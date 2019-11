"City visar musklerna - vinner toppmötet"

Vi går in på den sista omgången av Tips-SM och nu gäller det att välja sida. Ligger du redan bra till är det en bra idé att spika alla favoriter, medan det är bättre att hitta skrällar om du är en bit efter. 12 miljoner kronor i jackpot sätter extra krydda på anrättningen och för att ta del av den är det sju matcher från Premier League och sex från The Championship som ska analyseras. Häng med och glöm inte köpa andelar i vårt bolag.

Spiken! - 1. Manchester City - Chelsea

City visar musklerna

Snacka om måstematch för Manchester City! Efter förlusten mot Liverpool har de ljusblåa nu nio poäng upp till sina kombattanter och ligger faktiskt inte bättre än fyra i tabellen. Före The Citizens hittas även både Leicester och just Chelsea som står för motståndet denna lördag. Väldigt viktiga poäng på spel här således.

Manchester City har haft ganska stora skadeproblem under hela hösten och saknar flera viktiga pjäser återigen. Sané, Laporte och Zinchenko är skadade samtidigt som Bernardo Silva är avstängd. Mendy eller Angelino kan dock lägga beslag på vänsterbacksplatsen medan Mahrez kan ersätta Silva på högeryttern. Inga dåliga spelare det heller.

Ederson verkar vara återställd igen och dessutom ser mittbackssituationen bättre ut nu när både Stones och Otamendi är tillgängliga. Det är bättre alternativ än Fernandinho på den positionen. På mittfältet lär värdarna starta med De Bruyne, Gündogan och David Silva och längst fram finns Sterling och Agüero bredvid Mahrez. Ett på det stora hela mycket starkt lag.

Chelsea har gått makalöst bra under Frank Lampard och kommer närmast från sex raka segrar i ligaspelet. Tammy Abraham och Mason Mount har tagit de kliv som The Blues hade hoppats på. De är dock lite väl ihåliga bakåt och har i snitt släppt in nästan ett och ett halvt mål per Premier League-match. Det är inget bra facit att ha i ryggen när City, som målar mest i serien, väntar.

I fjol var det motsvarande mötet en väldigt ensidig historia. Då vann City med hela 6-0! Så stora siffror lär det inte bli nu, men det är inget snack om att värdarna ska gälla som skyhöga favoriter. Finns ettan under 70 procent när det närmar sig spelstopp är det en vettig spik på en i övrigt väldigt klurig kupong.

Missar matchen

Bernardo Silva, Manchester City (avstängd)

Aymeric Laporte, Manchester City (knäskada)

Leroy Sané, Manchester City (knäskada)

Alexander Zinchenko, Manchester City (knäskada)

Antonio Rüdiger, Chelsea (ljumskskada)

Osäker till spel

Ederson, Manchester City (lårskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (hälseneskada)

Ross Barkley, Chelsea (vristskada)

Christian Pulisic, Chelsea (höftskada)

Skrällchansen! - 2. Arsenal - Southampton

Ett krisande Arsenal ska inte känna sig säkra

Två av de lag som underpresterat allra mest under hösten ska mötas på Emirates denna lördag. Arsenal ligger sexa i tabellen efter att ha gått fyra raka omgångar utan vinst. Detta trots att spelschemat inte varit sådär supertufft direkt. Southampton ligger samtidigt näst sist med tre raka förluster där såklart 0-9 mot Leicester sticker ut lite extra.

Ingen kan väl ha missat kaoset som råder i Arsenal. De flesta supportrarna hoppades verkligen att Unai Emery skulle få foten under landslagsuppehållet, men så har det alltså inte blivit. Spanjoren har väldigt mycket att bevisa för att få fansen över på sin sida igen. Det som talar för Emery är att hemmatruppen är i stort sett helt komplett, endast Dani Ceballos saknas med skadekänningar.

En annan som kommer få väldigt svårt att vinna över fansen på sin sida är Granit Xhaka som inte spelat för Arsenal sedan han slängde kaptensbindeln, drog av sig tröjan och sa till fansen att dra åt något varmt ställe i samband med ett byte i matchen mot Crystal Palace. Kommer han användas här? Inte helt omöjligt ändå med tanke på Ceballos skada och att Emery inte verkar vilja spela Torreira som defensiv mittfältare.

