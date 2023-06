"Detta är Citys final att förlora"

Finalen! - 1. Manchester City - Inter

City är stora favoriter i Istanbul (till Stryktipset)

Den europeiska fotbollen lider sorgligt nog mot sitt slut för den här säsongen. Ett långt sommaruppehåll väntar för lagen ute på kontinenten där Sevilla och West Ham kommer att fira sina titlar i Europa League respektive Europa Conference League över hela semestern. Under lördagen har det dessutom blivit dags att kora vinnaren av den största turneringen av samtliga, nämligen Champions League.

Manchester City och Inter strålar samman i finalen i Istanbul där engelsmännen jagar sin första titel i turneringen någonsin medan Inter har en CL-buckla i troféskåpet från säsongen 2009/10. Att ha vinnarkulturen i klubben är såklart en fördel och rent taktiskt är ett ramstarkt 5-3-2 något som Manchester City tidigare haft problem med att hantera. Förlusten i finalen mot Chelsea för två år sedan var ett bevis på detta.

Dimarco och Dumfries, Inters troliga wingbacks, kommer tillsammans med Martínez och den av Dzeko eller Lukaku som startar att spela huvudroller för italienarna denna afton. Med det sagt tycker jag att Manchester Citys defensiv är ohyggligt mycket bättre den här säsongen än vad som var fallet för två år sedan mot Chelsea. Guardiolas skifte till en 3-2-5-uppställning har gett effekt där Stones inverterade roll samt uppgraderade försvarare som Aké och Akanji hjälpt offensiven att lyfta.

Med dessa herrar på fältet kan City försvara sig – och vinna tillbaka bollen – betydligt högre upp i banan vilket såklart är optimalt för den offensiva armadan. Gündogan är extremt bra på att diktera det ljusblå tempot och på kanterna är det nästan omöjligt att ta bollen av Silva och Grealish. Längst fram finns det sedan kuslig spets i exekutorer som De Bruyne och en viss Haaland.

Norrmannen är fysiskt överlägsen samtliga av Inters försvarare och det kommer att krävas full påkoppling av Acerbi och company för att hålla målmaskinen i schack. För att sammanfatta det enkelt anser jag att detta är Citys final att förlora och skulle ettan stanna runt 65-70 procent är det en vettig spik. Med det sagt är finaler något annat och springer vänstertecknet upp högre än så kommer krysset att övervägas.

Osäker till spel

Henrikh Mkhitaryan, Inter (lårskada)

Joaquín Correa, Inter (vadskada)

TILL STRYKTIPSET

Måstematchen! - 2. Varberg - Halmstad

Varberg behöver tre poäng (till Stryktipset)

Efter elva omgångar av Allsvenskan är bottentrion cementerad och oavsett vad som händer i den sista omgången innan uppehållet kommer IFK Göteborg och AIK att parkera in i bottenträsket. Illa är bara förnamnet och bakom de båda 7-poängarna befinner sig Varberg som tabelljumbo. Blott fem inspelade poäng och en tomt ekande vinstnolla är dyster läsning för Jocke Persson och hans mannar. BoIS gavs en gyllene möjlighet att bryta sin negativa svit när Samuel Gustafson visades ut i föregående omgång. Trots numerärt överläge i över en halvlek lyckades dock inte de grönsvarta åstadkomma särskilt mycket av glädje mot Häcken. De regerande mästarna tog snarare över taktpinnen mer och mer och sett till matchbilden var Getingarnas 2-0-seger faktiskt i underkant. Varberg behöver onekligen förstärka sin offensiv under sommaren då kvaliteten där framme inte håller måttet för allsvenskt spel. Det har inte heller defensiven gjort så här långt, men jag anser att de största problemen finns längst fram. Med det sagt är det inte totalt nattsvart för värdarna. Det har stundtals funnits positiva tendenser – BoIS vann bland annat xG mot Peking – och Halmstad ska inte anses vara en omöjlig uppgift på egen gräsmatta. HBK saknar viktiga Al-Ammari på grund av avstängning och även om inte heller Varbergs truppläge är perfekt är mittfältaren ett enormt avbräck för gästerna. Jag vill också föra till protokollet att Haglunds gäng har fått med sig betydligt mer än vad de har förtjänat under inledningen. Inför detta derby skiljer det hela elva poäng mellan kombattanterna, men sett till underliggande statistik borde det varit betydligt färre än så. Halmstad har överpresterat Expected Points med råge och i en match där de blåklädda kommer att våga öppna upp sig i jakten på tre poäng tror jag att de riskerar att bli straffade av egen medicin. Varberg torde agera cyniskt med tanke på det utsatta tabelläget och är det någonstans den negativa trenden ska brytas är det framför de egna supportrarna. Jag gillar inte att tvåan är på väg uppåt, når den över 40 procent är jag beredd att gå emot. Notabla avbräck Robin Tranberg, Varberg (avstängd)

