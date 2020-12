"Derby - Manchester Uniteds mardrömsvecka fortsätter"

Ett grymt intressant derby från Manchester inleder lördagens Stryktips. Kan United hota Guardiolas ljusblå maskin? Tre matcher från Premier League tar plats på kupongen innan vi tar hissen ner en våning till The Championship där tio fajter ska avhandlas. En lurig rad där det gäller att hitta rätt drag. Min analys är klar och glöm inte att köpa en andel via länken här nedan för att jobba in storkovan tillsammans med mig!