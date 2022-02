"Drömstart för Lampard i Everton"

Det är FA-cuphelg på de brittiska öarna och en stor del av Stryktipset består av matcher från världens äldsta fotbollsturnering. Några ligamatcher från The Championship och League One ska också analyseras i jakten på 13 rätt. Först ut är dock ett otroligt viktigt bottenmöte i Premier League på Turf Moor där båda lagen är i skriande behov av poäng. Vi ska såklart spela tillsammans och via länken här nedan kommer du till mitt andelsspel. Nu sätter vi igång!

Bottenmötet! - 1. Burnley - Watford Måstemöte på Turf Moor Inför lördagens batalj ligger Burnley sist i Premier League på ynka tolv inspelade poäng. Watford är näst sist med 14 pinnar och på säker mark befinner sig Norwich med 16 poäng. Det ska dock sägas att Burnley har fyra matcher färre spelade än Norwich så det finns alla chanser att klättra i tabellen. Watford kommer närmast från en helt bedrövlig hemmamatch mot Norwich som slutade med 0-3 i baken och det ledde till att Claudio Ranieri sparkades. Istället har Watford plockat in Roy Hodgson som tredje tränare för säsongen och det blir spännande att se vad den gamle gentlemannen kan uträtta. Här får han i alla fall klara sig utan lagets bästa målskytt Emmanuel Dennis som är avstängd. När Ismaïla Sarr samtidigt spelar de afrikanska mästerskapen saknas det spets framåt. Joshua King måste leverera i deras frånvaro. Bakåt är Troost-Ekong och Masina tillbaka från AFCON och det gör åtminstone försvaret något säkrare. Burnley får sägas ha gjort ett riktigt fint transferfönster även fast de bara gjorde två affärer. Chris Wood såldes till ett ordentligt överpris när Newcastle gav 30 miljoner euro för honom. Utan Nya Zeeländaren saknades det dock spets i truppen, men det åtgärdade Burnley på Deadline Day när Wout Weghorst hämtades in för 14 miljoner euro. En mycket bättre spelare än Wood och dessutom en spelare The Clarets fick in till reapris. Han kommer göra mycket nytta. Det är också en spelare som passar Burnleys spelstil med sin tyngd och närvaro i luftrummet. Burnley levererade också en av de bästa presentationsvideorna som jag har sett när Weghorst var klar. Checka gärna in den. Offensivt ser det helt plötsligt ljust ut när dessutom Maxwel Cornet är tillbaka från AFCON. Bland avbräcken märks Josh Brownhill som drog på sitt femte gula kort mot Arsenal och därmed är avstängd samt Ashley Barnes som har problem med en muskel och är tveksam till spel. Med Weghorst i laget håller jag Burnley något högre än Watford, speciellt på Turf Moor. Räkna med att hemmalaget i vanlig ordning spelar en fysisk fotboll där de fokuserar rejält på varenda fast situation som de bjuds på. Ettan är därför en vettig utgång, men den ser ut att streckas lite väl hårt och Burnley har trots allt nio raka tävlingsmatcher utan seger. Gardera därför med åtminstone ett kryss. Missar matchen Josh Brownhill, Burnley (avstängd)

Emmanuel Dennis, Watford (avstängd)

Ismaïla Sarr, Watford (landslagsuppdrag)

Nicolas N’Koulou, Watford (knäseneskada) Osäker till spel Ashley Barnes, Burnley (muskelskada)

Matej Vydra, Burnley (oklart)

Charlie Taylor, Burnley (fotskada)

Kwadwo Baah, Watford (vristskada)

Oghenekaro Etebo, Watford (lårskada)

Craig Cathcart, Watford (corona)

Ben Foster, Watford (corona)