Southampton har sex förluster på sina sju senaste i alla tävlingar. De har dock stått för en hel del godkända insatser. 1-2 borta mot både Manchester City och Tottenham är inget att skämmas över. Dessutom var de väl så bra som Everton i 1-2-förlusten precis innan uppehållet. Gästernas trupp är också skadefri vilket gör att de kan starta med Ings, Redmond och Djenepo på topp. En trio Arsenals försvar kommer få fullt sjå med.

Både oddssättarna och tipparna tror att Arsenal ska klara detta, och visst, en titt på historiken ger dem rätt. Southampton har aldrig vunnit på Emirates i ligaspelet och det var över 30 år sedan de överhuvudtaget vann en ligamatch borta mot The Gunners. Dock stormar det kring Arsenal och det krävs inte mycket för att fansen ska vända sig mot laget och då kan det bli en jobbig eftermiddag. I Tips-SM är ettan en vettig spik, men på större system där jackpotten sökes ska alla tecken med.

Osäker till spel

Dani Ceballos, Arsenal (knäseneskada)

Bortafavoriten! - 3. Crystal Palace - Liverpool

Liverpool klara favoriter på Selhurst Park

Har Liverpool redan avgjort ligan? En del experter torgför den åsikten och det är svårt att hitta argument emot. Det skiljer redan åtta poäng ner till närmast jagande lag och nio pinnar till förmodade värsta rivalen Manchester City. Det är ett hälsosamt avstånd det. Crystal Palace ligger i mitten av tabellen och det lär också vara där någonstans vi hittar dem när serien summeras i maj.

Liverpool har alltså vunnit elva av tolv ligamatcher hittills och kryssa den tolfte. En helt vansinnig start på säsongen och då har The Reds ändå ställts mot svårt motstånd flera gånger om. Senast mot Manchester City hade Liverpool för en gångs skull lite svårare att dominera matchbilden, men istället visade de rödklädda hur otroligt vassa de är på omställningar.

Lika mycket omställningar lär inte de regerande Europamästarna bjudas på nu mot ett förmodat defensivt uppställt Crystal Palace. Liverpool får också klara sig utan Mohamed Salah och dessutom sätts det frågetecken framför Jordan Hendersons, Andrew Robertsons, Joël Matips och Joe Gomez medverkan. Lovren lär ta platsen bredvid Van Dijk i mittförsvaret och istället för Salah kan både Origi och Oxlade-Chamberlain ta plats beroende på hur Klopp formerar sitt lag.

Utan att spela speciellt bra plockade Crystal Palace sina poäng i början av säsongen. Nu har de dock börjat falla tillbaka med endast en poäng på de fyra senaste. Då ska det sägas att The Eagles i dessa kamper ställts mot Chelsea, Leicester, Arsenal och Manchester City. Även värdarna har en del skadeproblem och bland annat är storstjärnan Wilfried Zaha tveksam till spel.

Liverpool har segrat vid sina fem senaste besök i södra London och med tanke på hur Klopps gäng startat ligan ska de givetvis vara klara favoriter här. Samtidigt ska det sägas att The Reds har haft vissa problem i sina senaste bortamatcher. De kryssade mot Manchester United (enda poängförlusten hittills) och hade rejäl tur som vann mot både Sheffield United och Aston Villa. Spelmässigt imponerade serieledarna inte då. Tvåan står stark i Tips-SM, men med detta i åtanke plockas krysset med på större system.

Missar matchen

Mohamed Salah, Liverpool (vristskada)

Osäker till spel

Wilfried Zaha, Crystal Palace (fotskada)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (lårskada)

Joel Ward, Crystal Palace (ljumskskada)

Connor Wickham, Crystal Palace (vristskada)

Jordan Henderson, Liverpool (sjukdom)

Andrew Robertson, Liverpool (vristskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (oklart)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (vadskada)