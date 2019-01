City är med och slåss om samtliga titlar

Spiken - 1. Manchester City - Burnley

Formstarkt City kör över Burnley

Matcherna duggar tätt för Manchester City just nu. Under lördagen väntar den nionde uppgiften på en månad när det är dags för sextondelsfinal i FA-cupen. De ljusblå har faktiskt bara vunnit den prestigefyllda turneringen en gång under 2000-talet (2011) och är med all säkerhet sugna på titeln. Första hindret på vägen är Burnley hemma på Eastlands när lagen drabbar samman på klassisk stryktipstid.

Pep Guardiolas manskap var i spel så sent som i onsdags i Ligacup-semin mot Burton. Det var en minst sagt sömnig tillställning efter att City vunnit på hemmaplan med 9-0 två veckor tidigare. Premier League-tvåan gick på halvfart och spelade mest av bataljen för att rikta in sig på kommande uppgifter. Sergio Agüero kunde dock avgöra med matchens enda mål och glädjande var att Benjamin Mendy fick 30 minuter efter att ha saknats i drygt två månader. Noterbart var även att mängder av juniorer fick chansen.

Nu väntar alltså Burnley och sedan Newcastle på tisdag innan det är dags för tuffa matcher mot Arsenal, Chelsea och senare Schalke i Champions League. Truppen är helt skadefri vilket gör läget optimalt inför denna tuffa period. Dessutom pekar formkurvan spikrakt uppåt med sju raka triumfer och fem matcher i rad utan insläppt mål.

För Burnley har det också sett bra ut under 2019. The Clarets har håvat in tio poäng på fyra matcher i Premier League och återfinns numera över nedflyttningsstrecket. Med tre poäng ner till Cardiff under detsamma ligger helt klart fokus på ligan och det skulle således inte förvåna om Sean Dyche vilar några betydande spelare när det nu vankas cup-spel.

Oavsett om han väljer att göra det eller inte ska det inte påverka utgången. City är överlägset denna typ av motstånd och resultaten tenderar att rinna iväg till stora siffror. Här avancerar de ljusblå giganterna utan några som helst problem. 90 procent på hemmalaget är befogat och det är bara att spika av ettan.

Missar matchen

Aaron Lennon, Burnley (knäskada)

Osäker till spel

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Jóhann Berg Gudmundsson, Burnley (lårskada)

Höjdaren - 3. Newcastle - Watford

Fördel Watford på St James’ Park

Även på den engelska östkusten, närmare bestämt på St James’ Park, väntar ett möte mellan två Premier League-lag redan i detta skede av FA-cupen. Newcastle avancerade via omspel mot Blackburn medan Watford tog en komfortabel 2-0 seger mot amatörlaget Woking.

Sedan dess har Newcastle hunnit med att besegra Cardiff på hemmagräs med klara 3-0. Det var en prestation i helt rätt riktning för Rafa Benítez skator där den schweiziska mittbacken Fabian Schär blev ovan tvåmålsskytt. Samtidigt måste det nämnas att Cardiff var otroligt bleka i den tillställningen.

Tuffare motstånd nu i form av ett Watford som stått för en lysande säsong så här långt. 0-0 hemma mot Burnley var en besvikelse men den femte matchen i följd (alla tävlingar) utan nederlag. Bålgetingarna återfinns på en stark sjundeplats i Premier League och imponerar med sitt höga presspel. Glädjande är att Ken Sema slagit sig in i startelvan även om han blivit utbytt vid samtliga tillfällen.

Tabelläget är en faktor som mycket väl kan påverka utgången av denna tillställning. Newcastle är fortsatt i ett prekärt läge i Premier League med bara två poäng ner till Cardiff under strecket. The Magpies måste således lägga det största krutet på ligan. Benítez lär därmed inte chansa med spelare som Fernández, Diamé och Shelvey här då alla dragits med skador. Watford har däremot ett angenämt läge i tabellen och en bredare trupp. De har alla möjligheter att lägga energi och fokus på FA-cupen.

