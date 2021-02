"City utökar sitt rekord efter vinst mot Spurs"

Höjdaren! - 1. Manchester City - Tottenham City utökar sitt rekord Manchester City slog rekord när de besegrade Swansea med 3-1 i FA-cupen. Det var nämligen deras 15:e raka seger mot inhemskt motstånd och därmed har de passerat Preston (1891/92) och Arsenal (1987/88) i den statistiken. Guardiola roterade en del mot Swansea men hade ändå inga bekymmer att avancera i cupen. Det var ingen riktig värdemätare, det var däremot förra helgens match mot Liverpool. Då fick visserligen The Citizens god hjälp av Liverpools målvakt Alisson, men det var också en fantastisk prestation från Peps grabbar. Bäst av alla var Phil Foden som överglänste alla världsstjärnor på plan. Då engelsmannen började på bänken i FA-cupen är det säkerligen en spelare som kommer starta nu. Allt är dock inte frid och fröjd hos hemmalaget, Rúben Dias hade magproblem och feber i veckan och var inte med i truppen. Det var inte heller Fernandinho. Dessutom tvingades Rodri av med 20 minuter kvar att spela. Samtliga i den trion är osäkra till spel. Tottenham spelade en otroligt svängig historia mot Everton i onsdags där de föll med 5-4 efter förlängning. Offensivt var Spurs härliga att skåda, Robin Olsen gjorde faktiskt en väldigt bra match i Everton-kassen trots att han släppte in fyra. Där finns det något att bygga vidare på. Bakåt såg det däremot bedrövligt ut. Fem insläppta mot Everton är såklart inte okej och det ska sägas att Lloris inte hade någon stor match. Samtidigt roterade inte Mourinho speciellt mycket, endast Aurier och Kane plockades bort från startelvan jämfört med 2-0-segern mot West Bromwich förra helgen. Aurier har problem med en vad och är tveksam till spel men Kane, som hoppade in och spelade 70 minuter, kommer starta här. Det är Tottenhams chans att ligga lågt och komma i flygande attacker med Kane och Son, ett spel gästerna verkligen behärskar. Tottenham har vunnit de två senaste inbördes mötena mot Manchester City och rivaliteten mellan Mourinho och Guardiola är stor från deras tid i Spanien. Samtidigt bör besökarnas 120 minuters stenhård fotboll mot Everton sitta i benen och släpper Spurs in fem borta mot Everton kan det mycket väl ringa bakom Lloris på Etihad också. Hemmalaget tar tag i detta från början och skjuter Tottenham i sank. Ettan spikas trots hård streckning. Missar matchen Kevin de Bruyne, Manchester City (knäseneskada)

Sergio Reguilón, Tottenham (muskelskada)

Giovani Lo Celso, Tottenham (knäseneskada) Osäker till spel Sergio Agüero, Manchester City (mjukdelsskada)

Nathan Aké, Manchester City (muskelskada)

Rodri, Manchester City (mjukdelsskada)

Rúben Dias, Manchester City (magproblem)

Serge Aurier, Tottenham (vadskada)

Ställningskriget! - 2. Crystal Palace - Burnley Palace överskattas Det är inte direkt de två lag som bjuder på mest i Premier League som ställs mot varandra på Selhurst Park. Burnley är det målsnålaste laget i serien och även Crystal Palace sätter defensiven först. Det märks på statistiken över hur många passningar inom laget som gjorts. Burnley har passat minst av samtliga lag i Premier League medan hemmalaget ligger på plats 15 i den kategorin. Örnarna från södra London kommer från en 0-2-förlust mot Leeds där Wilfried Zaha saknades. Det märktes verkligen i det offensiva spelet. Eberechi Eze, som gjort en strålande säsong, fick all press på sig att sköta det kreativa spelet medan anfallarna Mateta och Ayew inte lyckades med någonting. Frågan är om inte Batshuayi får chansen från start nu. Palace har förutom Zaha stora problem med skador och mot Leeds hade Hodgson faktiskt bara med sig sex stycken avbytare. Burnley stod ändå för ett steg framåt när de fick besök av ett formstarkt Brighton. Burnley var då det bättre laget och det hade inte varit orättvist om The Clarets hade fått med sig alla tre poängen. De fick dock nöja sig med en pinne efter att Johann Berg Gudmundsson kvitterat Lewis Dunks ledningsmål. Svensken Joel Mumbongo satt då på bänken i 90 minuter men har fått en del speltid mot slutet. Bland annat fick Mumbongo hoppa in sista kvarten mot Bournemouth i tisdagens FA-cupmatch. Det slutade med förlust 0-2, men det ska sägas att Sean Dyche visade med all önskvärd tydlighet att det är ligaspelet som prioriteras. Mee, Tarkowski och Pope, lagets tre viktigaste spelare, vilades alla mot The Cherries. De kommer tveklöst kliva in från start nu. Crystal Palace ligger sex pinnar före Burnley i tabellen och blir klara favoriter av både oddssättare och tippare. Jag tycker dock detta är en väldigt oviss tillställning. Det kommer garanterat bli mycket fokus på kamp och fasta situationer och där är Burnley starka. Gästerna har dessutom vunnit de två senaste inbördes mötena med 1-0. Det blir målsnålt igen och då finner jag värde i att slopa den överstreckade ettan. Missar matchen Wilfried Zaha, Crystal Palace (knäseneskada)

