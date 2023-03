Chelseas oväntade tapp

Det känns som att landslagsuppehållet har pågått i en evighet, men det var bara två veckor sedan senaste Stryktipset med engelsk fotboll på programmet. Sex fajter från Premier League och sju från The Championship ska avhandlas och 13 miljoner kronor i jackpot är verkligen inget aprilskämt. Den potten ska jag vara med och bråka om och andelarna köps via länken här nedan. Vi kör!

Skrällchansen! - 1. Chelsea - Aston Villa

Skakigt Chelsea är ingen säker vinnare (till Stryktipset)

Ingen kan väl ha missat cirkusen kring Chelsea som haft en minst sagt stökig säsong. Graham Potter kom som bekant in för några månader sedan och har varit kraftigt ifrågasatt. Nu har The Blues åtminstone tre raka ligamatcher utan förlust och dessutom har de tagit sig vidare i Champions League under den perioden. Lite arbetsro således för Potter även om den senaste ligamatchen var ett steg åt fel håll.

Då spelade Chelsea hemma mot bottenlaget Everton och mäktade bara med 2-2. En batalj där Londonklubben tog ledningen två gånger om, men där det dåliga självförtroendet visade sig både på bänken och på planen. Potter gjorde nämligen defensiva byten vid ledning och gjorde allt för att hålla 2-1 istället för att ösa på och försöka punktera matchen. Det straffade sig. Bakåt ser det direkt skakigt ut och Koulibaly är fjärran från den spelare han var i Napoli.

Aston Villa visar strålande form med tio poäng på sina fyra senaste omgångar och därmed ligger klubben från Birmingham på samma poäng som Chelsea inför lördagens tillställning. Motståndet har inte varit det allra svåraste, men jobbet ska ändå göras och det har Villa gjort på ett utmärkt sätt. Innan uppehållet slogs Bournemouth tillbaka med 3-0 och då var det spel mot ett mål.

Ollie Watkins är i strålande form på topp och han kan sysselsätta hemmaförsvaret helt på egen hand. Bakom honom startade Ramsey, Buendía och Bailey mot Bournemouth och samma trio får troligen chansen från start igen. Den bästa lagdelen är dock innermittfältet där John McGinn och Douglas Luiz lär ta plats. De kommer ge Kovacic och Fernández en match i mitten av banan. Mings och Konsa är däremot ett småskakigt mittbackspar och det blir intressant att se hur de klarar av att hantera Félix och Havertz.

Stamford Bridge har varit långt ifrån någon fästning denna säsong. Värdarna har faktiskt vunnit mindre än hälften av sina ligamatcher på det egna gräset och blir alldeles för betrodda denna lördag. Aston Villa ligger alltså på samma poäng i tabellen och har garanterat inte gett slaget förlorat på förhand. Detta är öppnare än vad streckningen gör gällande och då är det bara att måla på med alla tecken.

Missar matchen

Raheem Sterling, Chelsea (lårskada)

Mason Mount, Chelsea (höftskada)

Thiago Silva, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Matty Cash, Aston Villa (vadskada)

Leander Dendoncker, Aston Villa (handskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Philippe Coutinho, Aston Villa (knäseneskada)

Reece James, Chelsea (muskelskada)

Wesley Fofana, Chelsea (lårskada)

Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea (ryggskada)

Cesar Azpilicueta, Chelsea (huvudskada)

Édouard Mendy, Chelsea (fingerskada)

Guldjakten! - 2. Arsenal - Leeds

Arsenal streckas väl högt (till Stryktipset)

När Arsenal torskade hemma mot Manchester City var det många olyckskorpar som kraxade om att The Gunners skulle vika ner sig i guldstriden. Sedan dess har de vunnit sex raka ligamatcher. Artetas mannar har haft marginalerna med sig i flera övertidsvinster och spelar dessutom bitvis en helt fantastisk fotboll. 4-1 senast mot Crystal Palace var en ordentlig överkörning där de rödvita gjorde mål när de ville. Nu finns det läge att skapa stort avstånd ner till Manchester City som innan denna matchen spelas går en tuff fajt mot de senaste årens stora rival Liverpool.

Under landslagsuppehållet satt Arsenal-fansen mest och hoppades att ingen av kuggarna skulle bli skadad och klubben gick så långt att de skickade sin fysio till Ghana för att hålla koll på Thomas Partey. Mittfältaren fanns ändå inte med i Ghanas andra landskamp mot Angola på grund av en skadekänning och det oroar. Tillsammans med Ödegaard och Saka är han lagets klart viktigaste spelare. Att Tierney gick ut med en känning i Skottlands magiska seger över Spanien spelar mindre roll.

