Chelsea tappar poäng hemma i stormötet

Endast tre Premier League-fajter tar plats på lördagens Stryktips vilket gör att vi får sänka oss hela vägen ner till League One för att få ihop en kupong. En match från tredjedivisionen ska avhandlas där formstarka Charlton ska ses med vettig chans att ta tre poäng. Bästa spiken hittas dock i vanlig ordning på Etihad. Jag går för 13 rätt och vill du jobba in det med mig är det länken här nedan som gäller för att få tag på andelar. Nu kör vi!

Höjdaren! - 1. Chelsea - Manchester United

Starkt United tar poäng

Det är inte direkt svårt att utse kupongens riktiga höjdpunkt. Chelsea och Manchester United drabbar samman på Stamford Bridge och då det är två lag som väldigt gärna vill lägga vantarna på en topp 4-placering står det viktiga poäng på spel. Chelsea har en del att jobba på rent spelmässigt just nu. Prestationerna i 2-0-segern mot Aston Villa och 0-0-matchen mot Brentford var faktiskt undermåliga.

Båda gångerna torskade Potters gäng xG klart och blev räddade av en fantastisk Kepa mellan stolparna. Reece James är borta till efter VM och det är ett ordentligt avbräck för Chelsea med tanke på hur formstark den engelska högerbacken har varit under hösten. Kanté är dessutom alltjämt ett osäkert kort och mot Brentford gick Gallagher sönder. I backlinjen är Fofana borta och Chalobah ser inte helt trygg ut även om Chelsea har hållit nollan i två raka matcher.

Manchester United har tidigare under säsongen besegrat Liverpool och Arsenal, men i onsdags var första gången som de verkligen gjorde en stark match mot ett storlag istället för att parkera bussen och försöka kontra. När Tottenham besökte Old Trafford fanns det bara ett lag på banan och även om målen var något turliga var det bara en tidsfråga innan Lloris skulle tvingas sträcka vapen. United var fullständigt överlägsna.

Fred fick chansen på mittfältet istället för Eriksen och McTominay och brassen tackade genom att vara bäst på plan. Där har Ten Hag gott om alternativ. Lika gott om alternativ finns det inte på topp där Ronaldo lämnade bänken och gick in i omklädningsrummet innan matchen var över då det stod klart att han inte skulle bytas in. Något som Ten Hag inte lär vara speciellt glad över och det stör den harmonin som börjar infinna sig i klubben.

Kommer Manchester United upp i samma höga nivå som i onsdags är det inget snack, då tar de hem mötet i London också av bara farten. Oddsbolagen och tipparna håller Chelsea som favoriter och det är något jag inte tycker är riktigt. De rödklädda gästerna har bara en torsk på sina elva senaste inbördes möten mot Chelsea och här nöjer jag mig med X2.

Missar matchen

Reece James, Chelsea (knäskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Osäker till spel

Anthony Martial, Manchester United (ryggskada)

Axel Tuanzebe, Manchester United (ej i matchform)

Brendan Williams, Manchester United (oklart)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (oklart)

Harry Maguire, Manchester United (muskelskada)

Donny van de Beek, Manchester United (muskelskada)

Spiken! - 2. Manchester City - Brighton

Brightons kräftgång fortsätter

Manchester City skulle egentligen ha spelat en seriefinal mot Arsenal i veckan, men då The Gunners har en hängmatch mot PSV under torsdagen ställdes den bataljen in. Lite välbehövlig vila för Pep Guardiola och hans mannar efter förlusten på Anfield mot Liverpool med andra ord. En match där de ljusblåa inte alls kom till sin rätt och faktiskt inte nådde upp till 1 i xG. Det är vi inte vana vid att se.

Haaland hölls i strama tyglar och Kevin De Bruyne fick inte utrymme till att vifta med sitt trollspö. Känslan är dock att den duon ihop med Foden, Grealish och de andra offensiva kanonerna kommer få mer ytor att operera på denna lördag. City har ju faktiskt gått mållösa av planen två matcher i rad (0-0 mot FCK innan dess) och lär vara sugna på att visa vad de går för. Faktum är också att mötet med Liverpool var ett jämnt sådant där ett stort misstag av Cancelo blev tungan på vågen.