Spiken! - 2. Everton - Brentford Everton avancerar Everton ligger riktigt illa till i Premier League och har valt att värva sig ur krisen. Under januarifönstret har Frank Lampard plockats in som ersättare för totalt misslyckade Rafa Benítez och på spelarfronten har El Ghazi, Dele Alli och Van de Beek kommit in. Det är spelare som kommer höja kvalitén på laget direkt. Speciellt då det tidigare har saknats kreativitet på mittfältet. Nu ska det spelas FA-cupmatch mot Brentford och då är det ett ypperligt läge för Lampard att spela in sin tilltänkta startelva. Både Van de Beek och Dele Alli ska ses med bra chans att starta då mittfältarna Davies, Doucouré och Delph alla befinner sig på skadelistan. Offensivt ser det däremot riktigt bra ut. The Toffees fick behålla både Richarlison och Dominic Calvert-Lewin som ryktades till andra klubbar och med Gray och Townsend på kanterna finns det verkligen spets hos de blåklädda. Brentford har fyra raka förluster i bagaget och verkar ha lekt färdigt. En lång skadelista har varit ett aber för den danske tränaren Thomas Frank och därför får det sägas att uppehållet kom väldigt lägligt för The Bees som nu kunnat slicka såren. Dessutom stod huvudstadslaget för en riktig bomb i transferfönstret när de plockade in Christian Eriksen. Som neutral betraktare vore det underbart att få se dansken spela fotboll igen efter det hemska hjärtstoppet under sommarens EM. Här finns dock inte Eriksen med då han sitter i karantän enligt Storbritanniens corona-regler. Möjligen kan han göra sin debut i nästa helgs derby mot Crystal Palace. Istället får Brentford lita på att Mbeumo, Toney och Wissa kan hitta på något framåt och det är en kapabel trio. Bakåt är det fortfarande Pontus Jansson som är chef och han kommer troligen flankeras av Pinnock och Ajer i en trebackslinje. När lagen möttes i London i november var det Brentford som drog det längsta strået, men nu tror jag vi får se en annan matchbild. Det känns som en nystart för Everton med Lampard vid sidlinjen och flera nya intressanta ansikten på planen. Jag tror att The Toffees tar tag i den här matchen från start och dessutom får utdelning. Värdarna avancerar till nästa omgång av FA-cupen. Spika ettan! Missar matchen Abdoulaye Doucouré, Everton (ljumskskada)

Fabian Delph, Everton (knäseneskada)

Thomas Davies, Everton (knäskada)

Christian Eriksen, Brentford (karantän)

Joshua Dasilva, Brentford (höftskada) Osäker till spel Jarrad Branthwaite, Everton (knäseneskada)

Julian Jeanvier, Brentford (knäskada)

Zanka Jörgensen, Brentford (knäseneskada)

Tariqe Fosu, Brentford (knäseneskada)

Rico Henry, Brentford (hjärnskakning)

Mathias Jensen, Brentford (bruten näsa)

Höjdaren! - 3. Tottenham - Brighton Tuff match i London Antonio Conte har satt sin prägel på Tottenham som nuförtiden är ett väldigt hårt arbetande gäng, precis som Contes lag brukar vara. Det har lett till att Spurs inte har förlorat mot något annat engelskt lag än Chelsea sedan oktober. Den italienska tränaren börjar också forma sin trupp som han vill ha den. Under transferfönstret släpptes Dele Alli och Lo Celso på lån medan Ndombélé gick permanent till Lyon. På plussidan hittas Bentancur och inte minst Dejan Kulusevski som det ska bli oerhört spännande att se i Premier League. Om vi får se den duon redan i lördagens FA-cupmatch är i skrivande stund osäkert då arbetstillståndet ännu inte är helt fixat. I övrigt är Heung-Min Son tillbaka från sin skada och även Romero har börjat träna. Det innebär att värdarna inte har några skador alls att hantera. Brighton har under januari månad tappat Dan Burn till Newcastle. En spelare som Graham Potter säkerligen skulle vilja behålla, men när nyrika Newcastle erbjöd 15 miljoner euro för en spelare som är värd ungefär 3-4 miljoner var det svårt att säga nej. Samtidigt ska det sägas att Shane Duffy är på väg tillbaka från sin skada och om han inte är helt återställd kan Brighton starta med Webster och Dunk i mittförsvaret. Ingen dålig duo det heller. Veltman skulle dessutom kunna kliva in i mitten om Brighton vill spela med tre centrala försvarare och Cucurella samt Lamptey på kanterna. Potter har en hel del alternativ att välja mellan där. Längre fram i banan är det som vanligt Trossard och Maupay som ska göra det med Welbeck som en joker att slänga in mot slutet. Dessutom har Potter verkligen fått alla att dra åt samma håll och i sina bästa stunder spelar Fiskmåsarna en fin fotboll. Brighton såg lite trötta ut mot Leicester innan uppehållet och förtjänade inga poäng då. De fick dock en pinne efter att Welbeck satt dit 1-1 med tio minuter kvar att spela. Därmed har Brighton faktiskt bara förlorat en av sina elva senaste tävlingsmatcher. Tottenham ska gälla som knappa favoriter på hemmaplan, men Brighton går aldrig att räkna bort. Krysset kompletterar därför genast utgångsettan och på större system plockas även tvåan med. Osäker till spel Cristian Romero, Tottenham (knäseneskada)

Dejan Kulusevski, Tottenham (arbetstillstånd)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (arbetstillstånd)

Enock Mwepu, Brighton (knäseneskada)

Lewis Dunk, Brighton (knäskada)

Adam Lallana, Brighton (knäseneskada)

Alexis Mac Allister, Brighton (corona)

Jeremy Sarmiento, Brighton (knäseneskada)

Shane Duffy, Brighton (vristskada)