"Det viskas om Isaks comeback till stormötet"

Att tänka på

West Ham har tappat poäng i fyra av sex bortamatcher.

Bournemouth såg förbättrade ut innan uppehållet och ska i min bok hållas högst på Bramall Lane.

Southampton kommer att streckas skyhögt borta mot Huddersfield.

Det är bara en tidsfråga innan det vänder för Coventry vars xPTS borgar för känning på topp 6. X2 lockar mot ett svagt Millwall.

Preston har sprungit över sin förmåga och är en favorit i fara mot ett underskattat Cardiff.

Övriga spikförslag

Crystal Palace - Det jublades högt i Luton-läger under uppehållet. Evertons tio minuspoäng lyfte The Hatters upp till säker mark i Premier League, men jag tror dessvärre att det bara är en tidsfråga innan nykomlingarna återfinns under giljotinen igen. Rob Edwards gäng faller sällan ur ramen, men de har också väldigt svårt att plocka trepoängare. Mot ett cyniskt Crystal Palace slår Luton ur underläge, inte minst då Eze och Olise är tillbaka i gästernas offensiv. Duon höjer slagkraften med flera hack och mot ligans sämre lag brukar Hodgsons mannar inte sällan stänga igen butiken. En kontrollerad bortaseger ligger i korten – singlad tvåa.

Sunderland - Oavsett motståndare är det full fart framåt som gäller för Plymouth. Den beundransvärda nykomlingen har bland annat tagit poäng av Norwich, West Bromwich och Middlesbrough, men Schumachers kompani släpper till kusligt många målchanser. När The Championships kanske mest underskattade offensiv gästar Home Park tror jag att det blir åka av för de hemmahörande. Sunderland tillhör det absoluta toppskiktet sett till underliggande statistik och jag räknar med att The Black Cats åtminstone upprepar playoff-platsen från i fjol. Kunnandet är skyhögt och förvånande skulle det inte vara om Clarke skjuter Plymouth i sank på egen hand. Tvåan är ett hett spikalternativ.

Avstängningar på tipset

Ivan Toney (Brentford)

Fábio Vieira (Arsenal)

Sandro Tonali (Newcastle)

Mahmoud Dahoud (Brighton)

Trai Hume (Sunderland)

Liam Cullen (Swansea)