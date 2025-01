Efter 13 rätt - experten siktar på ny succé

Det råder fullständig FA-cupfeber på lördagens Stryktips. Elva av 13 matcher hämtas från världens äldsta fotbollsturnering och efter förra helgens 13 rätt hoppas jag givetvis spinna vidare på inslagen väg denna omgång. Var försiktig med att lämna in kupongerna för tidigt då det brukar svänga rejält bland oddsen och trupplägena. Nu åker vi!

Skrällen! - 1. Bournemouth - West Bromwich

Bournemouth har ett ansatt truppläge

I krokarna runt Boxing Day lämnade Carlos Corberán West Bromwich för att fortsätta sitt äventyr som tränare i Valencia. Sedan dess har The Baggies stått utan permanent lösning och hade mina sympatier varit hos Jonas Olssons gamla lag hade jag varit orolig för playoff-platsen i The Championship. WBA har bara fyra förluster på hela säsongen, men bara nio vinster är å andra sidan sämst av lagen inom topp 10.

Härnäst väntar Bournemouth på bortaplan i FA-cupen. Vilken annan dag som helst hade detta varit en uppgift där West Bromwich fått svårt att hävda sig, men med hänsyn till Bournemouths truppläge vill jag ändå höja ett varningens finger för gästerna från rikets näst största stad. Evanilson, Ünal, Smith, Tavernier, Senesi, Sinisterra och Scott är alla spelare som Bournemouth får klara sig utan.

De två förstnämndas frånvaro gör att “Körsbären” står utan en renodlad spjutspets och även om Semenyo kan fylla luckan är ghananen knappast som bäst i rollen som anfallare. Andoni Iraola kommer att tvingas trolla med knäna om detta ska mynna ut i en promenadseger för de hemmahörande. Semenyo, Ouattara och Kluivert kan åstadkomma mycket på egen hand, men jag hoppas att West Bromwich kan stå pall i sitt låga block.

Gästerna är heller inte ofarliga när det bär av i omställningar. Maja, Grant, Wallace och Johnston har alla spetsegenskaper som kan komma till användning på Vitality Stadium och bortsett från kvartetten finns det även fler spelare i gästernas trupp som inte hade gjort bort sig i ett Premier League-lag. Det hoppas jag att de blåvita kan visa när det blåses igång till spel under lördagen.

Bournemouth har under en längre period gått starkt i Premier League och jag blir inte förvånad om framfarten medför att det svenska folket går hårt åt ettan i Dorset. Jag tror att vänstertecknet handlas till en bit över 70 procent vid spelstopp. Då kommer jag inte att sitta utan garderingar när kupongen innehåller mer stabila spikar på annat håll. Här åker alla tecken med i hopp om en knall.

Notabla avbräck

Evanilson, Bournemouth (fotskada)

Enes Ünal, Bournemouth (knäskada)

Adam Smith, Bournemouth (muskelskada)

Marcus Tavernier, Bournemouth (knäseneskada)

Marcos Senesi, Bournemouth (lårskada)

Julián Araujo, Bournemouth (knäseneskada)

Luis Sinisterra, Bournemouth (knäseneskada)

Alex Scott, Bournemouth (knäskada)

Semi Ajayi, West Bromwich (benskada)

Daryl Dike, West Bromwich (hälskada)

Spiken! - 3. Norwich - Brighton

Brighton väger för tungt

Ibland kan oavgjorda resultat – kanske till och med förluster – kännas som segrar om ett lag genomgått en tuff period. Jag tror att Brightons 1-1 mot Arsenal kan ha givit “Fiskmåsarna” en rejäl boost inför framtiden. Sett till matchbilden var Fabian Hürzelers kompani det marginellt bättre laget och även om straffen som ledde till 1-1 var tveksamt utdömd måste det konstateras att de blåvita förtjänade minst en pinne.

Brighton är fortfarande utan trepoängare sedan slutet av november, men med en stark prestation i ryggsäcken bör gästerna kunna komma flygande ur startblocken i FA-cupen mot Norwich. Frågetecken finns i de bakre leden där Igor och Kadioglu saknas medan Dunk och Hinshelwood är tveksamma till spel, men här tror jag att offensiven är den lagdel som kommer att prägla matchbilden allra mest.