Även om Newcastle faktiskt tagit fyra poäng mot Watford den här säsongen är det inget snack om att gästerna från Londons utkanter är snäppet vassare. Trots det streckas Newcastle i skrivande stund, helt felaktigt, till favoriter. Fint värde på tvåan där dock X2 känns som den mest solida lösningen.

Missar matchen

Yoshinori Muto, Newcastle (landslagsuppdrag)

Ki Sung-Yueng, Newcastle (lårskada)

Osäker till spel

Mohamed Diamé, Newcastle (höftskada)

Federico Fernández, Newcastle (smäll mot huvud)

Jonjo Shelvey, Newcastle (lårskada)

Paul Dummett, Newcastle (lårskada)

Will Hughes, Watford (hjärnskakning)

Kiko, Watford (lårskada)

Craig Cathcart, Watford (knäskada)

Abdoulaye Doucouré, Watford (knäskada)

Sebastian Prödl, Watford (knäskada)

Toppmötet - 8. Norwich - Sheffield United

United tar tre pinnar på Carrow Road?

I den engelska andradivisionen ska det även spelas flera matcher under lördagen. En av dessa går av stapeln på Carrow Road och det är ett mycket intressant sådant. Norwich och Sheffield United kämpar nämligen i den yttersta toppen av The Championship. Det gröngula hemmalaget ligger tvåa inför den 29:e omgången, tre pinnar före de rödvita gästerna.

Norwich tog en skön seger förra veckan hemma mot Birmingham (3-1) efter att dessförinnan spelat fyra raka ligamatcher utan seger. Som brukligt stod Teemu Pukki för ett av målen. Finnen får sägas vara årets kanske bästa nyförvärv i The Championship och har nu stått för 16 fullträffar totalt, något som ger en andraplats i skytteligan.

Offensivt har The Canaries varit bra i stort sett hela säsongen. Med 52 mål är det bara West Bromwich som är bättre. Defensivt finns det dock stora brister och de har blottats alltmer ju längre säsongen lidit. Faktum är att den meriterade målvakten Tim Krul enbart hållit nollan en gång på de tio senaste matcherna. Ett facit som sällan räcker till uppflyttning.

En orsak till att det inte stämt i de bakre leden är att Norwich drabbats av flera skador. Där ser det fortsatt oroväckande ut med mittbacken Timm Klose och balansspelarna Alexander Tettey samt Moritz Leitner alltjämt på frånvarolistan. Samtliga ska dock vara tillbaka inom några veckor.

Sheffield United har ett betydligt mer angenämt truppläge och har visat bättre form den senaste tiden, även om det blev förlust mot Swansea förra helgen. Dessförinnan hade The Blades fyra raka triumfer i The Championship, varav tre nollor i följd.

Annars är det offensiven som imponerar hos de rödvita från stålstaden. Där finns det enorm kvalitet på denna nivå med Billy Sharp (16 mål) och David McGoldrick (10 mål). Att fjolårets skytteligatrea Leon Clarke normalt inleder på bänken säger det mesta.

Stabilitet, form och truppläge talar för gästerna här. Det gör tvåan klart mest intressant och till en potentiell spik. Samtidigt är Norwich giftiga och ska aldrig räknas bort. En gardering med ettan känns mest rimlig om kapitalet räcker till. Chansspika tvåan på mindre system och spela gaffeln (etta-tvåa) på större blir således min rekommendation i detta toppmöte.

Missar matchen

Moritz Leitner, Norwich (vristskada)

Timm Klose, Norwich (knäskada)

Alexander Tettey, Norwich (lårskada)

Osäker till spel

Emiliano Buendia, Norwich (oklart)

Jake Wright, Sheffield United (ansiktsskada)

Ben Woodburn, Sheffield United (vristskada)