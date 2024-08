"De är för bra - ny storseger för Manchester City väntar"

Att tänka på

Kupongen innehåller 13 miljoner i jackpot.

Jag har extremt svårt att välja sida i mötet på Goodison Park. Alla tecken föredras i match 2.

Respektive lags omställningsspel tror jag fäller avgörandet på City Ground. “Gubben” (etta-tvåa) liras i match 6.

Jag håller Sheffield Wednesday högre än Millwall och gillar spelvärda X2 på The Den.

När Manchester City spikas blir det nästan automatisk gardering på Leeds i match 9.

West Bromwich streckas alldeles för hårt för att spikas mot Swansea.

Övriga spikförslag

Fulham - Trots en kraftigt roterad startelva hade Fulham inga större problem med att avfärda Birmingham i tisdagens Ligacupmatch. Nyförvärvet Andersen presenterade sig med en patenterad assist till Stansfield och tillsammans med Berge kommer dansken att höja nivån i Marco Silvas lagbygge. Jag ser lördagens uppgift mot Ipswich som tuff men gillar samtidigt Fulhams förmodade matchbild. The Tractor Boys åkte i veckan ur Ligacupen mot League Two-laget Wimbledon vilket givit en onödigt tuff mental uppförsbacke för Kieran McKenna och company. Ska Ipswich hänga kvar i Premier League är detta en match som värdarna ska vinna, men i trepoängsjaktens iver tror jag att nykomlingarna går bort sig. Tvåan sticker ut som en häftig spik.

Sunderland - Sunderland är ett lag som ska tas på allvar i årets upplaga av The Championship. Régis Le Bris har tagit över ett snuskigt talangfullt lag efter flytten från Lorient och förra helgens 1-0-seger mot Burnley var en uppvisning i taktisk fingerfärdighet från fransmannen. Framför allt då The Black Cats tvingades avvara stjärnskottet Jack Clarke som flyttat till Ipswich. Ersättaren, Romaine Mundle, klev dock fram per omgående då han slog in matchens enda mål och tillsammans med Roberts, Bellingham och Mayenda bildar Mundle en offensiv kvartett vars spetsegenskaper kompletterar varandra utmärkt. Portsmouth har inlett starkt med poäng mot Leeds, Luton och Middlesbrough, men sett till respektive matchbilder ska nykomlingarna vara mer än nöjda med utfallet. John Mousinhos skicklighet på tränarbänken till trots tror jag att säsongens första förlust ligger i korten på Fratton Park. Tvåa.

Avstängningar på tipset

Frederick Issaka (Plymouth)

Daniel Neil (Sunderland)