Jeffrey Schlupp, Crystal Palace (lårskada)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (lårskada) Osäker till spel Nathan Ferguson, Crystal Palace (lårskada)

Wayne Hennessey, Crystal Palace (knäskada)

Connor Wickham, Crystal Palace (vristskada)

Joel Ward, Crystal Palace (mjukdelsskada)

James Tomkins, Crystal Palace (huvudskada)

James McCarthy, Crystal Palace (muskelskada)

James McArthur, Crystal Palace (muskelskada)

Chansspiken! - 3. Brighton - Aston Villa Aston Villa fortsätter att övertyga Brighton har en ruggigt imponerande period bakom sig i ligaspelet där de bland annat besegrat både Tottenham och Liverpool. Det Graham Potter har gjort med detta lag är sensationellt bra. I veckan stod Fiskmåsarna också upp bra mot Leicester i FA-cupen men föll med 0-1 efter ett insläppt mål i den 94:e minuten. Blytungt för de blåvita och kanske är det på väg att vända nedåt igen. Senaste insatsen i Premier League var nämligen inget vidare. 1-1 mot Burnley var en match där Brighton hade svårt att få igång sitt egna spel. Här blir troligen hemmalaget nedtryckta igen och stort tryck kommer sättas på den defensiva kvartetten Webster (om hans vrist har läkt ihop), Dunk, White och Bissouma. Dessutom kommer Veltman få en hel del att jobba med då han troligen ställs mot Jack Grealish. Aston Villa har varit spellediga sedan de besegrade Arsenal med 1-0 för en vecka sedan. Matchens enda mål föll då redan efter ett par minuter efter stort slarv i Arsenal-försvaret. Watkins stod på rätt plats vid rätt tid och kunde sätta dit bollen via Holding fötter. Ollie Watkins är överhuvudtaget en anfallare som det är jobbig att spela mot då han ständigt är i rörelse, något som passar Brightons lite stabbiga försvarare sämre. Mot Arsenal hade Grealish stor lekstuga med Bellerín på kanten och var nära att båda assistera och näta själv. Grealish och Traoré kunde mycket väl också hittat nätet. Bakåt har Emiliano Martínez, ny från just Arsenal, varit en av ligans bästa målvakter under säsongen och Mings är en duglig försvarare. De ska, understödda av McGinn och Douglas Luiz på mittfältet, kunna hantera Trossard, Maupay och Welbeck. När lagen möttes i Birmingham under hösten gick allt fel för Aston Villa. Ross Barkley skadade sig efter bara fem minuter och efter en kvart kom Welbeck fri från halva plan och satte dit 1-0. Brighton vann den matchen med 2-1, men jag har svårt att se någon repris nu, Spelare för spelare är Aston Villa ett bättre lag och dessutom spelar de en mer underhållande och vägvinnande fotboll. Tvåan är en trevlig chansspik. Missar matchen Tariq Lamptey, Brighton (lårskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Florin Andone, Brighton (knäskada)

Davy Pröpper, Brighton (ljumskskada)

Wesley, Aston Villa (knäskada)

Kortney Hause, Aston Villa (fotskada)

Osäker till spel Adam Webster, Brighton (vristskada)

Alireza Jahanbakhsh, Brighton (vristskada)