"Drömstart efter Klopp-eran - Slot har löst problemet"

Höjdaren! - 1. Bournemouth - Chelsea

Sevärt i Dorset - till Stryktipset

Lördagens sista tillställning i Premier League blir också den första akten på lördagens Stryktips. 21:00 sparkar mötet mellan Bournemouth och Chelsea igång på Vitality Stadium där jag förväntar mig underhållning från början till slut på det gröna schackbrädet. Inte minst med hänsyn till vad båda lagen pysslade med innan uppehållet där jag framför allt tänker på varsin tillställning.

Chelseas 6-2-seger mot Wolverhampton var inte en direkt avspegling av matchbilden, men det var däremot en avspegling av vad som komma skall under Enzo Marescas vingar. Som en frukt av detta spelade Chelsea bara 1-1 i nästföljande kamp mot Crystal Palace, men det var ett Londonderby som The Blues förtjänade att vinna med relativt stora siffror. Spelmässigt gillar jag vad Chelsea visar upp och vid en ansenlig insats här får Bournemouth problem.

The Cherries kommer med det sagt stärkta efter den iögonfallande vändningen mot Everton. I den 86:e minuten låg Iraolas manskap under med 0-2, men bara tio minuter senare hade “Körsbären” vänt på skutan till 3-2. Antoine Semenyo – som väldigt snart är välkommen i mitt Fantasy Premier League-lag – initierade vändningen med sin reducering och ghananen börjar verkligen växa ut till en spelare av högt snitt i Premier League.

Inhopparen Sinisterra bidrog också med ett mål och en assist och är tillsammans med Semenyo samt Evanilson en herre som kan ge Chelsea alla möjliga sorters problem. Jag är full av beundran för vad Iraola gör med Bournemouth och blir inte förvånad om värdarna utmanar på den övre halvan, men jag har samtidigt svårt att släppa att Chelsea har något spännande på gång.

Palmer är utvilad efter att ha missat landslagsuppehållet med en fjärt på tvären och tillsammans med Madueke och Jackson kan engelsmannen lirka upp Bournemouths backlinje som har en tendens att inte sitta ihop. Här får de rödsvarta dessutom klara sig utan Kepa som är på lån från Chelsea. Jag gillar tvåan allra mest i Dorset och spikar Chelsea så länge de inte rusar långt över 50 procent.

Notabla avbräck

Kepa Arrizabalaga, Bournemouth (utlånad från Chelsea)

Tyler Adams, Bournemouth (ryggskada)

Osäker till spel

Philip Billing, Bournemouth (ryggskada)

Enes Ünal, Bournemouth (tåskada)

David Brooks, Bournemouth (axelskada)

Malo Gusto, Chelsea (smäll)

Roméo Lavia, Chelsea (knäseneskada)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Skrällen! - 2. Aston Villa - Everton

Alla tecken i Birmingham - till Stryktipset

Två segrar, en förlust och 4-4 i målskillnad på de tre inledande matcherna kan kanske tyckas som en halvdan inledning för Aston Villa. Jag tycker dock att Unai Emery och dennes adepter snabbt har fått många nya pusselbitar på rätt plats. Vinsterna mot West Ham och Leicester var rättvisa men den kanske mest imponerande prestationen, åtminstone enligt min åsikt, kom i 0-2-förlusten mot Arsenal.

The Gunners ägde mest boll och vann xT i matchen, men Villa skapade väl så högkaratiga målchanser och en annan dag hade Emerys manskap fått med sig minst en poäng från toppmötet. I min bok var det ett kvitto på att The Villans kan mäta sig med de allra bästa även i år och Emerys förmåga att ständigt förändra – och förbättra – sitt spelsätt gör honom till helt rätt man att leda de rödblå in i framtiden.

Jag är spänd på att se vad värdföreningen kan åstadkomma i Champions League, men i lördagens uppgift mot Everton finns det orosmoln på himlen i rikets näst största stad. Främst i personalstyrkan. Cash, Kamara och Mings saknas definitivt medan frågetecken finns för Bailey, Carlos, Konsa och Watkins. De två sistnämnda bör kunna ligga nära speltid, men innan annan information kommit ut får de stå kvar som osäkra.

