"Derby - Pontus Janssons lag fortsätter falla"

Det är ett Stryktips av klassiskt snitt vi bjuds på denna lördag. Fyra matcher från Premier League trängs om uppmärksamheten med nio fajter från The Championship och det går inte att komma ifrån att detta känns som en riktig 12-rätters då Manchester City knappast tappar poäng mot Norwich. 12 miljoner kronor i jackpot spetsar till det hela och vill du vara med och slåss om miljonerna tillsammans med mig är det länken här nedan som gäller.

Höjdaren! - 2. Everton - Leeds

Bottenmöte på Goodison Park

Frank Lampard har ersatt Rafa Benítez på tränarbänken men resultatet blir det samma. 1-3 mot Newcastle i onsdags var den fjärde raka ligaförlusten för Everton som nu bara har två poäng ner till Norwich under strecket. Det börjar verkligen osa katt och främst är det försvaret som inte håller. 38 insläppta på 21 matcher är inget annat än uselt. Backlinjen kan dessutom mycket väl vara försvagat då Yerry Mina tvingades av i första halvlek mot The Magpies.

Unge Jarrad Branthwaite klev då in istället bredvid Keane och Holgate. Det är inget trio att hålla i handen när det blåser. Dessutom är Jordan Pickford enligt mig en ruggigt överskattad målvakt som alltid har misstag i sig. Framåt ser det bättre ut även fast Demarai Gray skadade sig mot Newcastle och är ett frågetecken här. Richarlison lägger alltid ner ett hårt jobb och Calvert-Lewin är tillbaka efter sin skada. Med yrvädret Gordon och nyförvärven Dele Alli samt Van de Beek som alternativ strax bakom finns det offensiv kraft att jobba med.

Leeds var inblandade i en minst sagt svängig historia mot Aston Villa i onsdags. De tog ledningen genom Daniel James efter bara nio minuters spel, men tappade sedan snabbt till 1-3 och såg där och då ut som ett slaget lag. Bielsas mannar visade dock prov på stor moral och hämtade in till 3-3. Daniel James satte dit ytterligare en balja och visade att laget inte står och faller med skadade Bamford.

Gästerna har plockat fyra poäng fler än Everton, men också släppt in fem bollar fler. Trots att Bielsa förespråkar en offensiv och frejdig fotboll hade det inte skadat med att parkera bussen någon gång ibland. Försvararna blir ofta exponerade och när inte lagets bästa back Cooper eller landslagsmittfältaren Phillips finns tillgängliga (skadade) har de vitklädda svårt att hålla rent runt egen kasse.

Det kommer knappast bli en målsnål drabbning på Goodison Park. Istället tror jag vi kommer bjudas på många mål och fina individuella prestationer, men hackande lagspel. Everton blir ganska klara favoriter, men det är trots allt ett lag som inte har vunnit en ligamatch på över två månader. På större system föredrar jag att plocka med samtliga tecken och jobba in bortaskrällen.

Missar matchen

Benjamin Godfrey, Everton (knäseneskada)

Abdoulaye Doucouré, Everton (ljumskskada)

Fabian Delph, Everton (knäseneskada)

Thomas Davies, Everton (knäskada)

Patrick Bamford, Leeds (fotskada)

Kalvin Phillips, Leeds (knäseneskada)

Liam Cooper, Leeds (knäseneskada)

Sam Greenwood, Leeds (knäskada)

Osäker till spel

Demarai Gray, Everton (muskelskada)

Yerry MIna, Everton (muskelskada)

Júnior Firpo, Leeds (knäseneskada)

Charlie Cresswell, Leeds (muskelskada)

Derbyt! - 3. Brentford - Crystal Palace

Brentford fortsätter sjunka

Det är inte helt ovanligt för en nykomling att börja starkt för att sedan falla tillbaka ju längre säsongen lider. Det är precis vad som hänt med Brentford. Fem raka förluster i ligaspelet, och uttåg ur FA-cupen mot Everton, gör att The Bees nu bara har sex poäng ner till Norwich under strecket. Det kommer bli en hård kamp in i det sista för de rödvita om de ska klara av att säkra nytt kontrakt i Premier League.

Närmast kommer de från en 0-2-förlust borta mot Manchester City och där kändes det lite som att Thomas Frank gav slaget förlorat på förhand. Han valde nämligen att bänka Bryan Mbeumo och Yoane Wissa och istället starta med Saman Ghoddos och Sergi Canos på topp. Ivan Toney, som nyligen fastnade på film när han dissade sin klubb rejält, saknades på grund av en vadskada och är ett osäkert kort nu också. I övrigt har Brentford inga större bekymmer, men truppen ser tröttkörd ut.

