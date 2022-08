Derbyt - Arsenals succèstart fortsätter

Derbyt! - 1. Arsenal - Fulham Arsenal tar fjärde raka Arsenal körde över Bournemouth fullständigt för en vecka sedan och vann med 3-0 på bortaplan. Därmed är The Gunners det enda lag som står på full pott efter tre omgångar. En målskillnad på 9-2 är milsvid från situationen i fjol då det var noll poäng och 0-9 som gällde efter lika många spelade matcher. Förstaelvan ser sylvass ut och så länge Arteta klarar sig från skador har de rödvita något stort på gång. William Saliba, som förärades en medryckande ramsa mot Bournemouth, har varit makalöst bra i mittförsvaret och förpassat Ben White ut på högerkanten. Partey och Xhaka är stabila på mittfältet medan Martinelli, Saka och Ödegaard (två mål senast) står för den kreativa gnistan. Bäst av alla har dock Gabriel Jesus varit som stundtals varit helt omöjlig att stoppa. Brassen låg bakom ettan mot Bournemouth med ett solonummer som förde tankarna till Thierry Henrys glansdagar. Fulham är obesegrade efter tre spelade omgångar och ser klart bättre ut än vad de gjorde senast The Cottagers var uppe i Premier League. 2-2 mot självaste Liverpool har följts upp av 0-0 mot Wolverhampton och en 3-2-seger i derbyt mot Brentford förra helgen. Aleksandar Mitrovic, som tidigare under karriären haft problem i Premier League, har varit precis så dominant som klubben från västra London hade hoppats på. Serben har noterats för tre baljor och ligger därmed tvåa i skytteligan. Han får god hjälp i offensiven av Andreas Pereira som efter en misslyckad sejour i Manchester United ser ut att ha hittat helt rätt i huvudstaden. Palhinha är ett annat nyförvärv som kommer göra mycket gott för detta Fulham under säsongen. Svagheten hittas i defensiven. Visst är Bernd Leno, som nu ställs mot sin gamla klubb, en målvakt av högsta klass, men Adarabioyo och Ream är inga mittbackar som skrämmer Jesus och company. Arsenal har sex segrar och ett kryss på sina sju senaste inbördes möten mot Fulham och framför sina allt högljudda fans kommer värdarna dominera denna match från start. Det blir mycket fokus på försvarsspel för Fulham och där är de inte som bäst. Gabriel Jesus fixar ett par mål på egen hand när Arsenal kör över ännu en motståndare. Stark etta som spikas. Missar matchen Reiss Nelson, Arsenal (muskelskada)

Neeskens Kebano, Fulham (mjukdelsskada)

Manor Salomon, Fulham (knäskada)

Harry Wilson, Fulham (knäskada)

Skrällchansen! - 2. Chelsea - Leicester Chelseas självförtroende är inte på topp Två lag som haft problem i början av säsongen ställs mot varandra på Stamford Bridge. Leicester har bara mäktat med en poäng så långt och behövde dessutom straffar för att ta sig förbi lilla Stockport i Ligacupen. Detta trots att Brendan Rodgers valde att mönstra en ganska stark elva i den matchen. Harmonin saknas i truppen efter att nyförvärv lyst med sin frånvaro och dessutom vill ett par spelare lämna. Tielemans vill till Arsenal medan Fofana länge varit på väg till Chelsea, som står för motståndet här. Än så länge är de dock kvar i klubben och namnmässigt har Rodgers verkligen en fin trupp att välja från. Maddison, Vardy, Barnes, Ndidi, Evans och Castagne är bara några spelare som knappast räds ett motstånd av Chelseas kaliber. Iheanacho och Daka är dessutom två jokrar som finns tillgängliga på bänken. Chelsea spelade bra fotboll mot Tottenham men fick då nöja sig med 2-2 efter en bedrövlig insats från domare Taylor och VAR-rummet med Mike Dean i spetsen. Det spelades däremot ingen vidare fotboll i förra helgens möte med Leeds. The Blues torskade då med hela 0-3 och fick dessutom se Kalidou Koulibaly visas ut mot slutet av matchen. Mittbacksjätten finns därför inte med här. Med K2, som nyförvärvet från Napoli kallas för, borta kan Chelsea ställa upp med en trebackslinje beståendes av Azpilicueta, Silva och James. Det känns inte som någon omöjlig trio att passera och inte heller Chalobah gör försvaret speciellt mycket bättre. Längre fram i banan finns det fortfarande väldigt mycket klass i spelare som Sterling, Havertz och Mount så visst ska Chelsea kunna hitta nätet. Värdarna får klara sig utan sin tränare här då Thomas Tuchel äntligen ska avtjäna sin avstängning efter kaoset mot Tottenham. Det ger inte optimala förutsättningar till denna batalj. De fem senaste mötena mellan lagen har slutat med två segrar vardera och ett kryss. Jag köper inte att Chelsea har blivit så stora favoriter och väljer att plocka med alla tecken från start där X2 kommer rensa fint bland kuponghögarna. Missar matchen Kalidou Koulibaly, Chelsea (avstängd)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Ricardo Pereira, Leicester (hälseneskada)

