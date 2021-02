"Derbyt - Liverpool har hittat vinnarspåret igen"

Derbyt! - 1. Liverpool - Everton Liverpool visar vilka som är stadens storebröder Liverpool har tappat väldigt mycket poäng mot slutet och Jürgen Klopp har gett upp drömmen om ännu en ligatitel. Störst fokus riktas istället mot Champions League där The Reds besegrade RB Leipzig med 2-0 tidigare i veckan. Unge Kabak, ny från Schalke 04, gjorde då sin andra raka start i mittförsvaret och såg stabil ut. Skönt också för Alisson att hålla nollan efter brassens alla tavlor den senaste tiden. Hade detta varit en vanlig ligamatch i mängden kunde Klopp mycket väl passat på att rotera i sitt manskap, men i ett derby mot Everton går alltid laget in med fullt fokus. Således bör vi få se den vanliga trion Salah, Mané och Firmino längst fram. De två förstnämnda nätade båda mot RB Leipzig och kvalitén där är odiskutabel. Jag tror att de hittar rätt även denna lördag. Everton har inte lyckats ta sig förbi sin stadsrival då även The Toffees visat svag ligaform mot slutet med en poäng på de tre senaste. I onsdags ställdes Carlo Ancelottis grabbar mot omöjliga Manchester City på Goodison Park och det gick precis som förväntat. 1-3 slutade matchen och den colombianska försvarsjätten Yerry Mina tvingades av efter en kvart. Enligt Ancelotti kan Mina inte delta här. Däremot tror italienaren att Dominic Calvert-Lewin ska kunna starta och det är tveklöst lagets viktigaste lirare. Strikern har noterats för 18 baljor i alla tävlingar denna säsong och har saknats i de två senaste omgångarna som alltså båda slutat med förlust. Innan dess spelade Calvert-Lewin mot Manchester United, en match där han kvitterade till 3-3 med matchens sista spark. Calvert-Lewin är helt klart en spelare som Kabak och Henderson kommer få problem med att hantera. I övrigt är det dock inget snack om att det är Liverpool som ser ut som det tyngre laget och nu får dessutom Klopps mannar en dags längre vila. Värdarna har inte förlorat ett enda hemmaderby på hela 2000-talet. Med det i åtanke är ettan ett vettigt spikförslag. Missar matchen Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Fabinho, Liverpool (muskelskada)

Yerry Mina, Everton (mjukdelsskada)

Jean-Philippe Gbamin, Everton (hälseneskada) Osäker till spel Dominic Calvert-Lewin, Everton (knäseneskada)

Bottenmötet! - 2. Fulham - Sheffield United Ingen ljusning för United Det har länge sett ut som att West Bromwich, Fulham och Sheffield United får ta hissen ner till The Championship. För United från stålstaden ser läget extremt prekärt ut. 19 förluster på 24 omgångar är ett ruggigt uselt facit. Närmast kommer The Blades från en 0-3-förlust mot West Ham och även om de rödvita höll uppe spelet okej så räckte de inte till i straffområdena där matcherna som bekant avgörs. Norrmannen Sander Berge är alltjämt skadad och med tanke på att han är tänkt att vara den spelare som leder detta lag är det ett monumentalt avbräck. Samtidigt har lirare som Lundstram och Basham inte kommit upp i samma nivå som i fjol. Som om inte det vore nog skadade sig John Egan i slutet av fajten mot The Hammers. Med 14 poäng upp till säker mark känns det uppgivet hos gästerna. Fulham har däremot fortfarande lite häng på lagen ovanför giljotinen. Genom att plocka poäng i fem av de sex senaste omgångarna har The Cottagers sex pinnar upp till Newcastle precis över strecket. Fulhams problem har varit att plocka tre poäng i jämna matcher. Tio kryss på 24 omgångar är såklart ett par för många. Kryss var precis vad det blev mot Burnley senast Fulham var i farten. Nye anfallaren Josh Maja lyckades inte hitta nätet då, men i segermatchen borta mot Everton stod han för båda baljorna i 2-0-segern. Tillsammans med Bobby Reid bildar 22-åringen ett kvickt anfallspar och med Lookman och Loftus-Cheek på kanterna finns det gott om kreativitet i detta hemmalag. Mitrovic saknas återigen efter att ha testats positivt för covid-19, men det behöver inte betyda så mycket. När lagen möttes senast var Fulham det bättre laget men fick nöja sig med 1-1 efter att Mitrovic bränt en elvametare. Det var en tillställning som Fulham borde ha vunnit. Kan de vitsvarta komma upp i den nivån igen förlorar inte Scott Parkers mannar detta. Ettan streckas lite väl hårt för att lämnas ensam men med 1X ska vi definitivt vara i hamn. Missar matchen Aleksandar Mitrovic, Fulham (corona)

Tom Cairney, Fulham (knäskada)

Sander Berge, Sheffield United (knäseneskada)

John Egan, Sheffield United (vristskada)

Jack O’Connell, Sheffield United (knäskada) Osäker till spel John Fleck, Sheffield United (sjukdom)

Jack Robinson, Sheffield United (mjukdelsskada)

Krysset! - 3. Burnley - West Bromwich Målsnål drabbning att vänta West Bromwich gör ett försök att klara sig kvar i Premier League. Under vintern har Ainsley Maitland-Niles och Mbaye Diagne värvats in och det är två spelare som verkligen har höjt kvalitén på laget. Den sistnämnde stod för målet i 1-1-matchen mot Manchester United förra helgen. Ett stort steg åt rätt håll för Sam Allardyce och hans mannar. Det krävs dock mer, det skiljer tolv poäng upp till Newcastle. Robert Snodgrass är en annan spelare som kommit till klubben och genom sin rutin har han varit nyttig för The Baggies. Med honom på ena sidan och brassen Matheus Pereira på den andra är det ett ganska kreativt lag WBA kan ställa på benen. Conor Gallagher är också värd att nämna med sin ettriga spelstil. Han ska ses med bra chans att spela PL-fotboll även nästa säsong oavsett hur det går för West Bromwich. Burnley har haft problem med skador men ändå gått starkt mot slutet. Kryss mot både Brighton och Fulham samt en klar seger borta mot Crystal Palace är inte så pjåkigt. Fyrtornet Chris Wood har varit skadad i tre veckor och är en av flera spelare som är tveksamma till spel. Frågetecken sätts också kring bland annat Mee, Stephens, Vydra och Brady. Kan Wood inte delta kommer troligen Ashley Barnes återigen få sällskap av Jay Rodriguez på topp. Även om 31-åringen inte riktigt har samma fysiska styrka som Chris Wood är det en väldigt vass huvudspelare. Det är på fasta situationer The Clarets främst skapar sina målchanser, i övrigt har de svårt att komma till lägen. 18 fullträffar på 24 omgångar är näst sämst i serien. Tredje sämst är faktiskt West Bromwich vilket gör att en målsnål drabbning inte hade förvånat. Lägg därtill att målvakterna Nick Pope och Sam Johnstone är de två som gjort flest räddningar av alla under säsongen, även om det såklart också säger en del om lagens försvarsspel. Jag tror mycket på krysset och börjar från mitten. På större system åker även den hårt streckade ettan med. Osäker till spel Robbie Brady, Burnley (mjukdelsskada)

Matej Vydra, Burnley (knäseneskada)

Erik Pieters, Burnley (ljumskskada)

Dale Stephens, Burnley (mjukdelsskada)

Chris Wood, Burnley (knäseneskada)

Ben Mee, Burnley (hjärnskakning)

Grady Diangana, West Bromwich (knäseneskada)