Leeds slog tillbaka Wolverhampton med 4-2 på bortaplan innan landslagsuppehållet och har därmed två pinnar ner till nedflyttningsstrecket i den oerhört jämna bottenstriden. I takt med att fler spelare har kommit tillbaka från skadelistan ser de vitklädda riktigt spännande ut. The Peacocks har dock också förbannat landskamperna då två viktiga kuggar försvann till rehabrummet när de var iväg med sina landslag.

Wilfried Gnonto skadade sig mot Malta och Maximilian Wöber gick sönder mot Azerbajdzjan. Två ordinarie spelare som kommer saknas. Offensivt finns det ändå alternativ då både Sinisterra och Rodrigo är tillbaka från sina skador. Bamford, Harrison och Aaronson är andra spelare med mycket att ge. I backlinjen bör Liam Cooper kliva in istället för Wöber och det är en duglig ersättare.

När lagen möttes på Elland Road i höstas var Leeds totalt överlägsna i den andra halvleken och att Arsenal lyckades vinna den tillställningen var rena rama rånet. Visst blir det tuffare på Emirates, men kommer de vitklädda upp i en liknande prestation blir det åka av. Arsenal riskerar att återigen tvingas starta med Holding då Saliba har problem med sin rygg och det är en rejäl försvagning. Med dessa underlag är det inte värt att spika ettan som streckas upp till himlen. Gardera med ett rensande kryss.

Missar matchen

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Maximilian Wöber, Leeds (knäseneskada)

Wilfried Gnonto, Leeds (vristskada)

Osäker till spel

Eddie Nketiah, Arsenal (mjukdelsskada)

Mohamed Elneny, Arsenal (knäskada)

Kieran Tierney, Arsenal (vadskada)

Thomas Partey, Arsenal (mjukdelsskada)

William Saliba, Arsenal (ryggskada)

Tyler Adams, Leeds (knäseneskada)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Stuart Dallas, Leeds (benbrott)

Spiken! - 4. Brighton - Brentford

Brighton vinner toppmötet (till Stryktipset)

Två av de största överraskningslagen, som båda har häng på Champions League-platser, ställs mot varandra på den engelska sydkusten. Brentford har verkligen övertygat under Thomas Franks ledning genom att vara välorganiserade och spela med ett intensivt presspel. Något som motståndarna har haft svårt att hantera. Det har dock fungerat bäst hemma i London vilket endast en seger på de fyra senaste resorna är ett bevis på.

Närmast kommer The Bees från 1-1 hemma mot svaga Leicester och det var mer än vad de rödvita förtjänade. En svag insats av huvudstadslaget. Truppen mår annars helt okej även om Janelt och Ajer är skadade. Pontus Jansson närmar sig en startplats i backlinjen och på topp finns en ruggigt formstark Ivan Toney som har spelat sitt livs fotboll under året. Något som gav en plats i den engelska landslagstruppen.

Brighton har spelat tre matcher färre än Tottenham på fjärdeplatsen och skulle de blåvita vinna samtliga dessa hade de passerat Spurs i tabellen. Mycket kvar att spela om således för Brighton som dessutom har tagit sig till semifinal i FA-cupen. De Zerbi har gjort ett magnifikt jobb med att behålla och förädla det arbete som Graham Potter hade påbörjat hos Fiskmåsarna.

Det skadar inte heller att ha några formstarka lirare i truppen. Japanen Mitoma har varit en av hela seriens vassaste lirare under våren och under landslagsuppehållet gjorde han mål för sitt Japan. På andra kanten spelar Solly March, som har nätat i tre raka matcher, sitt livs fotboll. Dessutom finns en magisk mittfältstrio i Gross, Caicedo och Mac Allister. En uppställning som kommer ta tag i taktpinnen denna lördag.

Brighton är ett bättre fotbollslag i grunden och kommer i vanlig ordning ha ett stort bollinnehav på den egna mattan. Klarar bara Colwill och Dunk av att hantera jobbiga Toney ligger tre poäng nära till hands. Jag tycker att Brighton är ett betydligt starkare lag än lördagens kombattanter och väljer att spika ettan även om den ser ut att sticka iväg lite väl mycket.

Missar matchen

Adam Lallana, Brighton (knäseneskada)

Jakub Moder, Brighton (knäskada)

Shandon Baptiste, Brentford (avstängd)

Vitaly Janelt, Brentford (knäskada)

Keane Lewis Potter, Brentford (knäskada)

Kristoffer Ajer, Brentford (vadskada)

Osäker till spel

Mads Roerslev, Brentford (lårskada)