Maxime Sainte, Varberg (avstängd)

Victor Karlsson, Varberg (avstängd)

Jon Birkfeldt, Varberg (fotskada)

Anton Liljenbäck, Varberg (knäskada)

Amir Al-Ammari, Halmstad (avstängd) Osäker till spel Benjamin Hjertstrand, Halmstad (lårskada)

Skrällen! - 8. Oddevold - Olympic Knallen jagas i Uddevalla (till Stryktipset) Ettan Södra har hunnit bli elva omgångar gammal och det som för bara några omgångar sedan tycktes bli ett tvåhästars-race i toppstriden har nu jämnat ut sig betydligt mer. Serieledarna FC Trollhättan har tappat poäng i tre av sina fyra senaste matcher och för tvåan Oddevold har det heller inte gått som på räls den senaste tiden. De två senaste fighterna – mot Trollhättan och Ljungskile – har båda renderat i delade äror vilket betytt att lag som Lunds BK och Eskilsminne numera flåsar toppduon i nacken. Jag är inte särskilt orolig över att Oddevold kommer att falla ifrån ännu mer, snarare tvärtom, men prestationen i derbyt mot Ljungskile lämnade en del att önska. LSK var det bättre laget i den första halvleken och bör ha varit missnöjda som inte gick in i halvtid med en ledning. Oddevold tog sedan ledningen i den andra akten, men passiviteten som följde innebar att Ljungskile kunde kvittera i slutsekunderna. Högkaratiga lirare som Kalludra och Tornblad visade inte särskilt mycket av sitt kunnande och lyckas duon inte dra med sig sina kamrater till en högre prestationsnivå mot Olympic är de illa ute. Jag vill vara tydlig med att Oddevold är det bättre laget i grunden, men i rådande slag drar jag mig för att lita på vad som ser ut att bli en betrodd etta. Efter premiärförlusten mot Ängelholm studsade Olympic tillbaka med två raka triumfer – bland annat 1-0 mot Eskilsminne – för att sedan falla tillbaka i en resultatmässigt sämre period. Sju poäng på de fyra senaste skvallrar dock om att William Strömberg fått ordning på grejerna och det rappa Malmölaget ger sällan sina opponenter någon tid till återhämtning. Frisparkar läggs i ultrafart och spelare som Sundgren, Diagne och Ayari har gott om fart under galoscherna. Atajic är också en skicklig lirare värd att nämnas och jag blir inte förvånad om den förmodade matchbilden passar Olympic som handen i handsken. Oddevold har inte fört matchbilder med den äran mot slutet och här lockas jag av att försöka jobba in storkovan. Ettan lär blir hårt betrodd och då väljer jag att plocka med X2 i hopp om en knall i Uddevalla. Notabla avbräck Albion Vitija, Oddevold (avstängd) Osäker till spel Samuel Burakovsky, Olympic (okänt)

Henrik Norrby, Olympic (okänt)

TILL STRYKTIPSET