Skulle samtliga missa matchen eller bara ges sparsamt med speltid tror jag att Villa kan få större problem än vad det svenska folket tycks tro. Emerys lag har svårigheter med att dominera en matchbild över 90 minuter och i ledning har värdarna visat sig sårbara i flera säsonger. Lyckas Sean Dyche sätta sin matchplan på Villa Park blir jag inte förvånad om The Toffees får med sig något.

Everton stod för en övertygande insats i 85 minuter mot Bournemouth innan 2-0 förvandlades till försmädliga 2-3. Ett sådant tapp kan få ett lag att tappa konceptet helt och hållet, men jag räknar med att Dyche samlat styrkorna under uppehållet. Avsaknaden av Branthwaite är påtaglig men jag gillar trots allt Evertons förutsättningar. När tipparna inte håller med blir skrälläget drypande läckert. Alla tecken!

Notabla avbräck

Matty Cash, Aston Villa (knäseneskada)

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Jarrad Branthwaite, Everton (ljumskskada)

Nathan Patterson, Everton (knäseneskada)

Youssef Chermiti, Everton (fotskada)

Osäker till spel

Leon Bailey, Aston Villa (knäseneskada)

Diego Carlos, Aston Villa (smäll)

Ezri Konsa, Aston Villa (smäll)

Jaden Philogene, Aston Villa (smäll)

Ollie Watkins, Aston Villa (smäll)

Séamus Coleman, Everton (smäll)

Armando Broja, Everton (fotskada)

Banken! - 4. Liverpool - Nottingham

Liverpool fortsätter på inslagen väg - till Stryktipset

I viss konkurrens med Brighton råder det i min bok inget tu tal om vilket lag som imponerat allra mest i Premier League så här långt. Arne Slot har axlat Jürgen Klopps fallna mantel på absolut bästa möjliga sätt och guidat Liverpool till tre raka segrar med totalt 7-0. Defensiven känns mer stabil än på mycket länge och trots avsaknaden av en riktig nummer sex har Slot löst ekvationen genom att sätta tre arbetshästar centralt i banan.

Gravenberchs utveckling är omöjlig att missa och fortsätter han i samma stil blir det svårt för Slot att peta landsmannen ur startelvan. Salahs roll som en uppspelspunkt gynnar dessutom firma Jota/Díaz som ges utrymme att gå i djupet precis när de behagar. En annan spelare som stuckit ut är Alexander-Arnold. Världens bästa högerback kan skapa en målchans ur ingenting och ska inför helgen raka vägen in i mitt FPL-lag.

3-0-segern i The North West Derby gav Liverpool en skön boost under uppehållet och jag ser inte mycket som talar för att The Reds tacklat av inför mötet med Nottingham. Den förmodade matchbilden kommer troligen att påminna om den i 2-0-segern mot Brentford där Liverpool mötte ett väldigt lågt sittande lag som sedan försökte såra Slot och company via främst omställningar.

Det går undan när spelare som Elanga, Gibbs-White och Hudson-Odoi sätter fart, men så här långt har Liverpool kunnat freda sig bra mot den typen av fotboll. Nämnas bör att Nuno Espírito Santos kompani ännu inte förlorat i Premier League, men gästerna har heller inte stött på något motstånd som är av samma skrot och korn som Liverpool. På Anfield blir det tuffare emot än mot Bournemouth, Southampton och Wolverhampton.

Liverpool kommer att ta tag i taktpinnen från start och är det någon storfavorit på kupongen som bara är att banka av känner jag tämligen trygg i tron att det är grabbarna från hamnstaden. Momentum finns hos värdföreningen och jag bryr mig inte om att ettan troligen streckas upp mot 85-90 procent. Det finns bättre skrällägen på andra håll denna lördag. Liverpool vinner.

Notabla avbräck

Danilo, Nottingham (ankelskada)

Osäker till spel

Harvey Elliott, Liverpool (smäll)

Curtis Jones, Liverpool (muskelskada)

Willy Boly, Nottingham (vadskada)