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada) Osäker till spel Marcos Alonso, Chelsea (oklart)

Armando Broja, Chelsea (mjukdelsskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (knäskada)

Wesley Fofana, Leicester (oklart)

Spiken! - 3. Liverpool - Bournemouth Liverpool tar första ligasegern för säsongen Efter tre spelade omgångar har Liverpool ännu inte vunnit någon match i Premier League. Den såg man inte komma direkt, men Klopp har haft enorma problem med skador samtidigt som de stjärnor som finns tillgängliga inte har snurrat på alla cylindrar. Närmast kommer The Reds från en förlust mot rivalen Manchester United där försvarsspelet stundtals såg mer än lovligt virrigt ut. Till och med Virgil van Dijk hade problem att hänga med, något som gjorde att mittbackseleganten åkte på en riktig skrapa av James Milner. Framåt var det däremot inte så illa. Liverpool hade 70 procent av bollinnehavet och skapade tillräckligt för att göra något mål ytterligare än Salahs enda. Fabinho bör komma in på mittfältet nu och då får värdarna en bättre balans där. I övrigt lär vi få se ungefär samma elva som mot United. Bournemouth har knappt värvat någonting sedan de tog steget upp till Premier League och kommer därmed till spel med en Championship-trupp. Det har visat sig att det verkligen inte har räckt till mot de stora lagen. Efter den överraskande hemmasegern mot Aston Villa i premiären har The Cherries torskat med 0-4 mot Manchester City och 0-3 mot Arsenal. Nu väntar alltså Liverpool för de rödsvarta som har ett tufft spelschema. Inte nog med att Bournemouth har en svag trupp, spelaren som gjorde flest mål förra säsongen har dessutom varit skadad. Dominic Solanke har ett förflutet i Liverpool och lär vara desperat efter att få spela här, men det känns inte troligt att han hinner läka ihop till lördagen. Kieffer Moore tar troligen plats på topp igen och även om det är en spelare som är vass på huvudet har han inte Premier League-tempot i sig. Bättre chans än så här får inte Liverpool att spräcka sin segernolla då ligans sämsta lag står för motståndet på Anfield. De rödklädda kommer ha väldigt mycket boll och skölja över sina motståndare i våg efter våg. Som vi har sett mot City och Arsenal klarar inte Bournemouth att stå emot i 90 minuter och det kommer de inte göra nu heller. Ettan lär streckas upp mot 90 procent men det kan inte hjälpas. Spiken är odiskutabel. Missar matchen Darwin Núnez, Liverpool (avstängd)

Thiago, Liverpool (knäseneskada)

Curtis Jones, Liverpool (vadskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäseneskada)

David Brooks, Bournemouth (oklart)

Junior Stanislas, Bournemouth (ljumskskada)

Joe Rothwell, Bournemouth (lårskada) Osäker till spel Naby Keïta, Liverpool (mjukdelsskada)

Joel Matip, Liverpool (ljumskskada)

Ibrahima Konaté, Liverpool (knäskada)

Caoimhin Kelleher, Liverpool (oklart)

Diogo Jota, Liverpool (lårskada)

Ryan Fredericks, Bournemouth (vadskada)

Dominic Solanke, Bournemouth (vristskada)