Brighton spelar fantastisk fotboll även under Roberto De Zerbis ledning, men de får bara inte in bollen. 0-0 mot Nottingham var tredje raka omgången där Fiskmåsarna fick gå av planen mållösa. Det saknas verkligen en riktig målskytt, precis som det har gjort de senaste åren. Hade Haaland spelat i Brighton hade norrmannen lett skytteligan ändå, det är jag övertygad om. Den spelartypen är dock svår att få för ett lag av Brightons storlek.

Trossard, Welbeck och Gross gör så mycket rätt och kombinerar så fint, men de är verkligen inte kliniska framför mål. Welbeck har faktiskt inte gjort ett enda mål under hösten fast han spelat 90 minuter nästan varje match. I övrigt ser de blåvita stabila ut, men här är jag frågande till hur Dunk ska klara av kampen med Citys norska skyttekung. Får han upp farten behöver Dunk ha tio meters försprång för att hinna med.

I fjol tog Manchester City sex poäng mot Brighton med en total målskillnad på 7-1. Gästerna försöker alltid spela sin fotboll, på gott och ont, och det gör att värdarna får en del ytor att arbeta med. Då smäller det bara. Ettan kommer säkerligen streckas en bit över 80 procent, men det kan inte hjälpas. Här är det bara att spika och se glad ut.

Missar matchen

Kyle Walker, Manchester City (magskada)

John Stones, Manchester City (knäseneskada)

Kalvin Phillips, Manchester City (axelskada)

Levi Colwill, Brighton (mjukdelsskada)

Kaoru Mitoma, Brighton (vristskada)

Jakub Moder, Brighton (knäskada)

Mittfältsgiganterna! - 3. Everton - Crystal Palace

Lampard mot Vieira på Goodison Park

Det är två före detta mittfältslegendarer som drabbar samman på Goodison Park denna lördag. Frank Lampard styr Everton och är ifrågasatt efter tre raka förluster. Vi ska dock ha med oss att torsken har kommit mot Manchester United, Tottenham och Newcastle. Det är knappast de lagen som Everton ska ta sina poäng mot. Crystal Palace hemma i Liverpool är en betydligt mer passande uppgift.

Dominic Calvert-Lewin är tillbaka efter sin senaste skada och startade mot Newcastle. En oerhört viktig pjäs som genast gör de blåklädda så mycket bättre. Strikern är fysisk stark och har en osviklig näsa för mål. Med Gordon och Gray vid sidan om sig ser Evertons offensiv ganska spännande ut. Den starkaste lagdelen är dock mittfältet där Onana, Gueye och Iwobi har funnit varandra.

Crystal Palace vände och vann hemma mot Wolverhampton under tisdagen. Det var tredje ligasegern för säsongen och faktum är att Örnarna har släppt in det första målet i alla dessa tre segermatcher. Det visar om inte annat på en otrolig moral, men det håller såklart inte att fortsätta hamna i underläge gång efter annan. Alla vändningar har dessutom kommit på Selhurst Park. På resande tass är Palace segerlösa under hösten.

Zaha, Olise, Édouard och Eze stod alla för personliga poäng mot Wolverhampton och det är den kvartetten som ska göra det även denna lördag. Den förstnämnda är i sina bästa stunder en av seriens allra bästa yttrar och visst ska ivorianen kunna skaffa sig ett övertag på Coleman. Eze, Doucouré och Schlupp lär dock få problem med att matcha Evertons mittfältstrio denna eftermiddag.

Everton har tagit poäng i tre av sina fyra senaste hemmamatcher medan Crystal Palace ännu inte har vunnit borta. Everton har heller inte förlorat hemma mot lördagens kombattanter på över åtta år. Jag tror inte den sviten bryts nu heller och väljer att lämna tvåan utanför kupongen. 1X klickas alltså i.

Missar matchen

Nathan Patterson, Everton (knäskada)

Yerry Mina, Everton (vristskada)

Andros Townsend, Everton (knäskada

Chris Richards, Crystal Palace (knäseneskada)

Nathaniel Clyne, Crystal Palace (vristskada)

Osäker till spel

Ben Godfrey, Everton (vristskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (fotskada)

Will Hughes, Crystal Palace (sjuk)

Jack Butland, Crystal Palace (handledsskada)

James McArthur, Crystal Palace (ljumskskada)