För Norwich del råder inget tu tal att så är fallet. The Canaries nosar playoff-platserna i The Championship i hasorna tack vare sina 43 – näst bäst i klassen – gjorda mål, men de gulgrönas försvarsspel är samtidigt inte i närheten av att matcha de andra topplagen. Faktum är att bara Sheffield Wednesday släppt in fler mål än Norwich (37) av alla herrskap inom topp 16(!).

Det är såklart inte hållbart i längden. Ska Johannes Thorups mannar ha chans på playoff behöver defensiven förbättras, men jag är tveksamt inställd till om förmågan finns i danskens tränargärning. Så här långt har Norwich opererat enligt devisen att göra fler mål – Burnley fungerar exempelvis som raka motsatsen – än sina motståndare och det är inte ett fungerande tänk mot ett lag av Brightons kaliber.

Mitoma, Minteh och Adingra är bara några av spelarna som kan lirka upp Norwich på egen hand. Värdskapet sätter i sin tur stort hopp till spelare som Sainz och Crnac, men här tror jag helt enkelt inte att de hemmahörande räcker till. Brighton har kapacitet att gå långt i FA-cupen och hindret som tornar upp i den tredje omgången ska gästerna bara lösa. Jag spikar tvåan.

Notabla avbräck

Gabriel Forsyth, Norwich (knäskada)

Liam Gibbs, Norwich (knäseneskada)

Igor, Brighton (lårskada)

Evan Ferguson, Brighton (ankelskada)

Danny Welbeck, Brighton (ankelskada)

Ferdi Kadioglu, Brighton (tåskada)

Osäker till spel

Joshua Sargent, Norwich (ljumskskada)

Anis Slimane, Norwich (benskada)

Jacob Sörensen, Norwich (smäll)

Joao Pedro, Brighton (fotskada)

Lewis Dunk, Brighton (vadskada)

Mats Wieffer, Brighton (lårskada)

James Milner, Brighton (knäseneskada)

Jack Hinshelwood, Brighton (matchotränad)

Draget! - 4. Nottingham - Luton

Forest streckas väl hårt

Nottingham inledde december med att gå på pumpen mot Manchester City (0-3). Där och då trodde jag att det var slut på tillvaron i toppstriden i Premier League, men Nuno Espírito Santo och company har onekligen knäppt tvivlarna på näsan. Sex raka segrar har radats upp sedan debaclet på Etihad och den stora frågan är om Forest har vad som krävs för att tampas om Champions League-platserna hela vägen in på våren?

Inte en chans om ni frågar mig. Det kan tyckas hårt men jag ser inte hur de rödvitas brutala effektivitet ska hålla i sig över en hel säsong. Forest går ofta raka vägen mot mål när de vinner boll från sina motståndare, men trots att det burit frukt ska det sägas att bara de fem sämsta lagen – Everton, Wolves, Ipswich, Leicester och Southampton – har lägre Expected Goals än de hemmahörande.

En rad andra faktorer – Nottingham spenderar bland annat väldigt lite tid på den sista tredjedelen – talar emot värdarnas fortsatta toppstrid och jag är inte säker på att de rödvita lyckas luckra upp Luton utan större problem. Rotation är att vänta i Nuno Espírito Santos startelva där jag tycker att flera av spelarna som förväntas ges speltid är klart sämre än valen i den ordinarie startelvan.

Det ska dessutom föras till protokollet att Luton spelade Premier League-fotboll så sent som i fjol. The Hatters spelade då oavgjort i båda mötena med Nottingham och även om säsongen i The Championship så här långt varit en mardröm menar jag att detta är en extremt passande uppgift för de tillresta. Kan Luton ligga rätt i sina positioner samtidigt som firma Morris/Adebayo har en bra dag längst fram är gästerna inte chanslösa.

Baptiste, Lockyer och Doughty ser alla ut att saknas för Rob Edwards kompani, men jag tänker trots allt inte spika Nottingham till vilken procent som helst. I matchbilder likt denna har Forest haft problem otaliga gånger – inte minst senast mot Wolverhampton – och jag lockas framför allt av krysset som komplement åt den betrodda ettan. 1X är ett passande val i en möjligen tillknäppt tillställning.

Notabla avbräck

Ibrahim Sangaré, Nottingham (knäseneskada)

Shandon Baptiste, Luton (vadskada)

Reece Burke, Luton (höftskada)

Tom Lockyer, Luton (hjärtproblem)

Teden Mengi, Luton (knäskada)

Alfie Doughty, Luton (ankelskada)

Osäker till spel

Danilo, Nottingham (ankelskada)