Crystal Palace satt kvar på bussen när matchen mot Norwich drog igång och Teemu Pukki kunde därför springa in med 1-0 i matchens första minut. Efter det var det en rejäl press från Örnarna i 89 minuter och storstjärnan Wilfried Zaha hann både med att göra mål och missa straff. Palace fick nöja sig med 1-1, men prestationen kan de ta med sig. Fortsätter de spela på samma sätt kommer Londonklubben klättra i tabellen vad det lider.

Mateta och Olise startade på topp tillsammans med Zaha mot Norwich, men nu lär Vieira flytta på minst en av de gubbarna. Ayew, Benteke, Édouard och Eze finns alla tillgängliga och enligt mig är de samtliga bättre alternativ än Mateta. Mittfältet är starkt med Hughes, Gallagher och Kouyaté som är tillbaka från AFCON och dessutom har gästerna inga skador att tala om. Då är det ett bra lag som besöker Brentford Community Stadium.

Lagen spelade 0-0 när de möttes i augusti, men det var ett helt annat Brentford som spelade fotboll då. Nu känns de rödvita betydligt mer tveksamma i sina handlingar och då får de svårt att stå emot ett i grunden bättre Palace. Jag är lite förvånad över att gästerna ställs ut som underdogs här och får vi tvåan mellan 30 och 35 procent är det helt klart en intressant chansspik.

Missar matchen

Julian Jeanvier, Brentford (knäskada)

Zanka, Brentford (knäseneskada)

Tariqe Fosu, Brentford (knäseneskada)

Vitaly Janelt, Brentford (magskada)

Osäker till spel

Ivan Toney, Brentford (vadskada)

Christian Eriksen, Brentford (oklart)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (oklart)

Spiken! - 4. Watford - Brighton

Watford stannar under nedflyttningsstrecket

Watford har gjort en hel del affärer under januari, bland annat har Samir tillkommit i försvaret och Kayembe på mittfältet. Dessutom har Roy Hodgson ersatt Claudio Ranieri på tränarbänken. Det skulle dock behövas mer, för truppen är i ärlighetens namn inte speciellt bra. I tisdags höll de länge emot borta mot West Ham, men fick till sist kapitulera. 0-1 slutade den matchen och därmed har The Hornets elva raka tävlingsmatcher utan seger.

Mot The Hammers spelade Watford med mer eller mindre fyra innermittfältare i form av Kayembe, Sissoko, Cleverley och Kucka. Det blir intressant att se om Hodgson väljer samma taktik igen hemma på Vicarage Road. Louza, Joao Pedro och Ken Sema är alternativ om Watford vill vara lite mer framåtlutade. På topp startade Emmanuel Dennis och Joshua King senast och den duon bör få chansen igen.

Brighton har fått längre vila då de har varit spellediga i veckan. Deras senaste match var istället FA-cupmötet mot Tottenham i helgen som slutade med en 1-3-förlust. Vi ska dock inte dra för stora växlar av det nederlaget, The Seagulls hade faktiskt ett större bollinnehav och fler avslut trots att matchen spelades i norra London. Graham Potters mannar har stort självförtroende oavsett vart de spelar sina matcher.

Dan Burn har lämnat klubben under transferfönstret men Shane Duffy är helt återställd. Han slåss ihop med Veltman, Dunk och Webster om de tre mittbackspositionerna medan Lamptey och Cucurella flyger fram på kanterna. Längre fram i banan saknades både Mac Allister och Trossard mot Spurs på grund av positiva coronatest, men enligt de senaste rapporterna ska den duon vara spelklar nu. Väldigt viktiga pjäser för gästerna.

Brighton segrade klart med 2-0 när lagen möttes på sydkusten tidigare under säsongen och senast de blåvita var på besök här, hösten 2019, vann de med 3-0. Spelare för spelare håller jag Brighton betydligt högre och dessutom har de en metodik i allt de gör som gör det till ett väldigt underhållande lag att titta på. Jag plitar ned tvåan i utgång, men håll utkik på procenten närmare spelstopp så den inte sticker iväg för mycket.

Missar matchen

Nicolas N’Koulou, Watford (knäseneskada)

Kwadwo Baah, Watford (vristskada)

Jeremy Sarmiento, Brighton (knäseneskada)

Osäker till spel

Oghenekaro Etebo, Watford (lårskada)

Enoch Mwepu, Brighton (knäseneskada)

Moisés Caicedo, Brighton (oklart)

Leandro Trossard, Brighton (corona)

Alexis Mac Allister, Brighton (corona)